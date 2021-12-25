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25 ARALIK 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Özgün bir model: Yeni Asya

Kâzım GÜLEÇYÜZ
25 Aralık 2021, Cumartesi
Büyük İstanbul gazetesinde Adnan Deniz’e verdiğimiz mülâkattan bir bölüm:

- Kâzım Güleçyüz için Yeni Asya, Yeni Asya için Kâzım Güleçyüz ne ifade eder?

- Benim için “Yeni Asya” ilk gençlik yıllarımdan itibaren içerisinde hizmet etmeyi amaçladığım bir hizmet alanıdır. 1977 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine kaydımı yaptırdıktan hemen sonra, yani 1978 baharının Nisan ayında gazetenin yayınevi kısmında çalışmaya başladım. O gün bugündür devam ediyor bu sevdam. Yeni Asya için benim ne ifade ettiğimse; şahs-ı manevînin tevdi ettiği vazifeleri hakkıyla yapabilme gayreti içerisinde olan bir bireyim ancak.

- Basın tarihinde gazete kapamalarına sık rastlanır. Yeni Asya da bunlardan biri. Peki, Yeni Asya’nın kapatılma gerekçesi neydi? Zülfikar’dan Yeni Asya’ya uzanan yayın çizginizde böylesi yaptırımlarla karşı karşıya bırakılmanızı hangi ifadelerle açıklayabilirsiniz?

- Maalesef biz de bu kapamalardan olumsuz manada etkilenmişiz. Darbe dönemlerinin en zorlu baskılarına maruz kalmış, belki de en ağır bedellerini ödemişiz. Gazetemiz 12 Eylül’de 470 gün, 28 Şubat’ta bir ay kapatılmış, gazetemizin kurucu imtiyaz sahibi merhum Mehmet Kutlular, “Deprem İlahî ikazdır” dediği için 276 gün hapis yatmıştır. 15-20 Temmuz sürecinde de resmî ilan ve basın kartı ambargolarından yargı tacizlerine ve daha birçok hukuksuz baskıya direnerek yolumuza devam ediyoruz. Kapatılma gerekçemiz, haktan taraf yayın çizgimizdir.

- Peki, 52 yıllık Yeni Asya’nın neredeyse 40 yılında bulunan biri olarak bu gazetenin “anlaşılır bir şekilde tanımını” yapabilir misiniz?

- Yeni Asya kendisini Risale-i Nur’un medyadaki dili olarak tanımlıyor. Risale-i Nur ise adalet ve hürriyet ekseninde bir hayat düzeninin fikrî temellerini inşa eder. Kur’an’ı çağın idrakine sunan orijinal ve çok kuvvetli bir tefsirdir. İman esaslarını fenlerin rehberliğinde aklî ve mantıkî izah ve yorumlarla ispatlar. Hayatın bütün alanlarını kucaklayan bir referans kaynağıdır. Yeni Asya ise bu referansa uygun şekilde yayın yapmaya çalışan bir ekolün adıdır. Risale-i Nur’un mesajlarını topluma şeffaf bir şekilde yayma gayreti içinde olmuş ve İslamî gazetecilik alanında kendine has özgün bir model oluşturmuştur. 

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