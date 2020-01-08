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8 OCAK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Şimdi de İran

Kâzım GÜLEÇYÜZ
08 Ocak 2020, Çarşamba
Her biri ayrı bir hicran olan Filistin, Suriye, Yemen, Irak ve Libya krizlerinin Ortadoğu, Arap yarımadası ve Kuzey Afrika’yı yangın yerine çevirdiği bir kaos ve şiddet ortamında, bir süredir nisbeten yatışmış gibi görünen İran odaklı gerilimin yeniden, üstelik tahrikkâr bir provokasyonla tırmandırılması hayra alâmet değil.

Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği önünde yapılan protesto eylemlerine Amerika’nın İranlı General Süleymani’yi suikastle katlederek verdiği karşılık, ilişkileri normalleştirmek için atılmış bütün adımları boşa çıkararak sıcak bir çatışmanın fitilini ateşledi.

Zaten Trump gelir gelmez, onca gayretle varılan nükleer mutabakatı askıya almış ve bir dizi yaptırımı uygulamaya koymuştu.

Suikastla yeni bir aşamaya mı geçildi?

Dozu gittikçe yükselen karşılıklı tehditler devam ederken, kimi uzmanlar olup bitenleri “kontrollü gerilim” olarak yorumluyorlar.

Humeynî devrimiyle kurulan rejimin baskıcı uygulamaları toplumu iyice bunaltır ve yıllardır devam eden amgargonun İran ekonomisi ve toplumu üzerindeki olumsuz etkileri giderek artan şekilde kendisini hissettirirken, dönem dönem yoğunlaşan protesto eylemleri Tahran’ı tedirgin ediyor.

Rejimin devrim ihracı hedefiyle Yemen, Suriye, Irak, Körfez ve Libya’da yaptığı operasyonlar da oraları çok rahatsız ediyor.

Ama sonuç olarak bütün bu olup bitenler ve neticeleri ABD ve İsrail’e malzeme verip müdahale fırsatları sunuyor. Bazı yorumlara göre İran rejiminin radikalleri ile siyonist lobiler danışıklı olarak işi tırmandırıyor.

Hattâ İran derin devletinin el altından İsrail’le işbirliği yaptığını söyleyenler dahi var.

Kesin olan şu: Barış eksenli bir istikrarın tesisi için atılan bütün adımları sabote ederek çatışmaları körükleyen mihraklar hiç durmuyorlar. Buldukları her fırsatı kullanarak ve sürekli yeni fırsatlar oluşturarak toplumları ve devletleri karşı karşıya getirmeye ve çatıştırmaya çalışıyorlar. Böylece hem Müslümanları birbirine düşürüyor, hem de doymak bilmez bir hırsa sahip silâh tüccarlarına kazandırmaya devam ediyorlar.

“Oyun kurucu” olma iddiasını habire tekrarlayan Ankara’nın olanlar karşısındaki durumu ise, Erdoğan’ın “Güzel görüşmeler yapıyoruz, ama umutlarımız boşa çıkıyor, şok oluyoruz” sözünde ifadesini buluyor...

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