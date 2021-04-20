Bediüzzaman Hazretleri’nin son hizmetkârlarından olan Hüsnü Bayram Ağabey de dâr-ı bekaya göçüp gidenler kervânına dahil oldu.

Cenâb-ı Hak, ona ve ondan evvel âhirete irtihal eden umum talebe ve hizmetkârlara rahmet ve mağfiret eylesin.

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Risâle-i Nur camiası içinde tanınmış veya temayüz etmiş birkaç şahsiyet vardı ki, onlar da yakın zamanda ve kısa aralıklarla şu fâni âleme vedâ edip gittiler.

Bunlardan Mehmet Fırıncı 3 Ekim 2020’de, Mehmet Kutlular 6 Nisan 2021’de ve son olarak Hüsnü Bayramoğlu 18 Nisan 2021’de Hakk’ın rahmetine kavuştular. Mekânları Cennet olsun.

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Hüsnü Bayram Ağabeyle ilk olarak 1992 yılı Ağustos’unda Karabük’te karşılaştık. Bir kuyumcu dükkânında oturup sohbet ettik. Biraz da sitemkâr davrandı. Tanınmış bazı ağabeylerin gölgesinde kaldığından bahisle, kendisine fazla ehemmiyet verilmediğinden yakındı.

Biz kendisine karşı hürmetkâr davrandık ve sonuna kadar da hürmette kusur etmemeye gayret ettik. Bizi ve camiamızı rencide eden bazı talihsiz beyanlarına rağmen…

Esasında, Üstad Bediüzzaman’a hizmet eden veya ona talebe olan bütün şahsiyetlere karşı bizlerin hürmetkâr davranması gerektiğine inanıyorum. Çetin bir devirde, hayatını ortaya koyarak hizmet eden kimselerin o makbul hizmetlerine hürmeten bizlerin de dikkat ve hassasiyet göstermesi lâzım olsa gerektir.

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Mustafa Sungur Ağabeyin vefatına (2012 sonlarına) kadar, Hüsnü Ağabeye pek teveccüh yoktu. Bu tarihten sonra, kendisini bir nevi Sungur Ağabeyin yerine ikame etmeye çalıştılar.

Bunun yanı sıra, kendisi hakkında çokça öne çıkarılan “mutlak vekillik” meselesi, Nur camiasında ayrı bir tartışmanın açılmasına sebebiyet verdi.

Şimdi, kendisi de vefat edip gittiğine göre, inşallah o tartışmaya da son verilir artık.

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Hüsnü Bayram Ağabey, Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin bilhassa son yıllarında daima yanında ve yardımında bulundu. Bu sebeple, yaşadığı veya şahit olduğu pekçok hatırası vardır. O hatıraların mühim bir kısmını muhterem Ömer Özcan “Ağabeyler Anlatıyor” serisiyle kitaplaştırdı. Allah razı olsun. Aşağıda okuyacağınız birkaç hatırayı biz de oradan iktibasen takdim ediyoruz.

Hüsnü Bayram Ağabey anlatıyor:

Üs­tad’ımız gün­de iki de­fa ye­mek yer, ga­yet az uyur, vak­ti­ni hiç boş ge­çir­mez­di. Lâ­ti­fe­si bi­le der­s- tir. Çok şef­kat­li­dir, in­cit­me­den ede­be ria­yet eder. Sün­ne­te tam uyar. Çok iba­det eder. Ri­sa­le-i Nur­la­r’ı de­vam­lı okur, tash­ih eder. Zi­ya­ret­çi­ler, hiz­met­le alâ­ka­lı ise ka­bul ederdi. Ezan okun­du mu he­men na­ma­zı­nı kı­lardı. Her gün kır­la­ra gi­derdi. Bi­ze “Ke­yif için de­ğil, te­ma­şa için” der­di. Ken­di ese­ri için “Ba­zen 100 ke­re, ba­zen 500 ke­re oku­yo­rum” der­di.

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Is­par­ta’da şim­di mü­ze olan ev­de ka­lı­yo­ruz. Üs­tad’ın oda­sı ayrı, bi­zim oda­mız ayrı. Gün­de beş sa­at uyuyabi­li­yo­ruz. Bir gün Üs­tad ra­hat­sız­lan­mış, iki sa­at ön­ce kalk­mış; ben de o an­da uyanmıştım. Gör­düm ki, Üstadımız bi­zi uyan­dı­rıp ra­hat­sız etme­ye­yim di­ye ayak­la­rı­nın ucu­na ba­sa­rak sessizce ge­zi­yor! Çok şef­kat­li idi.

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Ri­sa­le-i Nur oku­mak iba­det­tir. “Bir sa­at te­fek­kür, bir se­ne na­fi­le iba­de­te mu­ka­bil ge­lir” ha­dis-i şe­ri­fin­de belirtil­di­ği gi­bi, Ri­sa­le-i Nur­ en bü­yük, en ha­ki­kat­li te­fek­kü­rü sağ­la­dı­ğından, okun­ma­sı iba­det­tir. Mü­ba­rek geceler­de Kur’ân oku­ma­sı­nı bil­me­yen­ler Ri­sa­le-i Nur­la­r’ı oku­sun­lar.

Ri­sa­le-i Nur­la­r’ı oku­yan­lar iman­la kab­re gi­re­cek­ler­dir. Ne­den? Çün­kü Ri­sa­le-i Nur Tale­be­le­ri­ne şü­be­hat ordula­rı hü­cum et­se, sar­sa­maz, ima­nı­nı sel­be­tmez. Üs­tad’ımız bu­nu Bi­rin­ci Şuâ’da bah­set­ti­ği âyet­ten çıkar­mış­tır.

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Ba­zen ba­na so­ru­yor­lar: Bu mil­let böy­le ev­ler­de ki­tap oku­ya­rak mı kur­tu­la­cak? Ben de di­yo­rum: ‘Evet! Öy­le kur­tu­la­cak. Şim­di­ye ka­dar ne çok ce­re­yan­lar çık­tı, bi­li­yor­su­nuz. Ba­kın, hep­si bit­ti git­ti, ama Ri­sa­le-i Nur hizme­ti kat­la­na­rak de­vam edi­yor.

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Üs­tad’ımız der­di ki:

Ben ta­le­be­le­ri­mi âlem-i er­vah­ta seç­mi­şim. Kar­de­şim! Se­nin bir bel­de­de bu­lun­man, ora­da Ri­sa­le-i Nur­la­r’ı oku­man, gös­ter­men, o bel­de­ye be­del­dir.

Ri­sa­le-i Nur­la­r’ı de­vam­lı oku­mak, ders­le­re dai­mî ka­tıl­mak, te­sa­nü­dü mu­ha­fa­za et­mek, en mü­him esas­tır.