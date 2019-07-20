Bir işletmenin başlıca amaçlarından biri belki de en önemlisi, nasıl olursa olsun üretimi arttırmaktır.

Üretimin artması ise birçok faktörlere bağlıdır. Bunlardan bazıları, iş gücü, planlama, iyi organizasyon/yönetim, çalışan-yönetici ilişkilerinin güzel olması vb.

Bu yazımda bütün bu faktörlerden apayrı bir konu olan ve iş verimi arttırmaya yönelik bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Bu, işyeri çalışanlarının moralini yükselterek, onların şevklerini arttırarak iş verimi arttırabilecek olan “İşyeri Neşriyatları”dır.

Büyük bir memnuniyetle görüyoruz ki, ülkemizde birçok kuruluş böyle bir yola başvurmuş, halen başarıyla devam ettirmekte ve gelişme sağlamaktadırlar.

Hiçbir şirket ve kuruluş böyle bir faaliyetten kaçınmamalı ve buna büyük önem vermelidir. Bunlar, gazete, dergi, katalog ve özellikle web siteleri olmalıdır.

Yine böyle bir yayın organının hayata geçirilmesinde ve sürdürülmesinde bazı hususlar göz önünde tutulmalıdır.

Bunları şu şekilde özetleyebiliriz:

· Bu iş organizasyonu için bir kişi işletme içinden veya dışarıdan görevlendirilmelidir.

· Bu kişi işletmeyi çok iyi tanımalı ve işletmenin idarecileri ile iyi ilişkilerde bulunmalıdır.

· Bu görevli kişiye her türlü imkân, zaman, para, malzeme, personel desteği sağlanmalıdır.

· Yayınlarda nelerin olması gerektiği yönetimle mutabakat sağlandıktan sonra yayınlanmalı.

· Bütün yazılar ve yayınlar yönetimden birisi tarafından kontrol edilmelidir.

· İşletme, varsa, sendika ile işbirliği yapmalıdır.

· Yayınların muhtevası hem idareyi, hem müşterileri, hem tedarikçiler hem de çalışan personeli memnun edecek şekilde olmalıdır.

· Gerektiğinde çalışanların yazılarına da yayınlarda yer vermelidir. Bu çalışanların motivasyonunu arttırır.

Bu şekilde bazı ön hazırlıklar yapıldıktan sonra acaba yayınlarda ne gibi konulara yer verilmelidir diye bir soru akla geliyor.

Bazı konu teklifleri şunlar olabilir;

· Başta kuruluşu tanıtan yazılar olmalı

· Kuruluşun en üst yöneticilerinden birinin müşterilere, tedarikçilere, çalışanlara, topluma mesajlarını ileten bir yazı olmalı.

· Genel eğitim, gelişim ile ilgili yazılar

· Şirketin bulunduğu bölge ile ilgili tarihî ve coğrafî veya ekonomik özellikler.

· Herkesin anlayabileceği sağlık ile ilgili pratik bilgiler.

· Güncelliği geçmeyen yurt ve dünya haberleri.

· Ev, iş, yol ve ofis güvenliği ile ilgili bilgiler, kurallar.

· Teknolojik gelişmelerden haberler.

· Kitap dünyasındaki gelişmeler, yeni kitaplar.

· Sezonun veya eskimeyen filmler hakkında bilgiler vb.

Bu konu bence zamanımızın olmazsa olmazlarından bir konudur. Yapmayan şirket ve kuruluşlara tavsiyemiz en kısa zamanda, bugünden itibaren, bu konuda kolları sıvamalarıdır.

Allah kolaylık versin.