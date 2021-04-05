Adalet bizim neyimiz olur?

“Nedir şu adalet ki; onun üstüne söz düelloları oluyor, reformlar yapılıyor, ama bir türlü bize gelmiyor/ gelemiyor?”

“Adalet insanın en temel meselelerinden biri olup, tartışılması insanlık tarihi kadar eskidir. Adaletli davranmak merhamet etmektir. Merhamet etmek ise, başkasının mutluluğuna katkı sunmaktır. Bir toplumda bir konu çok konuşuluyorsa, bazen o şeyin bulunmadığına delildir! Çünkü dert söyletir, insan kendindeki eksik olanı tamamlamaya çalışır.”

“Adaleti en basit ve yalın anlamıyla söyleyecek olursak...”

“Çok derin bir konu, ama basit şekilde ‘haklıya hakkını vermek, haksıza cezasını vermektir’ diyebiliriz meselâ.”

“Başka ..?”

“Kimliğine, dinine, milliyetine, cinsiyetine bakmadan mazlumun yanında yer almaktır. Kimden ve nereden gelirse gelsin zulme karşı olmaktır. Velev kendi aleyhimize olsa bile!

ZULÜM BİZDENSE...

Hatırlarsak; hakkında çok şey yazılıp çizildi. Amerikalı barış aktivisti Rachel Corrie mazlum Filistin’in yanında yer aldı. İsrail ordusu tarafından 2003 yılında hunharca öldürüldü. Ondan geriye kalan ise, onun direnişi ve hafızalara kazınan şu sözü oldu: “Zulüm bizdense ben bizden değilim.”

“Dini ve milliyeti farklı, ama mazlumun yanında, zalimin karşısında. Henüz 23 yaşında iken, sahip olduğu konfordan vazgeçip adalet için tavır alıyor. Bir insanın en büyük sermayesi olan canını feda ediyor.”

“Peki, bir Müslüman için adalet ne mânâ ifade ediyor?”

“Kur’ân’ın dört temel esası ‘Tevhid (Allah’ın varlığı, birliği), Nübüvvet (Allah’ın emir ve yasaklarını elçileri vasıtasıyla insanlara bildirmesi), Haşir (Öldükten sonra diriltilip insanların yaptıklarından sorguya çekilmesi, ceza veya mükâfat verilmesi) ve Adalet ise başka söze gerek var mı adaletin önemini belirtmek için? Meselâ ‘Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutun; kendinizin, ana babanızın ve yakınlarınızın zararına bile olsa...’ (Nisa, 135) gibi âyetlerin muhatapları kimlerdir?”

‘KARINCAYI BİLE İNCİTMEYİNİZ’ DİYOR, AMA...

“Temel hak ve hürriyetlerde; bu arada adalet ve hürriyet konusunda İslâm devletlerinin durumu pek iç açıcı değil, ama..?”

“Evet, maalesef! İslâm, bu âleme istibdadı kaldırmak için gelmesine rağmen istibdada müsait zannedilmesi ve ekser İslâm devletinin istibdat altında olması kanayan bir yaradır. Her Müslüman buna kafa yormalı, istibdattan hürriyete, haksızlıklardan adalet ve barışa giden yolun açılması için gayret sarf etmelidir. ‘Karıncayı bile incitmeyiniz’ diyen bir dinin mensupları adalet için kılı kırk yarsa, değer.”

“Ortalama bir insanın iç dünyasında adalet ne kadar etkili?”

“Adalet hava gibidir. Onu solurken fark etmesiniz, ama yokluğunda hayat yaşanmaz olur. Adalet, menfaatimize olduğu için değil; adalet olduğu için değerlidir. Çünkü adalet herkese lâyık olduğu şeyi verdiren bir erdemdir. Herkes adaletten eşit pay almaz ise kavga çıkar. Kardeş kardeşi öldürür. İnsanca yaşamanın yolu adaletten geçer. Bir insanı sevmek istiyorsanız ona adaletle yaklaşın. Adaletli insan dünyada en çok sevilen insandır.”

“Adalet eşitlik midir?”

“Adalet eşitliği de barındırır, ama eşitlik anlamına gelmez. Adalet herkese ihtiyacı olanı vermektir. Eşitlik ise, herkesin aynı şeyi almasıdır ve bu her zaman âdil olmayabilir. Meselâ bir lokantada herkesin ihtiyacına, iştihasına ve sağlığına göre karnını doyurması adalettir. Ama herkese eşit olsun diye makarna yedirmek adalet değildir.”

ADALETE VE HUKUKA SAHİP ÇIKMAK...

“Peki bunca yaşanan zulümlere, haksızlıklara ne demeli? Özellikle âdil olması gereken Müslümanlardan gelmesi... ne yapılmalı?”

“Adaletsizliğin en büyüğü, âdil olmayıp âdil gibi görünmektedir. Hak ve adalet merkezli İslâmdan uzaklaşıp, dış görünüşe aldandık, özü ve hakkaniyeti kaybettik. Peygamberimiz (asm) ‘Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.’ buyuruyor.”

“Önce her insan hakkını, hukukunu bilmeli ve ona sahip çıkmalı. Meşrû zeminlerde hakkını aramaktan ve haksızlığa karşı çıkmaktan korkmamalıdır. Hayatın ancak adaletle, cesaretle, ahlâk ve sevgiyle, en temel insanî değerlerle şeref kazandığını bilerek ve bir gün her şeyin hesabının sorulacağını unutmayarak yaşamalıdır. Evet; bir gün herkes görecek. Ya aldığı duâları ya da aldığı ahları.. bazen hemen, bazen ahirette.”

“Adaleti nasıl öğreneceğiz, niçin savunacağız?

“Evde, okulda, toplumda, siyasette, hizmette.. okuyarak, yazarak, çalışarak öğreneceğiz... Ve dahi her platformda; merhamet ve muhabbet eksenli bir adalet tesisinin gayreti içinde olacağız. Adaleti savunacağız. Çünkü zalime kılıç, mazluma kalkan oluyor!”