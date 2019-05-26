Zernekli, Göllü, Öztin

Kabre, berzaha ve sonsuzluğa akan hayat yolculuğu hızlanarak devam ederken, bu dünyadaki ömrünü ve hizmetini tamamlayıp terhis belgesini alarak öbür tarafa intikal eden dostlara sürekli yenileri ekleniyor.

Geçen ay ve günlerde de göçenler oldu.

Bunlardan biri, 1990’da yeni bir “doğuş”la yola devam eden Yeni Asya’nın ilk Yönetim Kurulunda görev yapmış olan Raif Zernekli.

Esprili ve nüktedan kişiliğiyle hatırladığımız Zernekli’den gülümseten bir anekdot:

Aynı Yönetim Kuruluna birlikte seçildiği Eyüp Özbil, temsilciler toplantısında işletmeci diliyle yaptığı konuşmada “spesifik, global” gibi kelimeler kullanarak konuyu anlattığında Zernekli araya girip demişti ki:

“Eyüp kardeş, bu iyi birşey mi, onu söyle.”

Onun bu sözü hem cemaati tebessüm ettirmiş, hem de manşet toplantılarımızda “Şöyle dersek Raif Abi ne der?” diyerek hep atıf yaptığımız bir “kıstas” olarak iz bıraktı.

Berzaha uğurladığımız isimlerden bir diğeri, yine bir dönem Yönetim Kurulu üyeliğimizi üstlenmiş olan Kayseri eski Temsilcimiz Ali Göllü. Geçtiğimiz yıllarda bir Üstadı anma programı vesilesiyle gittiğimiz Kayseri’deki kısa gezintimizde bize refakat etmişti.

Onu da samimî, nüktedan ve cana yakın bir hizmet kahramanı olarak yad edeceğiz.

Bahsedeceğimiz üçüncü isim bu hafta içinde rahmet-i Rahman’a kavuşan İlhan Öztin. Yıllar önce Yeni Asya’da da hizmet etmişti. Sanatçı tarafı ağır basan bir insandı. Aynı zamanda sesiyle de hizmete katılmış, Yeni Asya’nın düzenlediği özel gecelerde verdiği konserlerle davetlileri duygulandırmıştı.

Üzerinde çalıştığı projelerden biri, Küçük Sözler’i çocuklar için resimleyip hikâyeleştirmekti. Bir ziyaretinde bu çalışmasından örnekler getirmişti. Bilâhare ahiretle ilgili de benzer bir çalışma yaptığını öğrendik.

Allah Zernekli’ye de, Göllü’ye de, Öztin’e de, isimlerini zikredemediğimiz ve vefatlarını gazetemizden öğrendiğimiz diğer bütün isimsiz Yeni Asya kahramanlarına da rahmet eylesin. Hepsinin mekânları Cennet olsun. Ailelerine tekrar sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabbimiz Cennetinde buluştursun.

* Geçirdikleri rahatsızlık sonrası durumları iyi olan Ömer Tuncay ile Necmeddin Şahiner’e ve yoğun bakımdaki tedavisi bilinci açık olarak devam eden Salih Çökren’e “Geçmiş olsun” diyor, Rabbimizden hayırlı şifalar niyaz ediyorum.