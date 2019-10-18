"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 EKİM 2019 CUMA - YIL: 50

Suriye’de 30 Ekim süreci

Kâzım GÜLEÇYÜZ
18 Ekim 2019, Cuma
Kuzey Suriye’de yapılan operasyonun, 13 Kasım’daki Beyaz Saray buluşmasından önce sona erdirilmesinin beklendiği yönündeki iddialardan daha önce bahsetmiştik.

Bitiş tarihini daha da öne çekme çabaları yoğunlaşırken, Suriye’deki gidişatta daha da etkin hale gelen Rusya’dan bir strateji uzmanı iki gün önce “5 günde biter” tahmini yaptı.

Şimdi de skandal mektubu gündemde olan Trump’ın yardımcısı Pence’in program dışı ve âni ziyareti öncesi Erdoğan’ın “Teklifimiz, hemen bu gece tüm teröristler herşeylerini bırakıp, kurdukları tuzakları imha edip, güvenli bölgeden dışarı çıksınlar. Bu yapıldığında, sadece teröristleri hedef alan harekâtımız zaten kendiliğinden sona ermiş olacak” sözü de bunun hazırlığı gibi.

Trump da birkaç gün önce YPG’ye “30 km’nin gerisine çekilin” çağrısında bulunmuştu.

Bakalım, öyle yapılacak ve hem Ankara’nın “Hedefimize ulaştık, operasyonu bitiriyoruz” diyebileceği, hem de YPG’nin daha fazla kayıp vermeden çekilmiş gibi görüneceği bir netice ile bu sayfa kapanmış olacak mı?

Olursa, sonra ne gelecek? Türkiye’nin ısrarla istediği güvenli bölge başta olmak üzere gündemdeki diğer meselelerin âkıbeti ne olacak?

Burada, YPG’nin ağırlıkta olduğu SGD ile rejim arasında varıldığı söylenen anlaşma belirleyici faktörlerden biri olacağa benziyor.

Bir iddiaya göre SGD güçleri rejim ordusunun kontrolüne girmeyi kabul etti. Eğer öyle ise Şam kuzeydeki hâkimiyetini yeniden tesis edecek demektir. Rejim güçlerinin Menbiç’ten sonra Aynel Arab’a da (Kobani) girdiği yönündeki haberler buna mı işaret ediyor?

Görünen o ki, başından beri Esad’ın arkasında duran ve şimdi de “Ankara-Şam diyaloğunu sağlayacağız” diyen Rusya’nın planı işliyor. 30 Ekim’deki Anayasa Komitesi toplantısı öncesinde daha da hız kazanarak...

Gerek IŞİD’in, gerekse İdlib’de kontrol ve dizginlenmesi Türkiye’ye bırakılan diğer silâhlı grupların durumu, bu sürecin provokasyona yine açık en önemli belirsizlikleri.

Herşeye rağmen Anayasa Komitesi toplanır ve başarılı da olursa, Putin’in “Biz dahil bütün yabancı güçler Suriye’den çekilmeli” ve Erdoğan’ın “Tüm kesimleri temsil eden meşru bir hükümet kurulduğunda biz de çekiliriz” sözlerinin gerçekleşeceği bir zemin oluşur. Artık oluşmalı da.

Okunma Sayısı: 294
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Asıl güvenlik riski sorumsuz yayınlarda

    Fuat Oktay’a BOP sorusu

    Ambargo yoksa basın kartları neden bekletiliyor?

    OHAL mağdurlarının hakları iade edilsin

    TÜDEF: Açlık ve yoksulluk artıyor

    Mektup hakkında resmi açıklama yapılsın

    Dünyada 1,3 milyar yoksul yaşıyor

    Macron’a başörtüsü mektubu

    Çavuşoğlu: Bu bir ateşkes değil, sadece harekata ara veriyoruz

    Türkiye-ABD anlaşmasının detayları açıklandı

    Trump, Erdoğan'a teşekkür etti

    Anlaşma sağlandı: YPG çekilecek

    AP Başkanı: Türkiye'nin AB üyelik müzakereleri askıya alınsın

    İmamoğlu'na 700 milyon lira borçlanma yetkisi verildi

    İstanbul'da toplu taşıma 29 Ekim'de ücretsiz olacak

    'Volkswagen yatırımı iptal edilmedi'

    TÜSİAD'dan ABD ve AB'ye 'Barış Pınarı' mektubu

    'Yaptırım söylemleri NATO ruhuyla bağdaşmıyor'

    AB ve İngiltere'den Brexit ile ilgili yeni anlaşma

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Suriye’de 30 Ekim süreci
    Genel

    OHAL mağdurlarının hakları iade edilsin
    Cevher İLHAN

    Ankara yeni oldubittilerle karşı karşıya
    Genel

    Fuat Oktay’a BOP sorusu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Biatımızı yenileyen bir kelime: Salâvat
    Faruk ÇAKIR

    Rüzgâr meselesi, memleket meselesi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Lozan’ın kardeşi Uşi Antlaşması
    Genel

    Asıl güvenlik riski sorumsuz yayınlarda
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.