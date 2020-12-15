Hiçbir çocuk karanlıkta kalmasın

Dünya üzerinde yaklaşık 290 milyon görme engelli bulunuyor.

Bu sayının ise sadece 39 milyonu tamamıyla kör olup, hiç göremeyenlerden oluşuyor. Yaklaşık 250 milyon insanda ise az da olsa mutlaka bir görme kalıntısı bulunuyor. Bu görme kalıntısı çok kıymetli. Çünkü % 1 de olsa bununla, 250 milyon insanın, “beyaz baston”a bağlı olmadan, bağımsız bir hayat sürmesine yetebiliyor.

Görme kalıntısı olan çocuklarda 0-6 yaş arasında uygulanan erken müdahale eğitimi, görmenin işlevsel hale getirilmesi için çok önemli. Onların hayata bağlanması, çocuk yaşlarda gördükleri eğitimle mümkün. Engelli ya da engelsiz ayırt etmeden onları anlayarak, geleceklerine ışık tutmak da bizlere düşüyor. O zaman hiçbir çocuk karanlıkta kalmayacak inşaallah…

Çocuklara ışık oluyorlar

Engelsiz Yaşama Derneği, Dünya’da ve Türkiye’de engelli kişilerin durumunu belirlemek, engellilere hizmet vermek üzere çıkarılmış yasaları ve yerel yönetimlerin engellilere yönelik verdikleri hizmetleri araştırmak; engellilerin hayatını destekleyen altyapı, eğitim ve tanımlamaların yeniden düzenlenmesi, engelli ve engelsiz kişilerin ortak yaşama kültürünün oluşması hedefiyle 2010 yılından bu yana çalışmalarını sürdürmektedir. Eğitim öncelikli çalışmalarla, engelli kişinin hayatını bağımsız sürdürebilmesi yani “yardıma muhtaç” konumundan “kendi kendine yetebilen” bir kişiye dönüşmesi, çalışmaların merkezini oluşturur. Dernek, bu alanda birçok projeler gerçekleştirmiş ve bu çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir. Bunlardan biri de “Günışığı projesi.

“Az gören” çocuklarla ülke genelinde sürdürülen yoğun çalışmalarla; “az gören” çocukların Türkiye’de eğitim sistemine dahil olup, akranlarıyla aynı ortamları paylaşmalarına, eğitim projeleriyle bağımsız kişiler olarak hayata tutunmalarına imkân sağlıyor.

Erken müdahele ile görebiliyorlar

Günışığı Projesi; “az gören çocukların” yani, görme oranı % 1 ila % 10 arasında olan ve yasal olarak “görme engelli” olan çocukların eğitimini ihtiva eden bir projedir. Günışığı Projesi, küçücük bir görme kalıntısı olan çocukların erken müdahale eğitimi ile neler yapabileceklerini gözler önüne sermek için kurgulandı. Bu çocuklar erken müdahale eğitimi sayesinde kendi kapasitelerini sonuna kadar kullanıp görmeyi öğreniyorlar. Eğitimler sonunda az gören çocuklar, fizikî bir destek ya da yönlendirme olmadan bağımsız olarak yön bulabilecek, normal alfabeyle okuyup yazabilecek duruma geliyorlar.

Not: Can Kardeş Dergisi Aralık sayısından alınmıştır.