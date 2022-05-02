"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MAYIS 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Bursa’nın mânevî sultanı

M. Latif SALİHOĞLU
02 Mayıs 2022, Pazartesi
Günün Tarihi: 2 Mayıs 1430

Genç yaşta esaret hayatında vefat eden Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid'in damadı olan büyük evliya Emir Sultan Hazretleri 2 Mayıs 1430'da Bursa'da rahmet-i Rahman’a kavuştu.

Aradan altı asır kadar geçmiş olmasına rağmen hiç unutulmayan bu mübarek zatın türbesi ve onun adına yapılan külliye, bugün de yerli ve yabancı milyonlarca insanın ziyaretgâhıdır.

1368 senesinde Buhara'da dünyaya gözlerini açan Emir Sultan'ın asıl ismi "Muhammed bin Ali" olup lâkabı Şemsüddîn'dir.

Bursa'ya 1391'de hicret etmiş ve rüyâsında Hz. Muhammed'i (asm) gören Yıldırım Bayezid'in kızı Hundî Hatunla evlenmiştir.

Neseben Seyyiddir. Yani evlâd-ı Resuldendir. Soyu Hz. Peygamberin (asm) torunu Hz. Hüseyin'e dayanır.

Bu mübarek insan Buhara'da doğduğu için, ona "Muhammed Buhârî", Seyyid olduğu için "Emîr Buhârî" ve Yıldırım Bayezid'in damadı olduğu için de ona "Emîr Sultan" denilmiş.

Emir Buhari ile Yıldırım Bayezid arasında geçtiği rivayet edilen pekçok hatıra ve menkıbe naklediliyor.

Bunların sıhhat derecesini tam olarak bilemiyoruz. Ancak, aralarında pek mânidar olanları var.

Meselâ, Timur'la yapılan ve mağlûbiyetle neticelenen Ankara Savaşı (1402) meselesinde, Yıldırım'ın Emir Sultan'ı dinlemediği, tavsiyelerine uymadığı ve adeta basiretinin bağlandığı rivayet ediliyor ki, bunları okuyunca müteessir olmamak elde değil.


Emir Sultan Hazretlerine ait türbenin giriş kapısı

Basiret gözü, maddî sultanlarda nâdiren, manevî sultanlarda ise ekseriyetle açık oluyor. İşte, Bursa’nın manevi mimarlarından olan Seyyid Emir Sultan Hazretleri de, kalp ve basiret gözü açık olan şahsiyetlerden biridir. Ayrıca, vefatından sonra da manevi tasarrufunun devam ettiğine, gâzâ ve cihada giden askerlere manen yardım ettiğine dair menkıbeler ve rivayetler var.

Son olarak, ömr-ü saadet olan 63 yaşında vefat ettiği kabul edilen Emir Sultan’a atfedilen vasat ölçekteki bir şiirden üç kıta nakledelim.

Dinle bak, Hak ne hoş söyledi;

Zebur'unda Dâvûd'a buyurdu:

Düşman ol evvelâ nefis belâsına,

Tâ ki, bana uymakla kurtulasın.

 

Gel şimdi düşman ol nefsine,

Zâyi eyle ona her ne dilerse.

Eğer bu işte atarsan riyâyı,

Kendine rehber kıl evliyâyı.

 

Eğer anlarsan budur sana yol,

Nefsinin şerrinden halâs ol.

Nefsinin murâdından uzak dur;

Düşersen eğer, şeytana uzak dur.

Okunma Sayısı: 969
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Mescid-i Aksa'da 200 bin kişi bayram namazını kıldı

    Avustralya’da Bayram Sevinci!

    Erdoğan, Putin ile görüşeceğini açıkladı
    📷

    Okuyucularımızla bayramlaştık
    📷

    Dünya bayram etti
    📷

    Yurt genelinde Ramazan Bayramı coşkusu

    Gazetemizde Bayramlaşma

    "Saldırlar esnasında ameliyatlara devam ediyorduk"

    İkinci elde bayram bereketi

    Okuyucularımızın dikkatine

    Zelenskiy: Mariupol’daki Azovstal tesisinden sivillerin tahliyesi başladı

    Adıyaman'da zor ve tehlikeli saatler

    Sivasspor, Galatasaray deplasmanından 3 puanla döndü

    Çaykur Rizespor, Göztepe'yi 7-1 yendi

    "Mutluluğa Kurşun Sıkma"

    Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz, Adana'dan ebediyete uğurlandı

    Şehit Nurettin Uzun dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Irak Emniyeti: Ayn el-Esed Üssü yakınlarına 2 füze atıldı

    Şehitler dualarla yad ediliyor

    'Herkesin oruç tutması eşsiz bir durum'

    En Çok Okunanlar

    Osman ZENGİN

    Akaryakıt pompacısı emniyet âmiri
    Genel

    Okuyucularımızın dikkatine
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bursa’nın mânevî sultanı
    Cenk ÇALIK

    Üstadın bayramları ve mesajları…
    Ali FERŞADOĞLU

    Ağızlara susturucu takılmışken nasıl bayram yapabilirim ki!?
    Süleyman KÖSMENE

    Ve Ramazan Bayramı...
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bayramınız mübarek olsun
    İlimdar Kaya

    Bugün İttihad-ı İslam'ın gerçekleşmesi mümkün mü?
    Genel

    Gazetemizde Bayramlaşma
    Genel

    İkinci elde bayram bereketi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.