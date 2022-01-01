Yeni Asya bir okul gibidir

Büyük İstanbul gazetesinde Adnan Deniz’e verdiğimiz mülâkattan Yeni Asya ile ilgili bir bölümü geçen hafta aktarmıştık. Bugün başka bir bölümle devam edelim.

- Bu yayınlarla aslında neyi amaçladınız?

- Yeni Asya; inançlı, ahlâklı nesiller yetiştirme noktasında çok önemli hizmetler ifa etmiş ve bu hizmet anlayışını halen devam ettirmekte olan bir okul gibidir. Yayınlarımızın hizmet stratejisini, hedefini, programını ve ayrıca sorduğunuz sorudaki gibi amacını en güzel şekilde yine Bediüzzaman özetler:

“Biz bir cemaatiz. Hedefimiz ve programımız, evvelâ kendimizi, sonra milletimizi idam-ı ebedîden ve daimî, berzahî haps-i münferitten kurtarmak ve vatandaşlarımızı anarşilikten ve serserilikten muhafaza etmek ve iki hayatımızı imhaya vesile olan zındıkaya karşı Risale-i Nur’un çelik gibi hakikatleriyle kendimizi muhafazadır.”

- Zamanın ruhu değişiyor takdir edersiniz. Yeni Asya basın ve medyanın bu dönüşümü karşısında hangi konumda? Bundan sonrası için nasıl bir pozisyon belirleyecek?

- Dijitalleşme artık önüne geçilemez bir süreç olarak devam ediyor ve kaçınılmaz bir şekilde biz de ona ayak uydurmak durumundayız. Yeniliğin karşısında duracak değiliz. Bu durum bizim zihnimizi en çok meşgul eden konulardan biridir. Belki de ilk gündem maddemiz diyebilirim.

Bunun için bilhassa genç kadroların sorumluluk almasını bekliyoruz. Gecikmememiz lâzım. Biz de üzerimize düşen her türlü fedakârlığı yapmaya hazırız…

- Böylesi bir çağrıyı yapmanıza gerekçe oluşturan etken tam olarak nedir?

- Bahsettiğim şekilde 1978 yılında bu kervana dâhil oldum. Bugün kalan arkadaşlarımızla, yani “elekten elenmeden” kalabilen arkadaşlarımızla—ki sayıları çok azdır—yolumuza devam ediyoruz. Tabiî bir miktar da yorulduk. Onun için yeni çağın ve yeni şartların getirdiği ihtiyaçlara cevap verme noktasında dinamik, enerjik ve Risale-i Nur’daki ölçü ve prensipleri de iyi bilen ve yansıtabilme donanımına sahip genç kadrolarca bu hizmetin devralınıp söz konusu dijital mecralarda ilerletilmesi gerekiyor. Bayrağın oralarda da dalgalanması gerekiyor. Bizimkisi bayrağı devretme meselesi…