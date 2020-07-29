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31 TEMMUZ 2020 CUMA - YIL: 51

“Yan yanayız, bir aradayız”dan üç yıl sonra

Kâzım GÜLEÇYÜZ
29 Temmuz 2020, Çarşamba
Üç yıl önce 31 Mayıs’ta bizim de katılarak bir konuşma yaptığımız bir basın toplantısıyla ve o gün için 1000 imza ile açıklanan “Yan yanayız, bir aradayız” bildirisi özetle şöyle idi:

Bu toprakların ortak sahibi olan bizler; ortak yaşamı kurmak, korumak, geliştirmek için, parti, ideolojik aidiyet, inanç, din, mezhep, milliyet, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin 80 milyona sesleniyoruz. Birbirimize düşmanlaşmak, bölünmek, ayrıştırılmak istemiyoruz. İnancımızı, dinimizi, dilimizi, kültürümüzü, hayat tarzımızı kendi seçtiğimiz gibi, özgür, eşit, korkusuz, huzur içinde yaşamak; birbirimize güvenmek, dayanışmak istiyoruz.

Çatışmacı ortamdan, nefret dilinden, hukuk ihlallerinden, haklarımızın ve özgürlüğümüzün kısıtlanmasından, toplumun vicdanını yitirmesinden, ahlâk aşınmasından, toplumsal duyarsızlıktan endişe duyuyoruz.

Tek adam rejimi ve partili devlete, adaletsizlik ve hukuksuzluğa, Meclisin etkisizleştirilmesine, her çeşit muhalefetin baskı ve tehditle sindirilmesine karşıyız. Yüzbinlerce kamu çalışanını, siyasetçiyi, akademisyeni, medya, yargı ve güvenlik mensuplarını haksız, hukuksuz keyfî uygulama, tutuklama, baskılarla tasfiye eden despotik siyasetin yol açtığı bütün mağduriyetlere hayır diyoruz.

Bir arada güven içinde yaşamak için âcilen:

Hukuk ihlallerine yol açan OHAL’in kaldırılmasını, toplumun tümüne yayılan mağduriyetlere karşı adalet ve hukuk güvenliğinin sağlanmasını, Meclisin yasama ve denetleme yetkisinin güçlendirilerek iadesini; hesap veren,şeffaf devlet için kararlı adımlar atılmasını istiyoruz. Korku, gerilim, kutuplaştırma siyasetinden güç devşirenlere karşı tüm yurttaşları, farklı kanaat önderlerini, sivil girişimleri, partileri güç birliğine çağırıyoruz.

Adaletli, hakkaniyetli, tarafsız ve bağımsız yargı ilkesine dayalı hukuk devletinin; insan haklarını tam uygulayan eşitlikçi, çoğulcu demokrasi anlayışının; ideolojik dayatmacı, cinsiyetçi, ayrımcı olmayan, özerk ve eleştirel düşünceye dayalı bir eğitim sisteminin; bölge halkları ve dünya ülkeleriyle eşit haklı işbirliğini gözeten barışçı bir siyasetin egemen kılınması için, güçlerimizi ortaklaştırmaya çağırıyoruz.

101 ak saçlının mesajı bu çağrının devamı.

Araya üç sene gibi yeni bir fasıla koymadan arkası daha seri ve daha güçlü bir şekilde gelmeli. Adalet, hukuk, demokrasi, hürriyet ve vicdan adına...

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  • Kasım Özdemir

    29.7.2020 12:17:01

    Allah bu memlekete ve bu dünyaya duam olarak evvela adalet nasip etsin bu amaç için çalışanlara fırsat ve imkan versin. Amin!

Risale-i Nur Külliyatı

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