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11 OCAK 2020 CUMARTESİ - YIL: 50

Vatikan’da manidar buluşma

Kâzım GÜLEÇYÜZ
11 Ocak 2020, Cumartesi
Bir anlamda hayatını adadığı hidrojen enerjisi alanındaki çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Nejat Veziroğlu, bu konuyu Vatikan’da Papa’ya da anlatacak.

Randevu fikri, kurucularından olduğu Milletlerarası Hidrojen Enerjisi Derneği’nin İspanya’da yapılan konferansında doğmuş.

Hikâyesini Veziroğlu şöyle anlatıyor:

“Orada derneğin Arjantinli İdare Heyeti Üyesi Prof. Bolcich ve İtalya Üyesi Prof. Spazzafumo ile konuşuyorduk. Dedim ki: 

“Papa konuşmalarında küresel ısınmanın, iklim değişikliğinin çağımızın en mühim problemi olduğunu ve derhal çözülmesi gerektiğini söylüyor; fakat çözümünü söylemiyor. Çözümü de hidrojen enerjisidir.’

“Prof. Bolcich’e döndüm, ‘Papa Arjantinli, sen de Arjantinlisin, bir randevu al, gidip kendisine hem küresel ısınmanın ve hem de şehirlerdeki hava kirliliğinin kalıcı ve en iyi çözümü olarak hidrojen enerjisini anlatalım; kendisini ikna edersek ve Papa problemlerin çözümü olarak hidrojen enerjisini önerirse, bu hidrojene geçişi hızlandırır’ dedim. 

“15 gün evvel Prof. Bolcich’ten e-posta geldi. Papa’nın 7 Şubat Cuma günü bizi kabul edeceğini bildiriyordu.” (Milliyet, 8.1.20)

Prof. Veziroğlu Papa’ya hidrojen enerjisinin en doğal enerji olduğunu, Dünya’nın bütün enerjisinin tamamen hidrojenden mamul olan Güneş’teki hidrojenin kaynaşımından geldiğini, hayatın gelişmesini ve devamını sağladığını anlatacağını ifade ediyor.

Randevu talebine verdiği cevapla konuya ilgisini gösteren Papa, herhalde bu mesajı sahiplenip seslendirerek yola devam eder.

Darısı İslam âleminin temsilcilerine...

Şu ifadeler de Prof. Veziroğlu’na ait:

“Dünya birleşmeye doğru gidiyor. Şimdi AB, Güney Amerika, Arap, Güneydoğu Asya Birlikleri gibi birlikler ya kuruldu yahut kurulmak üzere. Bu birlikler birleşerek dünya hükümetini kuracaklar. O zaman ordulara, silahlara ve harplere ihtiyaç kalmayacak ve bunlara sarf edilen paralar kalkınmaya sarf edilecek. Bütün dünya yüksek hayat seviyesine kavuşacak ve dünya cennet olacak.”

Ütopya mı? Cevabı, bakış açısına göre değişir. Biz pozitif bakarak “İnşaallah” diyelim ve o yönde samimî gayret gösterenlerin çoğalması ve başarılı olması için dua edelim.

* Prof. Dr. Nejat Veziroğlu’nun, rahmetli Şaban Döğen’in Müslüman İlim Öncüleri Ansiklopedisi’nde, yaşayanların tanıtıldığı son kısımda  yer alan isimlerden biri olduğunu hatırlatalım.

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