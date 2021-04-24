Üstad Bediüzzaman’ın duâsından bir örnek

RİSALE-İ NUR’DA DUÂ - Hazırlayan: Fahri Utkan

Üstad Bediüzzaman bazen öyle duâlar etmiştir ki, hem duâlarda bir şeyler istemiş, hem bir şeyleri vesile yapmış, hem de adeta bütün okuyanlara tafsilatlı bir iman – tevhid dersi vermiştir. Meselâ, 24. Mektubun 2. Nüktesinin 5. İşaretinin sonunda duâ buna örnektir;

“Allahım! Efendimiz Muhammed’e ve âl ve ashabına Senin razı olacağın ve onun lâyık ve müstehak olduğu bir rahmetle salât ve selâm et. Âmin. Ezelden ebede her türlü hamd, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.

Her türlü noksandan ve kusurdan münezzehtir o Zat ki, ilminin mu’cizeleri, san’atının harikaları, cûd ve sehâsının hediyeleri, lûtfunun burhanları, vahdetinin delilleri, hikmetinin lâtifeleri, rahmetinin şahitleri olan müzeyyen hayvânâtı, münakkaş kuşları, meyveli ağaçları ve çiçekli nebâtâtı ile, yeryüzü bahçesini san’atının meşheri, mahlûkatının mahşeri, kudretinin mazharı, hikmetinin medarı, rahmetinin çiçekliği, Cennetinin tarlası, mahlûkatının resmî geçit meydanı, mevcudatının seyelângâhı, masnuatının ölçeği yapmıştır.

Bu yeryüzü bahçelerinde, meyvelerin ziynetiyle gülen çiçeklerin tebessümü, seher yeliyle şakıyan kuşların sec’aları, çiçeklerin yaprakçıklarındaki damlaların şıpıltısı, çiçeklerin süslenmesi, meyvelerin açılıp saçılması, bütün hayvânat ve insan validelerinin küçük yavrulara terahhumu, cin ve insana ve hayvânâta ve ruhaniyat ve melâikeye bir Vedûd’un kendisini tanıttırması, bir Rahmân’ın kendini sevdirmesi, bir Hannân’ın terahhumu, bir Mennân’ın en lâtif rahmet cilvelerini izhar etmesidir.” 1

Dipnot:

1- Mektubat. 288.