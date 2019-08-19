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19 AĞUSTOS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Etrafa dehşet saçan Moğol Fitnesi (1)

M. Latif SALİHOĞLU
19 Ağustos 2019, Pazartesi
Moğol İmparatorluğu’nun kurucu lideri olarak bilinen Cengiz Hân’ın ölüm (19 Ağustos 1227) yıl dönümü vesilesiyle, bu şahsın ve başını çektiği siyasî faaliyetlerin tarih içindeki seyrine bakarak, bundan bir ibret dersi çıkarmaya çalışalım.

Tarihî konuları, kendi çapımda otuz yılı aşkın bir zamandır araştırıp öğrenmeye gayret ediyorum. Hiç abartısız ifade edeyim ki, İslâm dünyasını sarsan Moğol fitnesine dair en doğru ve en isabetli tesbitlere Risâle-i Nur Külliyatı’nda, bilhassa  On Sekizinci Lem’a, Birinci Şuâ ile Mektubat isimli eserlerde rastladım.

Öncelikle, bunlardan birkaç iktibas alarak konuya öyle devam edelim:

Mektubat/104: Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, nakl-i sahih-i kat'î ile ferman etmiş: "Yaklaşmakta olan bir şerden vay Arapların haline!" deyip, Cengiz ve Hülâgû’nun dehşetli fitnelerini ve Arap Devlet-i Abbasiyesini mahvedeceklerini haber vermiş.

Mektubat/409: Hülâgû ve Cengiz gibi zalimlerin gaddarâne sergüzeştleri...

Şuâlar/621: Resâili’n-Nur’un ikinci ismine tevafukla işaret eden umum o âyetler, dehşetli asır olan Hülâgû ve Cengiz asrına dahi îma ederler. 

Mektubat/293: Perde altında yine o ehl-i dalâlet fırkaları, siyaset yoluyla Hülâgu-Cengiz fitnesini İslâmların başına getirdiler. Bu fitneden hem hadis, hem Hazret-i Ali Radıyallahu Anh sarîh bir sûrette aynı tarihiyle işaret ediyorlar. Sonra bu zamanımızın fitnesi en büyük bir fitne olduğundan, hem müteaddit hadisler, hem çok işârât-ı Kur’âniye aynı tarihiyle haber veriyorlar.

Sınır tanımaz Moğol zulmü

Sadece İslâm tarihi değil, dünya tarihi ölçeğinde bakıldığında da zalimlikte emsâline, benzerine rastlanılmayan iki dehşetli imparatorun ön plâna çıktığı görülecektir. Bunlar, dede ile torun olan Cengiz Han ile Hülâgû Handır. Hülâgû, Tului'nin (Toluy) oğlu, Cengiz'in torunudur. Cengiz'in babası ise, kim olduğu tam olarak bilinemiyor.

Hülâgû, dedesinden miras olarak devralmış olduğu zulümkârlığı en uç noktasına kadar götürmüş, hatta yer yer dedesini dahi geride bırakabilmiş bir kanlı zalimdir.

Bu iki zâlimin dehşetli fitnesinden hem âyet, hem hadis, hem de Hz. İmam-ı Ali îmâlı ve işarî bir şekilde haber veriyor. 

Bu haberler ise, Risâle-i Nur'un muhtelif bahislerinde zikrediliyor ve zamanımızın şeddatlarıyla da irtibatlandırılarak ehemmiyetli şekilde nazara veriliyor. Cengiz'in orduları, önce Harzemşah, ardından Selçuklu İslâm devletini yıkarak dehşetli bir fitneye imza atarken, Hülâgû'nun kuvvetleri ise, hilâfeti de temsil eden Abbasî devletini benzeri görülmemiş bir kanlı mezâlimle yıkarak tarih sayfasından sildi.

 

Cengiz Hân kimdir?

1162-1227 yılları arasında yaşayan kurucu imparator Cengiz Han (Temuçin, Tengiz, yahut Dengiz), Moğol asıllı olup Moğolistan'da dünyaya geldi.

Daha genç yaşta iken, kabile içinde hâkimiyet kurma sevdasına düştü. Bir süre göçebe hayatı yaşadı. Çok erken yaşlarda evlendi. Kabile çatışmaları esnasında hanımı Börte kaçırıldı. Dolayısıyla, Börte'nin ilk çocuğu olan Cuci'nin kimden olduğu tam olarak bilinemedi. Börte Hanımın Cuci dışında üç oğlu ve bir kızı daha oldu.

Cengiz Han, zaman içinde kabile mücadelesini kazanarak yükseldi ve 200 bin nüfuslu Moğolistan'ın hâkimi oldu. Bu nüfusun 70 bini asker idi.

1206'da ise, Cengiz'in başında bulunduğu devlet büyüdü ve başka unsurları, başka toprakları da bünyesine katarak Moğol İmparatorluğu’na dönüştü. (Devamı var)

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