"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 ARALIK 2021 CUMA - YIL: 52

Hüsn-i Hat, UNESCO listesi yolunda

09 Aralık 2021, Perşembe 22:14
UNESCO, 13-18 Aralık tarihlerinde yapacağı toplantılarda Türkiye tarafından teklif edilen İslamÎ güzel yazı sanatı “Hüsn-i Hat”ın “UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi”ne alınıp alınmamasını kararlaştıracak.

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim Kültür Örgütü (UNESCO), 13-18 Aralık tarihlerinde yapacağı toplantılarda Türkiye tarafından önerilen İslami güzel yazı sanatı “Hüsn-i Hat”ın “UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi”ne alınıp alınmamasını kararlaştıracak. euronews’in haberine göre, Covid-19 salgını yüzünden çevrimiçi toplanacak olan 180 ülkenin seçtiği 24 komite üyesi, Türkiye’nin teklifi dışında 44 ülkeden gelen başvuruyu incelemeye alacak. Kabul edilmesi halinde, yüzyıllardır büyük hattatların elinde hayranlık uyandıran bir sanat olarak varlığını sürdüren “Hüsn-i Hat” UNESCO koruması altına alınırken, dünyaya daha fazla tanıtılma imkânına sahip olacak.

Hüsn-i Hat tarihi, dini ve sanatı geçmişten geleceğe ışık tutuyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan adaylık başvurusunda, Kur’ân-ı Kerîm’i en güzel şekilde yazabilme gayretinden doğan ve estetik değerler dikkate alınarak ölçülü ve nispetli bir şekilde kamış kalem ve is mürekkebiyle yazı yazma sanatı olan “Hüsn-i Hat”ın tarihi, dini ve sanatı geçmişten geleceğe ışık tuttuğu bildirildi. Başvuruda, “yüzlerce yıldır mimaride de sıklıkla kullanılan bu sanat kapılarda, duvarlarda, mihraplarda, minberlerde ve kubbelerde derin bir hayranlık uyandırıyor; insanların da verilmek istenen mesajı sevgiyle okumalarına vesile oluyor” ifadeleri kullanıldı.

 

Daha önce listeye girenler

Türkiye’nin UNESCO listesine aldırdığı unsurlar şunlar: Meddahlık, Mevlevi Sema Töreni, Aşıklık Geleneği, Nevruz (Çokuluslu), Karagöz, Geleneksel Sohbet Toplantıları, Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali, Alevi-Bektaşi Ritüeli Semah, Tören Keşkeği Geleneği, Mesir Macunu Festivali , Türk Kahvesi Kültürü ve Geleneği, Ebru: Türk Kâğıt Süsleme Sanatı, Geleneksel Çini Ustalığı, İnce Ekmek Yapma ve Paylaşma Kültürü (Çokuluslu), Bahar Kutlaması: Hıdrellez (Çokuluslu), Geleneksel Türk Okçuluğu, Minyatür Sanatı.

Haber Merkezi

Etiketler: Hüsn-i Hat, UNESCO listesi
Okunma Sayısı: 174
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu hukuk tanımazlıkla nereye?

    "Esnaf mal alamıyor ki nasıl stok yapsın?"

    Son 24 saatte 19 bin 696 yeni vaka daha

    Endonezyalı öğrencilere Risale-i Nur hediye edildi

    Öğretmenlerden tepki

    17-25 yorumuna ceza AİHM’den döndü

    ADB ile Rusya arasında Ukrayna restleşmesi

    Türkiye’de çiftçi sayısı son 10 yılda yüzde 53 azaldı

    'ABD, İran'a yönelik ekonomik yaptırımları artıracak'

    Kuzey Irak'ta 3 askerimiz şehit oldu

    İdlib'de bir askerimiz şehit oldu

    'Isınma nedeniyle birçok tür yok olma tehlikesiyle karşı karşıya'

    Covid-19 aşılarının antikor oranları karşılaştırıldı

    ABD'den Çin'in Sincan bölgesinden ithalatı kısıtlama kararı

    İsrail güçleri 28 Filistinliyi gözaltına aldı

    Dünyada hapisteki gazeteci sayısı rekor kırdı

    Türkiye'nin çağrılmadığı 'Demokrasi Zirvesi' bugün başlıyor

    Çin modeli demokraside işlemez

    Müslüman kadın belediye başkanı seçildi

    Hukuktan uzaklaştıkça fakirleşiyoruz

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bu hukuk tanımazlıkla nereye?
    Osman ZENGİN

    Haddini aşan savcı emeklisi…
    Şükrü BULUT

    TRT’yi kim korkutuyor?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni rota Çin modeli, öyle mi?!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Karanlıklar içinde her bir sünnet birer yıldız
    Ahmet BATTAL

    Sömürsemirbank
    Faruk ÇAKIR

    Müslüman kalmak kolay mı?
    İbrahim ERSOYLU

    Gazete ve hizmet
    M. Latif SALİHOĞLU

    Plevne’de şânlı-şerefli direniş

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.