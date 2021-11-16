Şanlıurfa’da hizmet heyecanı

Haftasonunda kitap fuarı vesilesiyle Şanlıurfa’daydık. Böylece, iki yıllık bir aradan sonra oradaki okurlarımızda tekrar bir araya gelip hasret giderme imkânı da bulmuş olduk.

Halilürrahman diyarına bundan önceki gidişimiz de yine kitap fuarına katılmak içindi.

Geçen yılki pandemi fasılasının ardından bu sene Temsilciliğimizin inisiyatifi ve okuyucularımızın desteğiyle katıldığımız fuar her zamanki gibi güzel tanışma ve buluşmalara, Risale-i Nur başta olmak üzere yayınlarımızın ve gazetemizin tanıtımına vesile oldu.

Fuar yetkililerinin de ifadesiyle alım gücündeki büyük düşüşün fuara ve kitaba ilgi açısından yol açtığı olumsuzluklara rağmen.

Yazarımız Sebahattin Yaşar’la birlikte imza için Yeni Asya standında kaldığımız saatlerde, ekseriyeti gençler olmak üzere birçok kişiyle tanıştık; kurulan irtibatların devamı için telefon numaraları alınıp verildi ve inşaallah görüşmeler sohbet programlarında sürecek.

İmza sonrası katıldığımız söyleşide Hz. İbrahim Aleyhisselâm’ın derin iman ve teslimiyetinden, putperestliğe karşı verdiği kararlı mücadeleden, Nemrut ve Firavun zulümleri karşısındaki duruşundan, dünyanın fâniliğini vurgulayan mesajlarından yola çıkarak, Üstadın yorumları eşliğinde günümüzü ve yaşanan süreçleri değerlendirmeye çalıştık.

İmza öncesinin akşamında ise Bediüzzaman Vakfı salonunda okurlarımızla bir araya geldik. Üstadın “Kur’an’ın sönmez ve söndürülmez bir manevî güneş olduğunu dünyaya göstereceğim ve ispat edeceğim” sözüyle başlayan süreçteki gelişmeleri, bu beyandaki ilânatın Risale-i Nur’la tahakkuk ettiğini, her bir Risalenin bu hakikati ispatlayıp tamamladığını, Risale-i Nur’un medyadaki dili olan Yeni Asya’nın da 52 senedir bu çizgide ilânat yapmaya devam ettiğini vurguladık.

Güncel gelişmeleri değerlendirirken, çıkış yolu arayışlarının Yeni Asya’nın seslendirdiği fikirler istikametinde şekillendiğini söyledik.

Şanlıurfa’daki müzakerelerimizde son derece önemli bir başlık da gençlerimizin hizmete kanalize edilmesi idi. Bu hususta da verimli ve ümit verici görüşmelerimiz oldu.

Netice olarak kısa zamana çok şeyin sığdığı bereketli bir program icra etmiş olduk.

Şanlıurfalı dostlara teşekkür ediyor, buradan da selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz.

* İlk Yazıişleri Müdürümüz Sabahaddin Aksakal’ın, bir süredir yoğun bakımda tedavi görmekte olan oğlu Muhammed Said ile Yönetim Kurulu eski üyelerimizden Gürbüz Dinçer’in vefat haberlerini teessürle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Ailelerine ve camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabbimiz Cennetinde buluştursun.