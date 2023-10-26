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27 EKİM 2023 CUMA - YIL: 54

Kitap fuarındaki ilânat hizmeti

M. Latif SALİHOĞLU
26 Ekim 2023, Perşembe
Pandemi öncesi ve pandemi sonrasında olmak üzere son on yılda 8-10 kadar kitap fuarına katılma imkânını bulduk. Son olarak iştirak ettiğimiz yer ise, on gün kadar devam eden Kayseri Kitap Fuarı oldu.

Hemen başta ifade edelim ki: Gerek ziyaretçi sayısında (*), gerek satış cirosu bakımından ve gerekse hizmet seferberliği itibariyle, burada rekor seviyede bir tabloya şahit olduk. Hâzâ min fadli’r-Rabbî.

*

Kitap fuarlarına genel gidişat noktasından baktığımızda şunu görüyoruz: Kitaplara ve genel olarak kitap okumaya olan ilgi-alâka günden güne azalıyor. 

Bu ilgi zayıflığının da elbette ki bazı sebepleri var. En başta gelen sebep, internetin ve digital yayıncılığın alabildiğine yaygınlaşması. Bu teknolojik imkânın, adeta meydanı baştan başa kaplamış olması. Bugün hemen her konu hakkındaki bilgi ve belgeye internetten erişebiliyor, bakabiliyor ve takip edebiliyorsun. Bu durum, nisbeten daha pahalı olan ve daha çok yer kaplayan basılı kitaplara olan ilgiyi zayıflatıp azaltıyor. 

(NOT: Yine de hatırlatalım ki, basılı kitap-dergi-gazete, sanal ve digital metinlerden çok daha güvenilir mevkutelerdir. Basılı kitap vesairenin yerini diğerleri tutmaz-tutamaz ve yerini tam olarak dolduramaz.)

*

Özellikle son yıllarda kitaplara ve matbu diğer meyda unsurlarına olan ilgiyi azaltan bir başka sebep ise, maddiyat sıkıntısı, yani hayat pahalılığı meselesidir.

Söz konusu bu sıkıntı, emsâllerine nisbeten daha iyi imkân ve avantaja sahip durumdaki Kayseri dahi yeterince hissediliyor. Bunu, fuarı ziyaret eden memur kesiminden ve bilhassa öğrenci kardeşlerimizin lisân-ı hâlinden görüp anlayabiliyorsunuz. Büyük bir iştiyakla kitap alıp okumak istedikleri halde, maddî imkânları buna elvermiyor. Bu sebeple, alacağın kitap sayısını asgari seviyede tutuyor. “Daha sonra alırım” deyip gidiyor.

Yine, aynı sıkıntı sebebiyle, kitap satışında “Taksit imkânı var mı?” diye, çok sayıda ziyaretçi ile karşılaştık. Demek ki, maddî sıkıntı, kitap edinip okumanın önünde ciddi bir engel teşkil ediyor. Temenni edelim ki, bu sıkıntı uzun müddet devam edip gitmesin, kısa sürede nihayete ersin.

*

Kitap fuarındaki standımıza gönüllü olarak hizmet eden isimsiz kahramanları gördük. Aşkla, şevkle, heyecanla gelen ziyaretçileri karşılıyorlar. Onlarla gayet ciddi ve samimi bir iştiyakla alâkadar oluyorlar. Gün boyu ayakta koşturarak yorulmak nedir bilmiyorlar.

Kezâ, gerek fuarda çalışan hizmet edenlerin ve gerekse gelen ziyaretçi ve misafirlerin her türlü ihtiyacının cidiyetle karşılanmaya çalışıldığına yakînen şahit olduk. Ağabeyler, öğrenci arkadaşlar, ablalar, hanım kardeşler, hep birlikte âdeta seferber olmuşlar. Herkes elinden gelen gayreti kemâl-i hâhişler gösteriyor.

İşte, bu harikulâde ihlâs ve gayretin, bu muhteşem hareket ve faaliyetin, elbette ki sevindirici, memnuniyet verici meyvesi, semeseresi olacaktır. Ki, bu muazzam ilânat hizmetini lillahilhamd bizzat müşahade ettik ve bütün kalbimizle alkışlayıp emeği geçenlere dualar ettik.

*

Kitap fuarında yaşanan pek mühim bir mesele de, hakikat arayış içinde olan muhtaç ve müştak durumdaki insanların standımızı ziyaret etmeleridir.

Bunlar, tâ metreler ötesinden Hz. Bediüzzaman’ın panodaki portresini, bunun yanı sıra kırmızı ciltli Nur Külliyatının o cezb ve celp eden resimlerini görüp geliyorlar. Netice itibariyle, ihtiyaç duyduklarını âdeta ilâç niyetine alıp memnuniyet içinde gidiyorlar. Elhamdülillah.

İşte, şu göz yaşartıcı tablo, tek başına dahi bir tebliğ ve ilânat hükmüne geçiyor. Yani, orada hiç satış yapılmasa, hatta maddi olarak zararına bir netice hâsıl olsa bile, yapılan şeyin yine de bir ilânat hizmeti olduğuna, orada vazife yapan veya bu işte emeği geçen bütün kardeşler, abla ve ağabeyler ittifakla kanaat getirip bu noktayı tasdik ediyorlar.

Cenâb-ı Hak, bu çorbada tuzu bulunan bütün kardeşlerden ebeden razı olsun ve onların hizmetini makbul, meşkûr eylesin.

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(*) Belediye yetkilileri tarafından yapılan duyuruda, 6. Kitap Fuarı’na gelen ziyaretçi sayısının 1 milyon 34 bin kişi olduğu ifade edildi.

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  • İbrahim Yasir Teğiş

    26.10.2023 11:31:55

    Allah sizden de razı olsun Latif abi. Güzel sohbet ve muhabbetiniz için Allah ebeden razı olsun. Baki selamlar...

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