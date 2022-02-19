“Ünal Amca”

Geçen hafta gelen mesajda “Zübeyir Ağabeyle de hatıraları olan, bir dönem Hacıbayram 27’de Bayram Yüksel Ağabeyle birlikte hizmet eden Yozgatlı Nur Talebesi Ünal Şaşmaz vefat etti” deniliyordu. Doğrusu, bunca yıldır işin içinde olmamıza rağmen bu ismi duymamıştık. Ama tanıyan dostlar dört dörtlük bir hizmet ehli olduğunu söylediler.

İlk Yazıişleri Müdürümüz Sabahaddin Aksakal da “Bu ağabeyimizi ben çok iyi tanıyorum. Hatıralarım da var. Çok mübarekti. Hatta Yozgat’ın temelidir” mesajıyla beraber, Ünal Ağabeyin bir video çekimini gönderdi.

Gıpta edilesi bir şevkle hizmet hatıralarını anlattığı bu videoyu izlerken, Hayalhanem ve Hisar Kapısı gibi mecralarda “Ünal Amcanın hatıraları” gibi başlıklarla yayınlanmış ve bazıları yüz binlerce kişi tarafından izlenmiş başka video çekimleri de ekranımıza geldi.

Onlardan da izleyebildiğimiz kadarına bakınca, Risale-i Nur’u çok iyi anlamış, gençlerle çok iyi diyalog kurabilen, 80’i aşkın ömrünün son anlarına kadar şevk ve dinamizmini hep canlı tutabilen ve muhataplarını da hizmete teşvik eden bir dava adamıyla tanıştık.

1968’de Rusya Çekoslovakya’yı işgal edince “Kızılordu bize de gelirse ne yapacağız?” diye sorduğu Zübeyir Ağabeyden “Ahirzamanın harbi top tüfekle değil, fikirle olacak” cevabı aldığını aktaran bir manevî cihad eri.

“Nurculuk”tan atıldığı cezaevindeki koğuş arkadaşlarına da, Deniz Gezmiş’le birlikte asılan Yusuf Aslan’ın “yoldaş”ı bir üsteğmene de Risale-i Nur’u tanıtarak imanlarının kurtulmasına vesile olan bir iman hizmetkârı.

Zülfikar ve İttihad’dan itibaren gazetenin hizmetteki önemini kavramış; alay komutanına, valiye, emniyet müdürüne ve esnafa gazeteyi ulaştıran; gazete bırakma vesilesiyle tek tek ziyaret ettiği esnafa Risale-i Nur’u anlatıp tanıtan ve Yeni Asya’yı da takibe devam eden faal ve dinamik bir hizmet adamı.

İnternetin ve djital medyanın iman hakikatlerini insanlığa ulaştırmak için çok iyi kullanılmasını önemle vurgulayan bir tebliğci.

Nur camiasının isimsiz kahramanlarından ve gizli kutuplarından bir samimiyet âbidesi.

Sağlığında tanışamamış olmayı kendi açımızdan büyük bir kayıp olarak görüyoruz.

Allah rahmet eylesin, Cennetinde buluştursun. Ailesinin ve camiamızın başı sağ olsun.

* Alanya okuyucularımızdan, yılların Nur Talebesi ve Yeni Asya gönüllüsü, eğitimci Hüseyin Ulusoy’a da Allah rahmet eylesin. Ailesine, Alanya-Antalya okurlarımıza ve camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum.

Rabbimiz Cennetinde buluştursun.