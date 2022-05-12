Zulme karşı ortak tavır

Prof. Dr. İzzet Özgenç’in, yakın zamandaki sosyal medya paylaşımlarından bazıları:

“Ülkemizde her dönem toplumun farklı bir kesimi yoğun ve sistematik haksızlıklara maruz bırakılmıştır. Bu haksızlıkların oluşmasında maalesef yargı erki de durumdan vazife çıkarmıştır. Bu haksızlıkların önüne, mağduru kim olursa olsun, müşterek duyarlılık gösterilirse geçilebilir. Haksızlıklar karşısında duyarsız kalınması halinde, gerçekleştirilen haksızlıklar, sadece ilgililer üzerinde sonuç doğurmakla kalmaz, zamanla bütün toplumu etkileyen fitneye, anarşiye ve güvenlik sorununa dönüşür (Enfâl [8], 25). Bir toplum için en kötü durum, ileri gelenlerinin, aydınlarının, başlarına bir kötülük geleceği endişesiyle, gerçekleri dile getirmekten çekinmeleridir, haksızlıklar karşısında sessiz kalmayı tercih etmeleridir (Yûnus [10], 83).”

Hatırlanacağı gibi, Özgenç daha önce KHK ve 15-20 Temmuz mağduriyetlerinin telafisi için bir yasal düzenleme teklifi hazırlayıp ilgili ve yetkili makamlara iletmişti. Sonuç alamayınca Erdoğan’a bir açık mektup yazdı.

Ve mektubunda şunları ifade etti:

“Türkiye’de özellikle belirli soruşturma ve kovuşturmalara ilişkin olarak görebildiğim yanlışları başta zatıâliniz olmak üzere ilgili kamu otoritelerine arz etmeme rağmen, bu girişimlerimden sonuç alınmamış, yanlışların yapılmasına ısrarla devam edilmiştir.

“Gelinen nokta itibarıyla bu yanlışlar sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır. Bu yanlışların yanlışla telafisi imkânı da bulunmamaktadır. Bunların sebebiyet verdiği mağduriyetlerin giderilebilmesi/en azından azaltılabilmesi için hukuka geri dönülmesi kaçınılmazdır.”

Özgenç hukuk alanındaki bu yanlışların, uluslararası camiadaki itibarımızı ve uluslararası ilişkilerimizi olumsuz etkilediğini belirtirken, ekonomik ve finansal alanda yaşanan sorunların çözümünde de birinci şartın hukuka geri dönmek olduğunu vurguladı.

Bu çağrıya da cevap gelmedi. Bunun iki sebebi olabilir: Biri, “Adalet için de güçlü olmak şart” anlayışıyla yönetime gelenlerin, iktidar gücüne eriştikten sonra adaletten iyice uzaklaşmaları; diğeri, tek adam rejiminde etraflarını kuşatan karanlık ekipler eliyle hukuktan ve toplumdan tamamen kopmaları.

Buna “Dur” demek hepimizin görevi.