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11 MAYIS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Osmanlı’nın kültürel anıtı: Hacı Ethem Bey Camii

Kübra ÜNÜVAR
11 Mayıs 2019, Cumartesi
DÜNYADA İSLÂM MÜHÜRLERİ

Arnavutluk‘un başşehri Tiran ilginç bir camiye ev sahipliği yapıyor. 1793’te yapılan Ethem Bey Camii ile Saat Kulesi İslâmiyet’in simgesi olarak kabul ediliyor. Balkanların en eski milletlerinden Arnavutlar, 1517’den 1912’ye kadar Osmanlı İmparatorluğu himayesi altında yaşamış ve Türkiye ile arasında derin tarihî bağların bulunduğu bir toplum.

Farklı sanatçılar yapıyor

Tiran’da inşa edilen sekiz büyük camiden günümüze dek sağlam olarak ulaşabilen nadir camilerden biridir Ethem Bey Camii. 18 ile 19’uncu yüzyıllarda yapılan bu yapı sahip olduğu sanat ve mimarî değerlerinden dolayı İkinci Dünya Savaşı sonrasında kültürel anıt ilân edilmiş. İnşası ile ilgili bilgiler ise duvarlarındaki Osmanlıca dört metinden öğreniliyor. Caminin adından da anlaşılacağı üzere 1793 ile 1794’te Tiran’da yaşayan önemli siyasetçi ve kültür adamı Hacı Ethem Bey tarafından yaptırıldığı görülüyor. Hacı Ethem Bey Camii, Tiran, Arnavutluk İskender Bey Meydanı’nda, doğusundaki Saat Kulesi ile birlikte yükselen Ethem Bey Camii’nin harim içi ve son cemaat yeri süslemeleri farklı zamanlarda, farklı sanatçılar tarafından yapılmış. 

Zarif işçilik ile dikkat çekiyor

Hacı Ethem Camii, Tiran Harim bölümünde oldukça eski ve ağaç üzerine bitkisel motiflerle süslenmiş bir minberi bulunuyor. Kuzeyinde, kenarlarda iki yuvarlak taş sütun üzerine ağaçtan yapılmış ve üzeri kalem işleri ile bezenmiş kadınlar mahfili bulunuyor. Arnavutluk Tiran Camii Mihrap nişi üç sıra bordürle dikdörtgen bir çerçeve içerisine alınmış olan Ethem Bey Camii’nin kuzey ve doğu kısımlarındaki revaklı avlunun bulunduğu son cemaat yeri, kırma çatı ile örtülmüş ve on altı sütun üzerine oturtulmuş. Duvar örgülerinde kesme kireç taşı kullanılan caminin minaresi, inceliği, yüksekliği ve zarif bir işçiliği ile dikkat çekiyor. İlginç ve bir o kadar da önemli bilgilere rastlıyoruz. Arnavutluk Camileri İkinci Dünya Savaşı esnasında, minaresinin şerefe kısmı yıkılmış olsa da 1945’te yeniden onarılmış. Arnavutluk’ta komünist lider Enver Hoca’nın yönetimi ele almasıyla, 1966’da ibadete kapatılarak müze haline getirilen Ethem Bey Camii, 1990’larda demokrasiye geçildikten sonra yeniden ibadete açılmıştır.

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