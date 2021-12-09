Hüsn-i Hat, UNESCO listesi yolunda

UNESCO, 13-18 Aralık tarihlerinde yapacağı toplantılarda Türkiye tarafından teklif edilen İslamÎ güzel yazı sanatı “Hüsn-i Hat”ın “UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi”ne alınıp alınmamasını kararlaştıracak.

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim Kültür Örgütü (UNESCO), 13-18 Aralık tarihlerinde yapacağı toplantılarda Türkiye tarafından önerilen İslami güzel yazı sanatı “Hüsn-i Hat”ın “UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi”ne alınıp alınmamasını kararlaştıracak. euronews’in haberine göre, Covid-19 salgını yüzünden çevrimiçi toplanacak olan 180 ülkenin seçtiği 24 komite üyesi, Türkiye’nin teklifi dışında 44 ülkeden gelen başvuruyu incelemeye alacak. Kabul edilmesi halinde, yüzyıllardır büyük hattatların elinde hayranlık uyandıran bir sanat olarak varlığını sürdüren “Hüsn-i Hat” UNESCO koruması altına alınırken, dünyaya daha fazla tanıtılma imkânına sahip olacak.

Hüsn-i Hat tarihi, dini ve sanatı geçmişten geleceğe ışık tutuyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan adaylık başvurusunda, Kur’ân-ı Kerîm’i en güzel şekilde yazabilme gayretinden doğan ve estetik değerler dikkate alınarak ölçülü ve nispetli bir şekilde kamış kalem ve is mürekkebiyle yazı yazma sanatı olan “Hüsn-i Hat”ın tarihi, dini ve sanatı geçmişten geleceğe ışık tuttuğu bildirildi. Başvuruda, “yüzlerce yıldır mimaride de sıklıkla kullanılan bu sanat kapılarda, duvarlarda, mihraplarda, minberlerde ve kubbelerde derin bir hayranlık uyandırıyor; insanların da verilmek istenen mesajı sevgiyle okumalarına vesile oluyor” ifadeleri kullanıldı.

Daha önce listeye girenler

Türkiye’nin UNESCO listesine aldırdığı unsurlar şunlar: Meddahlık, Mevlevi Sema Töreni, Aşıklık Geleneği, Nevruz (Çokuluslu), Karagöz, Geleneksel Sohbet Toplantıları, Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali, Alevi-Bektaşi Ritüeli Semah, Tören Keşkeği Geleneği, Mesir Macunu Festivali , Türk Kahvesi Kültürü ve Geleneği, Ebru: Türk Kâğıt Süsleme Sanatı, Geleneksel Çini Ustalığı, İnce Ekmek Yapma ve Paylaşma Kültürü (Çokuluslu), Bahar Kutlaması: Hıdrellez (Çokuluslu), Geleneksel Türk Okçuluğu, Minyatür Sanatı.