“Oyunları bozduk” denilirken

Geçen hafta Sarayda yapılan Yüksek İstişare Kurulu toplantısında dış politika hakkında bilgi verilirken, Suriye harekâtlarıyla sadece bölgemizde değil, küresel düzeydeki oyunların bozulduğu ve Libya anlaşmasıyla Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı kurgulanan senaryoların yerle yeksan edildiği belirtilmiş.

Bu açıklamanın üzerinden bir hafta geçmeden, Güneri Cıvaoğlu Milliyet’teki köşesinde “Ortadoğu ve Arap coğrafyasında çok iyi nabız tutan” Çetin Çetiner’in Habertürk’te yaptığı “ufuk turu”ndan tesbitler aktardı:

LİBYA: Karşımızdaki kampta BAE, Mısır, Fransa, Suudi Arabistan, Rusya, İsrail ve ABD’den oluşan 7 ülke ve 5 istihbarat örgütü yer alıyor. Fransa ve Suriye, Türkiye’nin de irtibatta olduğu 17 kabile ile uzlaşmak üzere.

SURİYE: ABD, Rusya, Fransa, İran, Suriye yönetimi, PKK-YPG, DEAŞ/El Kaide ve dünya karması diğer radikal gruplar karşımızda.

DOĞU AKDENİZ: Yunanistan, Rum kesimi, Mısır, İsrail ve Fransa ile karşı karşıyayız. Fransa Rodos’ta üs kurma hazırlığında, Mısır’da bir limanın kullanım hakkını almak üzere ve Meis’te İsrail’le ortak istihbarat ofisi kuruyor.

Buralar “Oyunları bozduk” denilen yerler...

Ufuk turunun devamında şunlar var:

IRAK: Şiî paramiliter milisler, Irak yönetimi, Fransa, ABD, Rusya, PKK, DEAŞ/El Kaide, İran, BAE, Suudi Arabistan ve İsrail karşımızda. Kürt Bölgesel Yönetimini BAE ve Suud’a kaptırmak üzereyiz. Türkmenlerin yüzde 60’ı mezhep ortaklığından ötürü İran’ın yanında.

ERMENİSTAN: Yazılı ve görsel arşivini Erivan’a taşıyan PKK siyasal örgütlenmesini ve hareket planlarını artık burada oluşturuyor.

RUSYA: YPG konusunda ABD ile aynı görüşte ve daha radikal. Türk heyetinin Moskova’da olduğu gün PYD heyetini ağırladı. İdlib’deki radikal gruplara silah desteği veriyor.

Son bir bilgi: ABD ve Fransa, Irak ve Suriye’de YPG’ye “İç ayaklanma nasıl çıkarılır?” içerikli eğitimler veriyor (Milliyet, 8.9.2020).

Saraydan verilen “Oyunları bozduk” mesajlarıyla birlikte yorumlanması gereken ve aynı zamanda “komşularla sıfır sorun” politikasının terkinden 10 yıl sonra gelinen noktayı gözler önüne seren bu tablo karşısında Cıvaoğlu’nun “Bir ve bütün olalım, omuz omuza verelim. İktidar demokratik kucaklayıcılıkla bu bütünlüğün ortamını sağlamalı” çağrısı karşılık bulur mu?