Beş şartı simgeleyen cami: Putra Camii

DÜNYADA İSLÂM MÜHÜRLERİ

Dünya’nın çeşitli camileri ve güzelliklerinin yanı sıra Malezya’da Dünya sıralamasına giren camiler vardır. Malezya’da bulunan camiler, hem kendine özgü mimarisi, hem de tarihî eser olmalarından dolayı oldukça dikkat çekiyor. Malezya’da bulunan mimarî eserlerden biri olan Putra Camii’nin en belirgin özelliği ise işlemeleriyle kendine hayran bırakan büyük ve küçük pembe kubbeleridir. Öyle ki, bu özelliğinden dolayı Putra Camii, ülkede pembe cami olarak da biliniyor.

15 bin kişi namaz kılabiliyor

Caminin mimarî özelliklerine baktığımızda ise, duvarlarında ağırlıklı olarak cam malzemelerin yanı sıra, gül işlemeler ve mermer oymalar görüyoruz. Caminin kubbesi için kullanılan malzeme ise pembe granittir. Bunun yanı sıra, Putra Camii'nin avlusu birbirinden güzel süslemeli havuzlar ve sütunlardan oluşuyor. Ayrıca Putra Camii'nde bir vakit namazında 15 bin kişi namaz kılabiliyor. Bağdat’ta bulunan Şeyh Ömer Camii tasarımından etkilenen Putra Camii beş katlı olarak inşa edilmiştir. Beş katlı inşa edilmesinin ise çok özel bir anlamı bulunuyor. Bu beş kat İslâm’ın beş şartını simgeliyor. Caminin zemin kat duvarları Kazablanka, Fas’taki King Hassan Camii'nin duvarlarına benziyor. Cami üç ana işlevsel alandan meydana geliyor. Namaz kılınan bölüm, avlu ve çeşitli tesisler ile değişik işlevler gören odalar. Namaz kılma bölümü basit ve zariftir ve sütun tarafından desteklenmektedir. Kubbenin altına denk gelen en yüksek nokta 75 metre civarındadır. Çeşitli dekoratif havuzlarla süslenmiş ve sütunlarla çevrelenmiş olan avlu devasa, ancak sıcak ve güzel bir duâ alanı sağlamaktadır.