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28 AĞUSTOS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Osmanlı'nın ilk fethettiği Karacahisar Kalesi'nde kazıya başlandı

28 Ağustos 2019, Çarşamba 15:43
Eskişehir'de, Osman Gazi tarafından 1288'de Bizanslılardan fethedilen, 1299'da ilk hutbe okutularak Osmanlı Beyliği'nin kurulduğu Karacahisar Kalesi'nde kazılara yeniden başladı.

Eskişehir Müze Müdürlüğü başkanlığında Karacahisar Kalesi'nde başlatılan kazı çalışmaları Anadolu Üniversitesi (AÜ) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Hasan Yılmazyaşar'ın bilimsel koordinatörlüğünde yürütülüyor.

Bölgede 5 yıl aradan sonra yeniden başlayan çalışmaları yerinde inceleyen AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Osmanlı'nın yaşam alanının başladığı mekanın Karacahisar Kalesi olduğunu söyledi.

"Osmanlı, devlet olmak için teşkilatlanmaya burada başladı"

Prof. Dr. Çomaklı, şöyle konuştu:

"Üniversitemiz bünyesinde kaledeki kazılar yeniden başladı. Kazının başlamasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ve Eskişehir Valimiz Özdemir Çakacak'ın etkisi büyüktür. Biz de onların iradelerine ekibimizle destek veriyoruz. Bu kazıda bulunacak eserler ve materyaller geçmişimize ışık tutacak. Karacahisar Kalesi, Osmanlı'nın devlet olmanın gerekliliklerinde hutbe okutma ve para basma izlerini taşıyor. Osmanlı, devlet olmak için teşkilatlanmaya burada başladı."

Ahde vefanın önemini vurgulayan Çomaklı, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi ve kaleyi fetheden savaşçılar anısına Kur'an-ı Kerim okutmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

AA

Etiketler: Eskişehir, Karacahisar Kalesi, Osmanlı, tarih
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