Geri kalmışlık anlayışı ders kitaplarından çıkartılmalı

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) tarafından İslam bilim tarihi araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin’in anısını yaşatmak amacıyla “İslâm’da Medeniyet Bilimleri Tarihi” başlıklı sempozyum gerçekleştirildi.

Sempozyumda konuşan İHÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, geri kalmışlık paradigmasının çöktüğünü dile getirerek, Marshall Hodgson’ın geri kalmışlık paradigmasını 16. yüzyılda kritik ettiğini, İslam medeniyetinin zirvede olduğunu, geri kalmadığını belirttiğini ve bunu temellendirdiğini kaydetti.

Prof. Dr. Şentürk, “İslâm bilim tarihi araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin’in projesi, geri kalmışlık paradigmasını yıkmaktır. Bunun bizim de projemiz olması lazım. Geri kalmışlık paradigmasını ders kitaplarımızdan çıkarmalıyız. Eğitim sistemimizde çocuklarımıza daha ilkokuldan itibaren ‘geri kaldık’ diye aşağılık duygusunu vermemeliyiz. Süleymaniye’yi yapan, Itri’yi, Dede Efendi’yi yetiştiren bir medeniyet nasıl geri kalmış olabilir? Bu canlılık Osmanlı yıkılıncaya kadar devam etmiştir. 21. yüzyılda da asla İslâm düşüncesi geri kalmamıştır. Tam tersine çok büyük bir canlılık söz konusudur” diye konuştu.

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