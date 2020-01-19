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19 OCAK 2020 PAZAR - YIL: 50

Murad Hoffmann

Kâzım GÜLEÇYÜZ
19 Ocak 2020, Pazar
Bu hafta vefat haberini aldığımız Müslüman ilk Alman diplomat Murad Hoffman’la Mayıs-2005’te Köln’de yapılan Bediüzzaman paneline birlikte katılmıştık.

Konuşmamızda Üstadın bir Emirdağ mektubunda sefirler için kullandığı “Kafaları siyasetle meşgul olduğu için Risale-i Nur’daki hakikatleri anlayamazlar” sözünün istisnalarından birinin Hoffmann olduğunu söylemiştik.

Hoffman’ı, o panel için kaleme aldığımız ve 21.5.2005’te yayınlanan yazımızın onunla ilgili kısmını aktararak dualarla yad edelim:

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1980’li yılların başında İslamı seçen ve büyükelçilik kariyerini Müslüman kimliğiyle tamamlayan Hoffmann, emekli olduktan sonra kendisini “İslama hizmet”e vakfetmiş enerjik bir insan. Makaleler, kitaplar yazıyor; gerek Almanya’da, gerekse başka ülkelerde çeşitli toplantılara katılıp konuşmalar yapıyor.

Hoffmann bazıları Türkçeye de çevrilen kitaplarında, ağırlıklı olarak, Batı insanına İslamı doğru şekilde yansıtabilmek için dikkat edilmesi gereken noktalar üzerinde duruyor.

Dünyada oluşturulmaya çalışılan “olumsuz İslam imajı”nda kasıtlı iftiraların çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgularken Müslümanların hata ve kusurlarının da altını çiziyor.

Bilhassa demokrasi, insan hakları, kadın hakları, bilim, eğitim sistemleri gibi konularda var olan sorunların izalesi için yapılması gereken pek çok şey olduğuna işaret ediyor.

Müslümanlarca Avrupa’da bile sergilenen dağınıklık görüntüsünün yol açtığı çok yönlü ve çok boyutlu problemlere dikkat çekiyor.

İslamı dar, baskıcı, hayattan kopuk ve katı bir kurallar manzumesi olarak takdim eden anlayışların olumsuz etkilerine vurgu yapıyor.

Yer yer tartışmaya açık bazı görüşleri olsa dahi samimî arayış ve çaba içindeki bir Batılı Müslüman olarak Hoffmann, engel ve tortuların izalesi durumunda İslamın önünün açık olduğunu, Batı toplumundaki hastalıkların reçetesinin de İslamda bulunduğunu belirtiyor.

Ve bu kanaatini “Gerçek alternatif İslam, gelecek İslamındır” sözleriyle dile getiriyor.

Gerek bu tesbit ve öngörüsü, gerekse çözüm arayışı babında dikkat çektiği sorunlar, Hoffmann’ı Risale-i Nur’la buluşturmakta.

İnşaallah bu buluşma derinleşerek sürer.

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Allah rahmet eylesin, ailesinin başı sağ olsun.

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