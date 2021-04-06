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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Risale-i Nur Kongresinden adalet ve hürriyet vurguları

Kâzım GÜLEÇYÜZ
06 Nisan 2021, Salı
Risale-i Nur Enstitüsünün son kongresindeki masa çalışmalarında hazırlanan sonuç bildirilerinde yine son derece önemli mesajlar verildi.

Bir kısmını buraya da alalım:

* Adalet önce haklının hakkını korumaktır. Suçluya cezasını vermek sonra gelir. O halde devlet suçluya cezasını verirken masumun hakkını korumaya öncelik vermelidir. 

* Hz. Ali’nin (ra), Hz. Osman’ın (ra) katil zanlıları hakkında tatbik ettiği “Şüpheden sanık yararlanır” ve “Suç ve ceza şahsîdir” ilkeleriyle açıklanabilecek olan adalet-i mahza vurgusu göstermektedir ki; devlet, fesat çıkaranı cezalandırmaya kalkarken yeni ve daha büyük sosyal problemler çıkarmaktan kaçınmalıdır. 

* İslamın doğru tanımında baskıcı, tek adam ve komite istibdadına dayalı bir yönetim anlayışının yeri yoktur. İslam, adaleti, meşvereti, ortak aklı, hukukun üstünlüğünü, hak ve hürriyetleri, kanun hakimiyetini, şeffaflığı, denetim ve hesap vermeyi, ahlâkî değerleri esas alan bir yönetim tarzını öngörür.

* Demokrat anlayış her tür baskıcı ideolojiyi reddetmeyi, bu kapsamda bir ideoloji olan Kemalizmi anayasadan çıkarmayı gerektirir. 

* Mü’minler, dinini yeniden akıl ve vicdana hitap eden bir dine dönüştürmeye çalışan, adalet ve hakkaniyete hizmet eden dindar Batılılarla ittifakı geliştirmeli ve İlahî vahyin sahih versiyonunu onlara ulaştırmalıdır. 

* Resul-i Ekrem (asm) işlerinde meşveret ve şûrâyı esas almıştır. Asya’nın bahtının miftahı olan meşveret ve şûrâ istibdadı kaldıracak, hürriyeti sağlayacak, maddî ve manevî terakkiyata insanlığı ulaştıracak şartlardandır. 

* Müreffeh ülkelerin demokratikleşme seviyelerinin yüksek olması gösteriyor ki, sosyal refah için ekonomik tedbirler yanında adalet ve hürriyet konularında da evrensel hukuka ve ilkelere göre hareket etmek gereklidir.

* Bilim, hür zeminlerde yapılır ve gücünü hür düşünceden alır. Hürriyetlerin kısıtlandığı, resmî ideolojilerin hüküm sürdüğü hürriyetsiz/meşveretsiz toplumlarda bilimin insanlığın faydasına gelişmesi beklenemez.

* Kendilerini İslama nisbet eden birçok toplum veya ülkenin sosyal ve siyasî hayatlarında gözlenen istibdat, zulüm ve ahlâkî yozlaşmayı aşmanın yolu nübüvvetin ders verdiği şûrâ, hürriyet, adalet ve sıdk gibi nebevî değerleri yaşayıp yaşatmaktan geçiyor.

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  • Hacı Ahmet

    6.4.2021 11:07:26

    Kazım bey. Allah razı olsun. Korkudan insanların sustuğu yerde dilin döndüğünce aklın erdiğince hak ve adaletten hukuktan söz ediyorsun. Aynı şekilde hak adalet ve hukuk diyen bir vekil sabah namazı kılmasına bile musade etmeden aldilar gittiler. Mademki sizde bir camianın önde gözüken şahislarindan gözüküyorsunuz. Öyle ise Cenab-i Allah adamın mumla aradığı bu zamanda sizi ve sevenlerinizi her türlü tasalluttan korusun.

  • Ali ok

    6.4.2021 08:36:25

    Sizlerden Allah razı olsun adaleti hakkı Ali tutup hatirlatiyorsunuz bazılarına yöneticilerimize davul zurna az 15 temmuz olayından dolayı toprağın altında hakkını alacak cok kisi bekliyo önceden gitmiş Kur'an'ın dört temel bileşeni den biri olan adalet herturlu pratikte de öyledir 15 temmuz bahanesiyle hapisleri dolduranlar bunlari neden düşünmezler yoksa Kur'an'ı hükümlerle ilgileri yokmu öylemi görünüyorlar miş gibimi görünüyorlar bank Asya'ya para yatırmak la ihaleyi götürme arasında fark mi var

  • Halil İbrahim KARAHAN

    6.4.2021 03:25:37

    Allah razı olsun.Her türlü kötülüklerden korusun.

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