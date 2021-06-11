Sine-i millet ve ara seçim

Yeni sistemde seçim kararını ya cumhurbaşkanı veya beşte üç çoğunluğun oyu ile Meclis verebiliyor. İktidar bloku bu düzenlemeye yaslanarak erken seçimi reddediyor.

Ama anayasanın 78. maddesinde tanzim edilen “ara seçim” alternatifi de açık duruyor:

“TBMM üyeliklerinde boşalma olması halinde ara seçime gidilir. Ara seçim, her seçim döneminde bir defa yapılır; genel seçimden otuz ay geçmedikçe ara seçime gidilemez. Boşalan üyeliklerin sayısı, üye tamsayısının yüzde beşini bulduğu hallerde, ara seçimlerin üç ay içinde yapılmasına karar verilir.”

Yüzde beşin, yani 30 sandalyenin boşalması halinde üç ay içinde seçim bir zorunluluk.

Milletvekillerinin sayısı ve dağılımıyla ilgili olarak TBMM sitesinde yansıtılan son tabloya göre, halihazırda toplam vekil sayısı 583.

Vefatlar veya dokunulmazlıkları kaldırılanların vekilliğinin düşmesi sebebiyle 17 sandalye boşalmış. Buna 13 daha ilave edilmesi halinde anayasa gereği ara seçim zorunlu olacak.

AKP eski Milletvekili Emin Şirin’in Millet İttifakındaki partilere yaptığı “kısmî sine-i millete dönme” çağrısı bu noktada manidar.

Şirin neyi kast ettiğini söyle açıklıyor:

“Millet İttifakı partileri, Mecliste grup kurma imkânını kaybetmeyecek nisbette milletvekili bırakarak ‘kayıt düşme faaliyeti’ne devam ederken, geri kalan milletvekilleri istifa ederek sine-i millete dönebilir ve öncelikle seçim bölgelerine giderek seçmende erken seçim talebini arttıracak şekilde çalışabilirler.”

Yeterli sayıda sine-i millete dönüşün pratikte doğuracağı asıl önemli netice, anayasa gereği üç ay içinde ara seçimi gerektirmesi.

Muhalefet partilerinin bu seçeneği mutlaka ciddî şekilde değerlendirmesi ve erken seçime direnmeye devam eden iktidar blokunu bu yolla ara seçime mecbur bırakması gerekir.

Yargıtay Başsavcısının “düzelterek” AYM’ye tekrar gönderdiği iddianame ile yenilenen kapatma davasının hedefindeki HDP’nin bilhassa gündeme alması gereken bir konu bu.

Ara seçim için 13 vekilin istifası yeterli.

Bu 13 vekilin, üç ay içinde yapılacak ara seçimde tekrar seçilerek daha güçlü bir şekilde Meclise dönmeleri de kuvvetle muhtemel.

Böyle bir “kısmî sine-i millet” atraksiyonu iktidarın bütün oyunlarını bozar; dahası topyekûn bir erken seçimin yolunu da açabilir.

