"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 MAYIS 2023 CUMA - YIL: 54

Son kez “tek adam” yazısı

M. Latif SALİHOĞLU
05 Mayıs 2023, Cuma
Affınıza sığınarak “tek adamcılık”la ilgili bu yazıyı, 2016’dan bu yana her yıl 5. ayın 5. günü olmak üzere, şimdi inşallah son bir kez daha dikkat nazarlarına takdim etmiş olalım.

Üstad Bediüzzaman’ın “kat’iyen aleyhindeyim” diyerek “rey-i vâhid” ve “riyâset-i şahsiye” tâbirleriyle şiddetle tenkit ettiği şu “tek adamcılık” rejiminin son bulmasını temennisiyle, buyrun:

*

Şu “tek adam” siyaseti, adım adım vesayete, en nihâyet esarete doğru sürükleyip götürür. Esasen, başka türlü bir beklenti içinde olmak, kendi kendini oyalamak, belki de aldatmak anlamına gelir. Zira, tek adamcılığın hâkim olduğu yerde, şu tarz gelişmeler bir cihette kaçınılmaz şekilde zuhûr eder:

1. “Tek adam”ın etrafını tetikçiler, alkışçılar, yağcılar, yaranmacılar, müdahaneciler, menfaatperestler, menfaati için zillete tenezzül edenler kuşatır.

2. Gazeteler ve gazeteciler, birbiriyle adeta yaranma yarışına girer. Hemen her gün tek adamın resmini, mesajını manşete-sürmanşete taşır. Kiralık, satılık kalemler borsaya düşer. Münafıklık tavan yapar. Kabalık, yılışıklık, yüzsüzlük... en çok rağbet edilen iş ve meslekler haline gelir.

3. Televizyon kanallarında, “tek adam”ı haber yapmak, onunla ilgili haberleri ilk sıralara taşımak, normal yayın akışını bile keserek onun konuşmalarını canlı yayınlarla kitlelere ulaştırma çabası, en önemli yayıncılık hizmeti haline gelir.

4. Seviyesiz, niteliksiz, karaktersiz şahıslar, temayüz etmiş kimseleri dışlamaya koyulur; mümkünse onları “tek adam” ile karşı karşıya getirip diskalifiye etmeye çalışır. Tâ, etrafta kendisine rakip olacak kimseler kalmasın; tek adam da onlara muhtaç, yahut mecbur hale gelsin.

5. “Tek adamcılık” siyasetinin hâkim olduğu yerde, düşünce tembelliği meydan alır. İdrak daralır. Ufuklar kararır. Muhakeme gücü zaafa uğrar. İlerisi görünmez hale gelir.

*

Dünden miras kalan bir “adam-matik” kafa var ki, aslında hâlâ değişmiş değil. Yani “demokratik” hale gelebilmiş değil. Bu kafa, zamanın “tek adam”ına yağ çekmek, onun siyasetine alkış tutmakla meşgul.

Tek adama dayalı siyasetin hâkimiyeti devam ettiği sürece, iş başına gelenler de aynı tornadan geçmeye, aynı işlevi görmeye mecbur, hatta mahkûm olur. Aksi halde, hangi makamda olursa olsun, çekip gitmek durumunda kalırlar. Ya kendileri giderler, ya da azledilerek gönderilirler. Giden kişinin yerine ise, “tek adam”a övgü düzen, ona sadâkat göstermekten ayrılmayacağını deklâre eden, diğer yaranmacılarla giriştiği yarışı önde götüren kiş gelir.

Ne var ki, insan izzet ve haysiyeti ile bağdaşmayan bu vaziyet, zamanla bir kısır döngüye dönüşür ve gitgide adileşerek değerini kaybeder.

Bu hâle düçâr olmamak içindir ki, İslâmiyette “şûrâ”ya uymak emredilmiş ve tabana dayalı bir “meşveret sistemi” esas alınmış.

Şahs-ı vâhid, yani tek adam yerine “meşveret ve şûrâ”ya istinad eden hizmetler, faaliyetler, müşterek düşüncenin eseri olup prensipler manzumesi üzerinden yürütülmeye çalışılır.

*

Zamanın geçmesi ve hadiselerin değişmesiyle birlikte tek adamcılık metodunun yanlışlığı, sakatlığı da ortaya çıkar. Bu metotla gidenler, fikren iflâs etmekten, dahası tarih ve nesiller önünde mahcup duruma düşmekten kurtulamazlar. Ölçü, düstûr ve prensipler çerçevesinde hareket edenler ise, daima şerefrâz ve serfirâz olurlar. Hem dâr-ı dünyada, hem dâr-ı ahirette.

Son bir not:

Diktatör ruhlu benciller, etrafında 2.-3. adamı barındırmazlar. Kabiliyetli olanları bir bahane ile uzaklaştırıp harcamaya çalışırlar. Suçu başkasına atarlar; her türlü imtiyazı kendi enelerine yontarlar. Müstebidin en muzır, en tehlikeli olanı ise, tevazu postuna bürünmüş sinsi bencillerdir. Şüphesiz, âkıbetleri pek vahimdir.

Okunma Sayısı: 285
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kiev'de patlama sesleri

    Küstah provokatör hakkında gıyabi tutuklama kararı

    Yapay zekaya kural gelecek

    'Fiyatları müşteriye söylemeye utanıyorum'

    Munzur Çayı'nda 21 Nisan'da kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

    Baskı ortamı yakında sona erecek

    Sandıktan demokrasi çıkacak

    “Her okula bir avukat” yüzde 98 tamam

    Cumhurbaşkanlığını da, Meclisi de almalıyız

    Babacan: Bu utanç devri bitecek

    Başakşehir, avantajı elde etti

    'Saldırı kararı Kiev’de değil Washington’da alındı'

    258 milyon kişi gıda yardımına muhtaç

    Zengin daha da zenginleşti

    1 milyon gurbetçi sandığa gitti

    Görür’den Adana uyarısı

    Beyoğlu'nda istinat duvarı çöktü, 3 bina boşaltılarak mühürlendi

    Seçim yasakları başladı

    Zelenskiy: Savaş suçları için özel bir mahkeme kurulmalı

    Avrupa'daki bazı bölgelerde sandık sayısı arttırılacak

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Son kez “tek adam” yazısı
    Ali FERŞADOĞLU

    Yeter artık diyelim
    Genel

    'Fiyatları müşteriye söylemeye utanıyorum'
    Mustafa Güreldi

    Risale-i Nur’daki siyasî ölçüler demokratlığı tarif ediyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Yeni Asya Risale-i Nur’a bütüncül bir açıyla bakıyor”
    İbrahim ERSOYLU

    Nurun ölçüleri ve siyasî tercih
    Risale-i Nur'dan

    Nurcular Demokratlara bir nokta-i istinaddır
    Genel

    Baskı ortamı yakında sona erecek
    Genel

    Sandıktan demokrasi çıkacak
    Süleyman KÖSMENE

    Su başında Hızır ve İlyas (as)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.