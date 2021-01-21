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21 OCAK 2021 PERŞEMBE - YIL: 51

Meclis bu halde

Kâzım GÜLEÇYÜZ
21 Ocak 2021, Perşembe
Meclis Başkanvekili Sadi Bilgiç’in yaptığı açıklamaya göre geçen sene milletvekilleri tarafından Meclis Başkanlığına, ilgili Bakanlarca cevaplandırılması talebiyle sunulan 14.245 soru önergesinin âkıbeti, tek adam rejiminin hem Meclisi, hem bilhassa bazı bakanlıkları ne hale getirdiğini göstermesi bakımından çok manidar ve düşündürücü.

Bir defa sistem doğrudan Cumhurbaşkanına soru sorma imkânı vermiyor. O yolu tamamen kapatmış. Vekiller ancak yardımcısına soru sorabiliyor; o da yazılı olmak şartıyla.

Aynı şey büyük ölçüde Bakanlar için de geçerli. Sözlü soru imkânı adeta yok denilecek ölçüde çok kısıtlı. Dahası, son bütçe görüşmelerinde olduğu gibi, her bir vekile düşen soru sorma süresi 40 saniyeye düşürülerek bu kısıtlılık çok daha ileri boyuta taşındı.

Yazılı soru önergelerindeki durum ise geçen yıl itibarıyla Bilgiç’in duyurduğu tabloda.

Vekillerden gelen soru önergelerinin partilere göre dağılımı: CHP 7897, HDP 4409, İyi Parti 1243, MHP 538, SP 103, DEVA 19, TİP 7, DP 3, DBP ve AKP 1’er ve bağımsızlar 24... 

Bu dağılımda en fazla dikkat çeken hususlardan biri, verilen 14.245 soru önergesinden sadece 1’inin (yazıyla bir) iktidar partisi AKP’den gelmiş ve onun da cevapsız bırakılmış olması. O soruyu hangi AKP’li milletvekili hangi Bakanlığa sormuş; konusu-içeriği neymiş ve niçin ona da cevap verme lütfunda bulunulmamış; merak ettik doğrusu!!!

Toplam 6066 önergenin karşılıksız kaldığı tabloda cevapsız Bakanlıkların ilk sırasını, vekillerden gelen 2215 önergenin 1962’sine cevap vermeyen Adalet Bakanlığı almış.

Demek ki, toplumun çağrılarına karşı da aynı duyarsızlığı sergileyen Bakanlık için kullandığımız “duvar” tabiri boşuna değilmiş...

Onu 1436 soru önergesinin 1345’ini cevapsız bırakan Sağlık, 1143 önergeden 869’una cevap vermeyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, 1279 önergenin 763’ünü cevaplamayan İçişleri Bakanlıkları takip ediyormuş.

Bilgiç’in bir soruya verdiği cevapta bildirdiğine göre Meclis Başkanlığı Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ile Bakanlıklara şunu yazmış:  

“Yazılı soru önergelerine süresi içinde cevap verilmesi ve verilecek cevapların TBMM’nin saygınlığına uygun olacak şekilde soruları tam olarak karşılayan, yeterli ve tatminkâr şekilde hazırlanması gerekmektedir.”

Bakalım, bu talebin cevabı gelecek mi?!!

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