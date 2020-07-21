Padişah’a bombalı sûikast

Günün Tarihi: 21 Temmuz 1905

Osmanlı’nın son kudretli padişahı Sultan II. Abdülhamid’e karşı (Yıldız, Hamidiye Camii önünde) bombalı sûikast yapıldı. Cuma selâmlığından çıkan Padişahın Şeyhülislâm Cemaleddin Efendi ile ayaküstü konuşması uzayınca, bu sûikastten kılpayı kurtulmuş oldu.

Ermeni asıllı Belçikalı Eduard Joris’in bir arabaya yerleştirdiği bombanın patlamasıyla bir çok kişi vefat etti; aynı şekilde, daha çok kişi de yaralandı.

Daha sonra yakalanan teröristin üzerinde iki adet bomba daha bulundu. Bu da gösteriyor ki, bu eğitimli terörist şayet tesbit edilip yakalanmasaydı, kim bilir daha kaç cinayet işleyecekti...

Şimdi de hadisesin detaylarına bakmaya çalışalım.

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Evet, asıl hedefin Sultan Abdülhamid olduğu şüphesiz idi; ancak, saldırı o asıl hedefe ulaşamamıştı. Yine de, suikastın faturası per ağır oldu.

Bombanın erken patlamasıyla, ne yazık ki, 26 kişi vefat ederken, 58 kişi yaralandı. Ayrıca, çok sayıda saray atı da telef oldu.

Hadiseden sonra mahkeme kuruldu. Tetikçi yargılandı ve ağır cezaya çarptırıldı.

Ne var ki, Sultan Abdülhamid, teröristleri cezalandırmak yerine, onları serbest bıraktırıp kendi politikaları lehinde kullanmayı tercih etti.

Bunlar, muhtemelen, hafiye teşkilâtına bağlı kişiler olarak, bilâhare Avrupa’da da çalıştırıldılar.

Bu da gösteriyor ki, tetikçilik yapanlar herkes tarafından kullanılabilirler. Tıpkı, günümüzde PKK ve benzeri örgütlerin haricî maksatlar için de kullanılıyor olması gibi...

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Bomba hadisesi, ülke ve dünya gündemine de bomba etkisi yaptı. Sultan Abdülhamid’in İlâhâ inayetle kurtulmasına sevinenler çok olduğu gibi, buna şüphesiz üzülenler de vardı. Üzülenlerin içinde bazı Osmanlı aydınlarının olması, işin en düşünrücü tarafıydı.

O aydınların başında, oğlu (Haluk) ABD’de papaz olan Tevfik Fikret geliyordu. Öyle ki, 21 Temmuz 1905’te Sultan Abdülhamid’i öldürmek isteyen, ancak bunda başarılı olamayan Ermeni terörist için methiyeler düzmeye dahi tevessül etmişti.

İşte, o bombalı suikast hadisesinden söz eden şu mısralar Şair Tevfik Fikret’e ait:

Ey şanlı avcı! Dámını beyhude kurmadın

Attın; fakat yazık ki, yazıklar ki vurmadın!

Málik sesin o sevret-i ra’din-i gayza ki

Her yerde hiss-i hakk u halásın muharriki

Dursaydı bir dakikacağız devr-i bi-sükûn

Bir hayr olurdu misli asırlarca gelmemiş.

Kin ve öfke kusan bu mısralarla şunu demek istiyordu, güya “bizim” şair: “Ey şanlı avcı! Tuzağını boş yere kurmadın. Attın; ama yazıklar olsun ki, vuramadın! Öfkeyle ve kızgınlıkla gürleyen sesin, hak ve kurtuluş hissini harekete geçirdi. O an bir dakikalığına daha devam etseydi, misli asırlar boyu görülmemiş bir hayır, bir iyilik olurdu.”

İşte, bu ifadeler bize ayrıca gösteriyor ve ispat ediyor ki, terör örgütlerinin ve terör faaliyetlerinin ayrıca bir “iç desteği” vardır.

Şüphesiz, günümüzdeki terör faaliyetlerinde de durum hemen hemen aynıdır: Yani, kanlı bir terör örgütünü içerden de koruyup kollayan, gözetip destekleyen odaklar illa ki vardır. Hatta, bu odakların, ayrıca bir gizli koalisyon hali içinde olmaları da ihtimal dahilindedir. Misal: Uyuşturucu baronlarından, silâh tüccarlarından, darbe heveslisi cuntacılardan, ırkçılık zehri ile bu milletin kardeşliğini dinamitlemek isteyenlerden müte- şekkil bir koalisyon…