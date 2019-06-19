Şehit Mursî ve ibret dersleri

Sisi darbesinden beri 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat ve 20 Temmuz karışımı çok sıkıntılı bir süreçten geçmekte olan Mısır’daki darbe rejiminin son kurbanı, darbeyle devrilen seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursî oldu.

Darbeden bu yana tutulduğu zindanda vefatından endişe edilen Mursî’yi bu akıbet, düzmece darbe mahkemesinde “yargılanırken” duruşma salonunda yakaladı.

O da “Dine hizmet siyasetle değil, eğitim ve irşadla olur” diyen İhvan’ın kurucu lideri Hasan el Benna ile devlet öncelikli radikal fikirlerinden ömrünün son demlerinde vazgeçen yazar Seyyid Kutub ve darbe dönemlerinde katledilen diğer İhvan mensupları gibi mazlum şehitler kervanına dahil oldu.

Allah hepsine rahmet eylesin.

Mursî’nin seçimle geldiği, ama bir yıl sonra darbeyle sona erdirilen cumhurbaşkanlığı, bir cihetiyle, Türkiye’deki 28 Şubat öncesi Erbakan’ın başbakanlığına çok benziyor.

El Benna’nın kumpas kurbanı torunu Tarık Ramazan’ın “İhvan tuzağa düşürüldü” diye yorumladığı iktidar denemesinin trajik sonu ise Yassıadalı 27 Mayıs darbesini andırıyor.

Türkiye’de Menderes, Zorlu ve Polatkan’ı darağacında, o meş’um süreçte can veren diğer DP mensuplarını da sorgu odaları ve zindanlarda katleden hunharlık ve zulüm, Mısır’da Sisi darbesiyle benzer cinayetlere imza attı ve hâlâ atmaya devam ediyor.

Darbeyle iktidara el koyan Sisi, 12 Eylül modeli bir anayasa ve “seçim”le iktidarını sivil görüntü altında perçinleyerek sürdürdü.

Mısır’da sürekli uzatılan OHAL’lerle bizdeki 20 Temmuz’a benzeyen süreç ise, İhvan’ın lider kadrosunun da, her yaştaki mensuplarının da habire idam ve müebbet hapse mahkûm ve bu idamların infaz da edildiği bir zulüm anaforuna dönüştürülmüş durumda.

(Eğer bizde idam cezası kalkmamış olsaydı, 20 Temmuz sürecinde ne hale gelirdik?!!)

Mısır’ın sürüklendiği nokta, Arap baharı adı altında başlatılan fitne tezgâhının bu ülkeye getirdiği, ibret dersleriyle dolu çok acı ve yürek yakıcı sonuçları gözler önüne seriyor.

İhvan’ın ve Mısır’ın bu kanlı tuzağa düşürülmesinde ve Sisi’nin önünün açılmasında içeriden, dışarıdan ve Türkiye’den kimlerin ne gibi etkin roller üstlendikleri ise zaman içinde maskeler düştüğünde ortaya çıkacak.

Dualarımız, “İslamın zeki mahdumu” Mısır’ın bu tuzaktan artık kurtulması için...