"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 MAYIS 2019 CUMA - YIL: 50

İlk Türk devletinin mirası: Tolunoğlu Ahmet Camii

Kübra ÜNÜVAR
17 Mayıs 2019, Cuma 02:04
DÜNYADA İSLÂM MÜHÜRLERİ

Bugün de ruhumuzun rotasını Mısır’a çeviriyoruz. Mısır'daki "ilk Türk devleti" olarak bilinen Tolunoğulları devletinin kurucusu Ahmet bin Tolun tarafından yaptırılan Tolunoğlu Ahmet Camii, kendine özgü mimarisiyle dikkat çekiyor. Cami başşehir Kahire'de bulunuyor. Türklerin Mısır'a bıraktığı en önemli kültür miraslarından biri olan Tolunoğlu Ahmet Camii, Türklerin Orta Asya mimarisinin bir yansıması olarak da değerlendiriliyor.

Samarra üslûbunun devamı

Bu eski ve miras olan yapının özelliklerine baktığımızda, mimarisi ve süslemeleriyle Abbasi geleneğini, devam ettiren bir eser olduğunu görüyoruz. Tamamen tuğladan inşa edilen külliye, cami, hastane, eczane ve iki hamamdan oluşuyor. Yapıya ait bir kitabe bulunuyor. Söz konusu kitabede yapının hicri takvime göre 265 yılında (milâdî 879) tamamlandığı bilgisi yer alıyor. Kûfe planlı cami, ortada kare formlu üç kenarı revaklarla çevrili bir avlu ve bu avluyu kuşatan sahınlardan oluşuyor. Dış avluya 19 kapıdan girilen külliyenin iç avlusuna da başka 19 kapıdan geçiliyor ve buradan harime giriş sağlanıyor. Caminin Kahire'de bol miktarda taş bulunmasına rağmen tuğla malzemeyle yapılması, en önemli özelliklerinden. Bu durum Samarra üslûbunun devamının işareti olarak görülmekte. Minarenin sarmal bir formda inşa edilmesi de Samarra Camii'nden esinlenildiğini gösteriyor.

“Mısır sel alsa da cami kuru kalsın”

Camiye ait 2 rivayet bulunuyor. Bunlardan bir tanesi caminin yapılışıyla ilgili. Ahmet bin Tolun, çölde giderken yanındaki çalışanlarvvdan birinin atının ayağının takılması sonucu düştüğünü görür. Durarak atın ayağının takıldığı yere bakan Tolunoğu, orada bol miktarda altın olduğunu fark eder ve bunları çıkarttırır. Söz konusu altınları hayırlı bir işte kullanmak için Bağdat’ta bulunan zamanın halifesi Ebul Abbas el-Mutemed'e bir mektup gönderen Tolunoğlu, Halife'nin onayının ardından bu parayla bir şifahane (Beymaristan) inşa etmeye karar verir. Şifahaneyi inşa ederken daha büyük bir define bulunmasının ardından buraya külliye yapılmasına karar verilir. Külliyeyi bu define ile yaptıran Tolunoğulları devletinin kurucusu Ahmet bin Tolun, inşaattan arta kalan parayı ise vakfeder. Camiyle ilgili diğer bir husus ise, Ahmet bin Tolun, caminin sarp kayaların bulunduğu yüksek bir yere yapılmasını ister. Bunun sebebi sorulduğunda ise Tolunoğlu, "Öyle bir yere inşa etmeliyim ki Mısır'ı sel alsa da cami kuru kalsın, bütün Mısır yansa da ateş camiye dokunmasın" der.

Okunma Sayısı: 105
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ortadoğu'da durum çok ciddi

    Başörtüsü üzerinden toplum kutuplaştırılıyor

    Geri dönüşüm yok ithalat çok

    Nekbe’yi yaşayan Türk aile

    Yemen’deki 15 milyon çocuk kurtulmayı bekliyor

    Ombudsmana yok AKP’ye var

    Erdoğan’dan AKP’li vekile: Daha sana anlatamamışız ki, işimiz zor

    Yargı reformu af mı getiriyor?

    Bozulma, ekonominin tamamına yayıldı

    Trump: Umarım savaş çıkmaz

    Erdoğan TÜSİAD'ı eleştirdi

    Van'da sığınmacıları taşıyan kamyon devrildi: En az 5 ölü

    Cezayir'de yolsuzluk soruşturması

    Yıldız futbolcudan 'Umre' paylaşımı

    Koalisyon güçleri Sana'ya saldırdı: 4 ölü, 48 yaralı

    DP İstanbul seçimine katılmayacak

    Avusturyalı milletvekili yasağa tepki için başörtüsü taktı

    Maduro'ya göre Trump bir 'saldırgan'

    Mültecilere iftarda roket saldırısı: 10 ölü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yargı reformu af mı getiriyor?
    Genel

    Erdoğan’dan AKP’li vekile: Daha sana anlatamamışız ki, işimiz zor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    23 Haziran’a doğru AKP
    Genel

    Elazığ ceazevindeki işkence iddiaları Meclis gündemine taşındı
    Faruk ÇAKIR

    Böyle bir şey olabilir mi?
    Genel

    Ombudsmana yok AKP’ye var
    Genel

    Ortadoğu'da durum çok ciddi
    Genel

    Herkesin midesini doyurduk, yine de oy vermiyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yaranma yarışı yaramıyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.