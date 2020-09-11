"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 EYLÜL 2020 CUMA - YIL: 51

“Oyunları bozduk” denilirken

Kâzım GÜLEÇYÜZ
11 Eylül 2020, Cuma
Geçen hafta Sarayda yapılan Yüksek İstişare Kurulu toplantısında dış politika hakkında bilgi verilirken, Suriye harekâtlarıyla sadece bölgemizde değil, küresel düzeydeki oyunların bozulduğu ve Libya anlaşmasıyla Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı kurgulanan senaryoların yerle yeksan edildiği belirtilmiş.

Bu açıklamanın üzerinden bir hafta geçmeden, Güneri Cıvaoğlu Milliyet’teki köşesinde “Ortadoğu ve Arap coğrafyasında çok iyi nabız tutan” Çetin Çetiner’in Habertürk’te yaptığı “ufuk turu”ndan tesbitler aktardı:

LİBYA: Karşımızdaki kampta BAE, Mısır, Fransa, Suudi Arabistan, Rusya, İsrail ve ABD’den oluşan 7 ülke ve 5 istihbarat örgütü yer alıyor. Fransa ve Suriye, Türkiye’nin de irtibatta olduğu 17 kabile ile uzlaşmak üzere.

SURİYE: ABD, Rusya, Fransa, İran, Suriye yönetimi, PKK-YPG, DEAŞ/El Kaide ve dünya karması diğer radikal gruplar karşımızda.

DOĞU AKDENİZ: Yunanistan, Rum kesimi, Mısır, İsrail ve Fransa ile karşı karşıyayız. Fransa Rodos’ta üs kurma hazırlığında, Mısır’da bir limanın kullanım hakkını almak üzere ve Meis’te İsrail’le ortak istihbarat ofisi kuruyor. 

Buralar “Oyunları bozduk” denilen yerler...

Ufuk turunun devamında şunlar var:

IRAK: Şiî paramiliter milisler, Irak yönetimi, Fransa, ABD, Rusya, PKK, DEAŞ/El Kaide, İran, BAE, Suudi Arabistan ve İsrail karşımızda. Kürt Bölgesel Yönetimini BAE ve Suud’a kaptırmak üzereyiz. Türkmenlerin yüzde 60’ı mezhep ortaklığından ötürü İran’ın yanında.

ERMENİSTAN: Yazılı ve görsel arşivini Erivan’a taşıyan PKK siyasal örgütlenmesini ve hareket planlarını artık burada oluşturuyor.

RUSYA: YPG konusunda ABD ile aynı görüşte ve daha radikal. Türk heyetinin Moskova’da olduğu gün PYD heyetini ağırladı. İdlib’deki radikal gruplara silah desteği veriyor.

Son bir bilgi: ABD ve Fransa, Irak ve Suriye’de YPG’ye “İç ayaklanma nasıl çıkarılır?” içerikli eğitimler veriyor (Milliyet, 8.9.2020).

Saraydan verilen “Oyunları bozduk” mesajlarıyla birlikte yorumlanması gereken ve aynı zamanda “komşularla sıfır sorun” politikasının terkinden 10 yıl sonra gelinen noktayı gözler önüne seren bu tablo karşısında Cıvaoğlu’nun “Bir ve bütün olalım, omuz omuza verelim. İktidar demokratik kucaklayıcılıkla bu bütünlüğün ortamını sağlamalı” çağrısı karşılık bulur mu?

Okunma Sayısı: 423
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İşsizlikte mızrak çuvala sığmıyor

    Depremler kapıda

    Ruhsat gaspı mağdur ediyor

    Mutlu çalışan, şirketini de mutlu ediyor

    Avrupa’da İslâmofobi yeniden yükseliyor

    Dünya genelinde son 24 saat böyle geçti

    Reyhanlı'daki terör saldırısı sorumlularından terörist Bayat, tutuklandı

    Kolombiya ayakta: Polis şiddetine tepki gösterilerinde 7 kişi öldü, 248 kişi yaralandı

    DSÖ'den Kovid-19 aşısı hakkında açıklama

    Bakan Koca: Aktif hastaların yaş ortalaması 42

    ABD'de son 24 saatte 1184 ölüm ve 35 bin yeni vaka!

    Her yıl 800 bin intihar

    Şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan dualarla...

    'Böyle bir virüs yok' tehlikesine dikkat!

    Bakan Koca aşı çalışmalarına ilişkin son durumu paylaştı

    'Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki toplantı tamamlandı'

    Dışişleri Bakanlığı: Macron, gerginliği teşvik ediyor

    Arınç, kendisinin ve eşinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

    Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan Kovid-19 sebebiyle vefat etti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Oyunları bozduk” denilirken
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Cehaletin ağır faturası
    Ahmet BATTAL

    Milliyetçilerin cumhuriyeti
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Mutlu çalışan, şirketini de mutlu ediyor
    Genel

    İşsizlikte mızrak çuvala sığmıyor
    Genel

    Ruhsat gaspı mağdur ediyor
    Risale-i Nur'dan

    Biz öyle bir hakikate hayatımızı vakfetmişiz ki...
    Genel

    Depremler kapıda

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.