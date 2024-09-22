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22 EYLÜL 2024 PAZAR - YIL: 55

Nedir bu Atatürk milliyetçiliği?

Kâzım GÜLEÇYÜZ
22 Eylül 2024, Pazar
Atatürk milliyetçiliği dayatmasına bir itiraz da Hasan Cemal’den geldi. “Bu ülkede herkes Atatürk milliyetçisi olmak zorunda mıdır?” diye soran Cemal, cevabını “Hayır, değil” diye verdi ve şöyle devam etti:

“Eğer bu rejime demokrasi diyorsak, herkesin Atatürk milliyetçiliğini benimsemesi söz konusu olamaz. Ayrıca Atatürk milliyetçiliği nedir ki? Tarifinde anlaşmak mümkün mü? Hiç sanmıyorum. Bu memlekette herkes kendi meşrebine göre bir tarif yapar, yapmıştır, Atatürk ve milliyetçilik konusunda.”

12 Eylül Anayasasının 2. maddesinde “Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet” diye yazıldığını ve bunun bir “kırmızı çizgi” olduğunu hatırlatan Cemal, “Olacak şey mi?” diye sordu. (Milliyet, 18.10.2011)

Cemal’den sonra da Sabah yazarı Engin Ardıç “Atatürk milliyetçiliği nedir?” başlıklı yazısında şunları yazdı:

“Nedir bu Atatürk milliyetçiliği? Samimî olarak soruyorum, bana tanımlayınız.

Herhalde ‘gayrımüslimlerin devlet memuru olmalarını yasaklayan’ bir milliyetçilik demeyeceksiniz, hem demokrasiye, hem de insan haklarına aykırıdır.

Tek parti diktası mı? En azgın faşist bile cesaret edip de öneremiyor artık.

Partinin il başkanının aynı zamanda hem o ilin valisi, hem de anakent belediye başkanı (hatta aynı zamanda Kızılay başkanı) olduğu bir sistem mi?

Yoksa, emir ve komutayla dili değiştiren, herkesi Çağatayca kullanmaya zorlayan bir milliyetçilik mi?

Onu bilmeyecek ne var, Atatürk milliyetçiliği, Atatürk devrimleridir... diyeceksiniz.

Laiklik mi? Fransa da laik, Almanya da, İngiltere de, Amerika da... Bunun Atatürk’le ne ilgisi var?

Devrimler derseniz, şapka giymenin, tek kadınla evlenmenin, takvim değiştirmenin, evet, Atatürk’le ilgisi var olmasına var da bu kez milliyetçilikle ne ilgisi var?

Yazının başlığını okudunuz, ‘bak bak, herif gene Atatürk’e laf ediyor’ diye sinirlendiniz, sonra da dediniz ki: ‘Onu bilmeyecek ne var, Atatürk milliyetçiliği şeydir... Şey işte... Şey...’

Dediniz ve kaldınız.

İyi ya, ben de onu soruyorum, neydir, ney? Kuzum şunu bana tanımlayınız.” (Sabah, 3.11.11)

(Müflis Proje Kemalizm kitabımız, s. 45 vd)

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