“Şekersiz çay”ın lezzeti (3)

Beyaz şekeri tamamen terk etmemizde önemli etkisi olan Dr. Osman Müftüoğlu’nun bundan on yıl evvel Hürriyet'te yayınlanan konuyla ilgili yazısının bazı bölümlerini takdim edelim.

İşte "Beyaz şeker zararlı mı?" başlıklı o mühim yazının kısaca bir hülâsası:

"Şekeri ihtiyacımızdan çok daha fazla tüketiyoruz. Yalnız çaya, kahveye, tatlılara değil, sıradan yiyeceklere bile çok fazla şeker ekliyoruz. Ve ne yazık ki çoğumuz bunun çok, ama çok önemli bir sağlık yanlışı olduğunu bilmiyoruz.

"Evet, aşırı şeker tüketimi önemli bir sağlık yanlışı. Çünkü, vücudumuz beyaz şekerden faydalanacak tarzda tasarlanmış değil... Ne metabolik yapılanmamız, ne hormonal ayarlarımız, ne hücresel organizasyonumuz, tatlı ihtiyacımızı doğrudan beyaz şekerden karşılayacak şekilde dizayn olunmamış, organize edilmemiş. Dolayısıyla, tatlı ihtiyacımızı sağlıklı bir şekilde karşılamanın çaresi, doğal şeker kaynaklı yiyecekleri sofralarımıza konuk etmemizden geçiyor: Kısacası, tatlı ihtiyacımızı meyve, bal, pekmez gibi doğal yiyeceklerden karşılamamız daha doğru bir yol.

"Günümüz dünyasının en önemli sağlık sorunları olan kilo problemi, şeker hastalığı, kalp damar hastalığı, hipertansiyon ve benzeri sağlık sorunlarının bu kadar önemli problemler haline gelmesinin arkasında, hiç şüphesiz şeker tüketiminin kontrolsüz bir şekilde artması yatıyor.

"Evet, bir kez daha altını çizmemizde fayda var: Son yıllarda sağlık gündemimizi işgal eden kilo sorunu (obezite), hipertansiyon, şeker hastalığı, koroner kalp hastalığı, inme, hipoglisemi ve benzeri pek çok sağlık probleminin büyük bir hızla yayılması, şeker tüketimindeki ciddî artış oranı sebebiyledir. Kendimizi de, çocuklarımızı da daha az şekerli bir hayata hazırlamamızda fayda var. Sağlıklı bir hayat sürmek için buna mecburuz."

Şimdi de konuya dair suâl-cevap faslı

Suâl: Çayda şeker yerine tavsiye ettiğiniz hurma daha pahalı. Buna ne dersiniz?

Cevap: Şeker zararlı, hurma ise faydalı bir nimet. Hurma, ayrıca bir ikrâmdır; çay şekeri ise değil. Siz hiç çay şekerinin ikrâm niyetine dağıtıldığını duydunuz mu? Hurma ise, her zaman için ikrâm yerine geçiyor. Hem de en makbul bir ikrâm...

Suâl: Hiçbir faydasının olmadığını bilsek de, çay şekerini şimdilik hayatımızdan bütünüyle kaldıramıyoruz. Şekersiz bir hayata geçinceye kadar, zararsız, ya da en az zararla bu alışkanlığı sürdürmenin bir yolu, bir izah tarzı var mı?

Cevap: Yakın zamanda genişçe bir salonda kalabalık bir okuyucu kitlesiyle yapmış olduğumuz bir sohbet esnasında, bu meselenin mahiyetini anlatmamızla birlikte, yaklaşık yüz kişi şekeri birden bıraktı; ikram edilen çayı şekersiz olarak içti. İrade gösterince, demek bu da olabiliyormuş...

Suâl: Beyaz şekerin en zararsız olanı hangisidir? Tavsiyeniz nedir?

Cevap: Beyaz şekerin faydalı olanı yoktur denilebilir. Mecbur kalındığından, toz şekerin kullanılmasını tavsiye ederiz. En az zarar vereni budur. Kesme/küp şekerin imâlatı, bugün merdiven altı denilen korsan atölyelerde de yapılabiliyor ki, maalesef yer yer piyasayı istilâ etmiş durumda.

Büyük firmalar, bu sebeple zaman zaman koli satış fiyatını düşürüyor; ancak, yine de korsanlarla baş edilemiyor. Zira, aralarında yüzde elliye yakın fiyat farkı oluşuyor.

Aynen, kaçak sigarada ve korsan peynir ve yağlarda olduğu gibi...

(Devamı var)

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GÜNÜN TARİHİ: 6 KASIM 1920

Ermeniler ateşkes istedi

Millî Mücadele hareketinin önemli bir safhası da Şark Cephesi’nde yaşandı. Kâzım Karabekir kumandası altındaki birlikler, Ermeni çetecilerin zaptetmiş olduğu yerleri sür’atle geri alıyordu. Durumun tamamen aleyhlerine döndüğünü gören Ermeniler, 6 Kasım 1920’de “ateşkes” istediler.

Bu tarihten yaklaşık bir ay kadar sonra da (3 Aralık 1920) Ermenistan ile Ankara Hükûmeti arasında “Gümrü Antlaşması” imzalandı. Böylelikle, İstiklâl Harbinin Şark Cephesi kısmı sona ermiş oldu.