Tarihte 10 Temmuz Günlüğü

DÜNYA HUKUK GÜNÜ

Türkiye hükûmeti, 1967 yılında aldığı bir kararla, 10 Temmuz’u Dünya Hukuk Günü olarak kabul ve ilân etti.

İsviçre’nin Cenevre şehrinde her yıl periyodik olarak organize edilen “Hukuk Yoluyla Dünya Barışı” konulu konferans serisinin üçüncüsü 10 Temmuz 1967’de gerçekleştirildi.

Bunu ciddî ve hayırlı bir gelişme olarak kabul eden Türkiye hükûmeti, her yıl 10 Temmuz gününün Dünya Hukuk Günü olarak kabul edilmesi yönünde önemli bir adım attı. Dışişleri Bakanlığı’nın 23/6/1967 tarih ve 751.231- EMKY/2-307 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 5/7/1967 tari­hinde bu konuya resmiyet kazandırmak sûretiyle kararlaştırılmış oldu.

MEZAR NAKLİ HAZIRLIKLARI

23 Mart 1960’ta Urfa’da vefat eden Üstad Bediüzzaman’ın mezarı Halilürrahman Dergâhındaydı. İki ay sonra darbe yapan askerî cunta, bu mezarın orada varlığına dahi tahammül edemeyerek, aynı yılın Temmuz ayında “nakl-i mezar” hazırlıklarına başladı.

10 Temmuz günü, hazırlıklar tamamlandı ve iki gün sonra (bir gece yarısı operasyonuyla) tam bir gizlilik içinde Üstad’ın mezarını bir meçhûle götürdü. Yıllar sonra, ikinci mezar yerinin Isparta Büyükşehir Mezarlığı olduğu ortaya çıktı.

Bilvesile, şunu da hatırlatalım ki, Bediüzzaman Said Nursî’nin nâşı, hâlen de meçhûl bir yerdedir. Açıklanmasına izin, müsaade yoktur. Birkaç istisna kişi dışında, yerini tam olarak kimse bilmiyor; ayrıca, bilmesi de gerekmiyor.

Şimdiye kadar, kim mezar yerini ortaya çıkarmaya çalıştıysa da, bunda muvaffak olamamış; aksine, başına umulmadık vukûatlar geldiğine şahit olunmuştur. Kader, böyle bir aleniyete henüz fetvâ vermiş değil. Şartları zorlamaya gerek yoktur.

İSTANBUL’DA ŞİDDETLİ DEPREM

İstanbul tarihinde kayıtlara geçmiş en şiddetli depremlerden biri 10 Temmuz 1894’te vuku buldu.

Gün ortasında yaşanan bu “Büyük İstanbul Zelzelesi”nin, tahminen 8 şiddetinde olduğu kabul ediliyor.

Sultan Abdülhamid devrinde vuku bulan bu şiddetli sarsıntının, vasatî olarak tam da gün ortasında, yani saat 12.20 civarında meydana geldiği belirtiliyor. Hatta, bazı kaynaklarda, üç kez peşpeşe hissedilen bu zelzelenin, tam da öğle vakti ezanının okunduğu esnada yaşandığı bilgisi yer alıyor.

Zelzelenin büyüklüğü nisbetinde, haliyle tahribat da büyük olmuştur. Depremin hemen ardından, padişahın gelişmeleri bizzat yakından takip ettiği ve yaraların kısa zamanda sarılması için olağanüstü bir çabanın içine girdiği hususu da rivâyetlerden anlaşılıyor.

ŞEMSÎ YASTIMAN’ın 10 Temmuz’u

Kırşehirli şair ve Türk Halk Müziği Sanatçısı Şemsî Yastıman, aynı zamanda doğum günü olan 10 Temmuz’da vefat etti. Asıl adı ''Mehmet Galip Şemseddin'' olan Yastıman Usta, 1923’te Kırşehir’de doğdu; 10 Temmuz 1994'de Lapseki'de vefat etti.

BİRECİK’in KURTULUŞU

Şanlıurfa’ya bağlı Birecik’in düşman işgalinden kurtuluşu, 1920 yılı 10-11 Temmuz günlerinde gerçekleşti.

1919’da bir müddet İngiliz ve Fransız işgaline uğrayan Fırat Nehri kenarındaki bu şirin belde, milis destekli askerlerimizin cansiperane mücadelesi sonucu yeniden hürriyetine kavuşmuş oldu.

GAZETECİLER SENDİKASI

İstanbul Gazeteciler Sendikası, 10 Temmuz 1952’de kuruldu. Beş yıl sonra, yani 1957'de Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (Türk-İş) üye oldu.

Diğer illerde kurulan sendikalar ile birlikte Türkiye Gazeteciler Sendikaları Federasyonu'nu oluşturdu. 1963'te, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) adını alarak umumî bir teşkilât şeklini aldı.