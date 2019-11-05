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5 KASIM 2019 SALI - YIL: 50

İçinde iyilik var

Kübra ÖRNEK
05 Kasım 2019, Salı 00:29
Her yıl 2-8 Kasım tarihleri, Lösemili Çocuklar Haftası olarak kutlanıyor.

Lösemili Çocuklar Haftası, bu rahatsızlıktan muzdarip olanlar için farkındalık oluşturuyor. Başta çocuklarda daha sonra gençlerde sıklıkla görülen bu hastalık, yapılan iyiliklerle  iyileştirmeye devam ediyor. 

Bilmediğimiz yerlerde, hiç tanımadığımız insanlar, hayatta kalmak için mücadele veriyor. Karşılaştıkları zorlukları gösterilen merhametle aşıyorlar. Yapılan her iyilik ilaç oluyor, can oluyor, kan oluyor. Allah’ın izniyle şifa oluyor. En çok da moral bekliyorlar. Sıhhatimizi kaybetmeden onları anlamalıyız. Onlara ses olmalıyız, destek olmalıyız. Hastalığın da bir vazifesi olduğunu ve sabırla tahammül edildiğinde güzel neticeler vereceğini bilmek onlara müthiş teselli veriyor. Şüphesiz motivasyonun da iyileştirmede büyük etkisi var. Bizim her iyi ve güzel yaklaşımımız, onların şifa bulmasına kuvvet veriyor.

Bundan 20 sene önce küçük bir iyilikle kurulan LÖSEV Vakfı, Lösemili çocuklara hizmet vererek iyileştirmeye devam ediyor. Yürüttüğü faaliyetlerle insanları iyiliğe teşvik ediyor. Çocukların okul masraflarından sağlık harcamalarına kadar her türlü ihtiyacı karşılıyor. Zor şartlarda kurulan vakfın şimdi yüzlerce çalışanı, milyonlarca gönüllüsü var. “Hayatımız Çocuklarımız” diyerek yola çıkan, iyilikte yarışan LÖSEV’i daha yakından tanımak için, LÖSEV Marmara Bölge Koordinatörü Zuhal Ön ile konuştuk. Zuhal Ön, LÖSEV’in faaliyetlerinden bahsetti: “LÖSEV’ in amacı lösemili ve kan hastası çocukların, sağlık ve eğitim başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarının sağlanmasına yardımcı olmak, bunun yanı sıra, kalıtsal ve edinsel kan hastalıkları konusunda ulusal düzeyde tedavi, eğitim ve araştırma kurumları kurmak ve işletmektir. Türkiye’de her yıl 2000 yeni lösemili çocuk vakası ortaya çıkıyor. Bu durum bazen dar bütçeli ailelerde ebeveyni lösemili çocuk ile diğer çocukları arasında seçim yapmaya kadar zorluyor. Bu sebeple vakfımız gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde, gelir elde etmenin yanı sıra, lösemi hastalığını tanıtmayı, lösemili çocukların ve ailelerinin sıkıntılarını topluma aktarmayı ve bu vesileyle toplumu bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır. LÖSEV olarak, bu zamana kadar çok sayıda faaliyette bulunduk. 2000 yılında Türkiye’nin ilk ve tek Lösemili Çocuklar Hastanesi LÖSANTE’yi, 2008 yılında lösemili çocukların ücretsiz kolej eğitimi alabilecekleri Lösemili Çocuklar Okulu’nu, 2010 yılında ise tedavileri için Ankara dışından gelen ailelerimizin tedavi esnasında uzun veya kısa dönem konaklayabilmeleri için Lösemili Çocuklar Köyü’nü hayata geçirdik. Bu süre zarfında sadece lösemili çocuklar ve kanser hastalarını değil, tüm Türkiye’yi lösemi, kanser ve korunma yolları konularında bilinçlendirdik, toplumsal ve kalıcı hizmetler vermeyi sürdürdük.”

Sayısız iyiliklere imza atan böyle güzel yürekli insanlar, milyonlarca hastanın iyileşmesine vesile oluyor. Biz de onlar gibi manevi desteğimizi esirgemeden iyilik yapmaya devam edelim. Ki hasta olan çocuklar, gençler umutlarını kaybetmeden yarınlara daha güzel bakabilsinler. Destek olmanın iyileştirici etkisini görmek için sadece bu zamanları beklemeyelim. Unutmayalım ki, bir iyilik yapmak gülümsemek kadar kolay.

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