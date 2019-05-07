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7 MAYIS 2019 SALI - YIL: 50

Mutfak yanarsa…

Kübra ÜNÜVAR
07 Mayıs 2019, Salı
Enflasyon, mal ve hizmetlerin fiyatının artmasıdır.

Mal ve hizmet fiyatları zaman içinde artabilir veya azalabilir. Enflasyon sadece belli bir malın veya hizmetin fiyatının tek başına artması değil, fiyatların genel düzeyinin sürekli bir artış göstermesidir. Başka bir deyişle, sadece bazı malların fiyatlarının sürekli artması ya da tüm malların fiyatlarının bir sefer artması enflasyon değildir. Örneğin aylık enflasyon oranının yüzde 2 olması, o ay içinde fiyatlar genel seviyesinin bir önceki aya göre yüzde 2 oranında arttığını gösterir. Yıllık enflasyonun yüzde 20 olması da, fiyatların bir önceki yıla göre ortalama yüzde 20 oranında arttığını, örneğin geçen yıl 100TL’ye alınan bir malın bu yıl ancak 140 TL’ye alınabileceğini ifade eder. Enflasyon, genel olarak bakıldığında olumsuz bir durum olarak algılanır. Bu da doğru bir algıdır. Çünkü yüksek enflasyon, paranın satın alma gücünü azaltır. Yaşam maliyetini arttırır. Mesela, elimizdeki para ile satın alabildiğimiz mal veya hizmet sayısı enflasyonun yükselmesi nedeniyle azalır. Geçtiğimiz günlerde açıklanan TÜİK enflasyon verileri de ülkemizde alım gücünün azaldığını göstermiş oldu. Özellikle gıdada oluşan enflasyon artışı halkı ve mutfağını oldukça zorluyor.

Peki, bu durumun çaresi ne?

TÜİK’in açıkladığı verilerde, yıllık enflasyon 19,50 olarak gerçekleşirken, gıda ve alkolsüz içeceklerde artış ise yüzde 31,8 olarak gerçekleşti. İşlenmemiş gıda enflasyonu yüzde 45,7, taze sebze-meyve enflasyonu yüzde 74 olarak kayıtlara geçti. Yıllık oranda en yüksek fiyat artışı sebze reyonunda. Sebze fiyatları yüzde 96,3, meyve fiyatları ise yüzde 30 oranında arttı. Günümüz ekonomisinin çözülmesi gereken meselesi de tam olarak budur. Bu fiyatları bir an önce istikrarlı bir düzeye getirmek, hükümetin en önemli konusu olmalıdır. Enflasyon veya deflasyonun oluşturacağı olumsuzluklar, düşük büyümeden işsizliğe, gelir dağılımı adaletsizliğinden dış açığa kadar pek çok sorun oluşturmaktadır ve oluşturduğu da apaçık ortadadır. Enflasyonun bu kadar fazla sorun oluşturmasına rağmen pek çok ülke enflasyonla mücadelede etkili olamamaktadır. Bunun başlıca örneği bizim ülkemizdedir. Enflasyonla mücadele adı altında kurulan, seçimden hemen sonra kaldırılan tanzim satış noktaları... Bunlar kalıcı çözüm değil, vatandaşı oyalamaktır. İşte bizim ülkemizde yaşanan sorunların başında, uygulanan politikaların etkin yürütülememesi gelmektedir. Yine örnek verecek olursak, siyasi iktidar çoğu zaman daraltıcı maliye politikası yürütmeye yanaşmamaktadır. Özellikle seçim dönemlerinde artan kamu harcamaları enflasyonla mücadelede istenen bir durum değildir. Enflasyonla mücadele için öncelikle güçlü bir irade gerekmektedir. Ekonomi çok geniş bir çerçevedir ve her olaydan olumlu ya da olumsuz şekilde etkilenir. Ülkemizin içinde bulunduğu siyasi kargaşa bunun en büyük etkenidir. Her zaman denildiği gibi bu durumun da çaresi, iktidarın artık siyasi kavgaları bırakıp, durumları kabullenip biran önce normalleşme sürecine girmesidir. Normalleşme süreci ise, ekonominin en çok etkilendiği, demokrasi, adalet, hak ve hukuk çerçevesinde yapıcı adımların atılmasıdır. Unutmayalım ki halkın mutfağı yanmaya başlarsa, önünü alamayacağımız daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalmamız an meselesi olacaktır.

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