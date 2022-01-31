Beyaz bir umuda uyanmak!

Şimdi derin ve beyaz bir musıkî var, şehrin sokaklarında...

Yine ‘o mahur beste’ çalıyor.

Gören görüyor, duyan duyuyor..

Rüzgâr vazife başında..

Yine beyaz kefene bürünmüş; kalp büyüklüğündeki kâinat..

Meleklerin salıncağı.. kar kristalleri.

“La uhubbûl afiliyn” diye fısıldıyor bütün kristaller.. ve sonra e..ri..yor!..

Batıp gidenleri kim sever ki!

Halil Cibran soruyor: “Eğer kış; ‘bahar yüreğimdedir’ deseydi, ona kim inanırdı?”

Mahmut Kaplan Hocam dalgın ve telâşlı: “Kar yağıyor/ Duraklarda geç kalmışlığın telâşı/ Dalıp gidiyorum geçtikçe otobüsler/ Saçlarıma ışıklar dökülüyor/ Kar yağıyor.”

Ahmet Muhip Dranas ise, bu saf ve beyaz rüyadan uyanmak istemiyor: “Uyandırmayın beni, uyanamam./ Kaybolmuş sevdiklerimiz aşkına,/ Allah aşkına, gök, deniz aşkına/ Yağsın kar üstümüze buram buram…/ Buğulandıkça yüzü her aynanın/ Beyaz dokusunda bu saf rüyanın.”

HAYRANLIK UYANDIRAN KAR KRİSTALLERİ

Amerikalı fotoğrafçı Wilson Alwyn Bentley 50 yıl boyunca, sürekli olarak kar tanelerine yoğunlaşmış ve yaklaşık 6000 adet kar kristalini fotoğraflamıştır.

Bentley 1925 yılında şöyle demiş: “Mikroskopla bakınca, kar tanelerinin mu’cize güzelliğini fark ettim. Bu güzelliğin başkaları tarafından görülmemiş ve takdir edilmemiş olmasını utanç verici buldum. Her bir kristal, bir tasarım şaheseriydi ve her kar tanesinin şekli farklıydı.

Kar tanesi eridiğinde bu tasarım sonsuza kadar kayboluyordu.”

Kaînatın yaratılışından, kıyametin kopmasına kadar yaratılan kristallerin hiçbiri diğerine benzemiyor; öyle mi? Müthiş..

Yüce ve Âlim olan Allah’ın kudretini gösteren birlik ve teklik mühürleri bunlar...

ÜMİT.. AŞK.. ŞEVK..

Bilirsiniz; kış kalbinde baharı saklar.

Bunu herkes bilir, ama; çok az kişi buna kalpten inanır. Ümidini diri tutar, karamsarlığa düşmeden hizmetine devam eder.

Hele kar, boran, fırtına peş peşe ise; sıkıntıların birisi biterken birisi başlıyorsa...

Kara bulutlar ufku kaplamış ve güneşten bir ışık hûzmesi bile görünmüyorsa..

Baharın geleceğine ve güneşin doğacağına inanarak, ümitle, aşkla, şevkle hizmet etmek sağlam bir imanın göstergesi olsa gerek!.

TOHUM BAHARA UYANIR..

Eğer bahara olan inancı olmasaydı, hangi tohum kışın yüreğine teslim olurdu?

Kışın beyaz kalbinde, baharın çiçekleri saklı.

Öyleyse; her zaman ve zeminde ümidi diri tutmalı, enseyi karartmamalı.

‘Bu kışın bir baharı, bu gecenin bir sabahı’ mutlaka olmalı.. olacak. Biliyorum, inanıyorum.

Hiç unutmamalıyım ki; kış bahara, zahiren çirkin görünen hadiseler ise, güzelliklere gebe.

Çünkü; her şey ya bizzat güzeldir ya da neticeleri itibariyle güzeldir.

Evet; Güzeller Güzeli’nden gelen her şey.. güzeldir! Amenna.

UÇUŞAN KAR TANELERİ

Bir de karlı duâmız olsun:

Ey üzerimize cemaliyle yumuşacık ve şeker tadında karlar indirip, celâliyle dağları ve yolları kara bürüyen Rabbimiz.

Kalplerimize de kar tanesinin saflığını ve paklığını indir. Mutluluklarımızı, kar taneleri adedince çoğalt. Hüzünlerimizi, rahmetinin dokunuşuyla kar taneleri gibi erit. Dostluklarımızı, her bir kar kristali gibi özel ve güzel eyle.

Bizi senin rızan yolunda uçuşan kar taneleri gibi eyle. Bizi bağışla ve günahlarımızı kar gibi temizle.

Cennetâsâ baharlara ulaştır. Amin.