“Muhakkak ki, insan azgınlaşır”

Müsbet eleştiri ve ikaza açık olmak olgunluk göstergesidir.

Gurur ve kibrine esir olmuş insan ise, en küçük bir ikaza bile tahammül edemez. Nefsini adeta ilah kabul eder, nefsini bütün kusur ve noksanlıktan takdis eder.

İnsanı en güzel şekilde yaratan, sonra onu aşağı ve yukarı derecelerle imtihana tabi tutan Yüce Yaratıcımız Kitabı’nda bizi ikaz ediyor: “Hayır; doğrusu, Allah’ın adı ile okumayan insan, sahip olduğu bilgi, güç ve servetle şımararak azgınlık eder! Hâlbuki dönüş, mutlaka Rabbinedir. ” (Alak-6, 7, 8)

ZALİMLERE MEYLETMEYİN!

Konunun uzmanları ‘azgınlaşma’ fiilinin üç zamanı da kapsadığını, Kur’ân hükmünün bütün zamanları kuşattığını ifade ediyor. Yani ‘İnsan azgınlaştı, azgınlaşıyor ve azgınlaşacak!’ Yoldan çıkaran, şımartan ve zulme saptıran sebepler ise; sahip olunan ancak adaletle ve doğru şekilde yerli yerinde kullanılmayan bilgi, güç ve servet.

Çevresindekiler de azgınlaşan insanı ikaz etmeyip, methiye dizerlerse akıbet çetindir. Hayatı hem kendisine hem de çevresine zehir eder. Zulme meyledenler de büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Bediüzzaman Said Nursî “Zâlimlere meyletmeyin. Aksi halde ateş size de dokunur.’ (Hûd Sûresi: 113) âyet-i kerimesi fermanıyla, zulme; değil yalnız âlet olanı ve taraftar olanı, belki ednâ bir meyil edenleri dahi dehşetle ve şiddetle tehdit ediyor. Çünkü, rıza-yı küfür küfür olduğu gibi, zulme rıza da zulümdür” der.

EV YIKANIN EVİ YIKILIR

Ziya Paşa: “Zalim yine bir zulme giriftar olur ahir. /Elbette olur ev yıkanın hânesi vîran” derken Abdülhak Hamid de bu zalimleri zulme sevk eden şeyin nam almak olduğunu söyler: “Bir nam alacak o şahı zalim/ Dünyaları kaplıyor mezalim.”

İnsanlar birlikte yaşamaya mecbur ve muhtaçtır. İnsaniyeten ve İslâmiyeten kardeştir. Dolayısıyla birbirlerine, iyilik ve güzellikte teşvik; kötülük ve zulümde engel olmak suretiyle yardım etmelidir.

ZALİME NASIL YARDIM EDİLİR?

Enes’den (ra) rivayet olunduğuna göre Hz. Peygamber şöyle buyurdu: “Din kardeşin zalim de olsa, mazlum da olsa ona yardım et.”

Bir adam: Ya Resulallah! Kardeşim mazlumsa ona yardım edeyim. Ama zalimse ona nasıl yardım edeyim, söyler misin? dedi.

Peygamberimiz: “Onu zulümden alıkoyar, zulmüne engel olursun. Şüphesiz ki bu ona yardım etmektir” buyurdu. (Buhari, Mezalim, 4)

Haksızlık kim tarafından, kime karşı yapılmış olursa olsun; dinin yasakladığı bir fiildir. İster ebeveyn-evlât ilişkisinde, ister amir-memur, ister yöneten-yönetilen arasında olsun hiç fark etmez. Haksızlığa ses çıkarmamak, karşı tarafın sınırlarını belirlemesinde sorun oluşturur. Adaleti, barışı, hakkaniyeti savunmak, yapılan zulme ses çıkarmak insanî ve İslâmî bir görevdir.

“Ses çıkarma” fiili ise -eliyle, diliyle, kalben- sayısız yöntemler arasında Müslümana yakışan, “İncitmeyen Peygamber”in (asm) ümmeti olduğu şuuruyla gerçekleşecektir. Bu kuşkusuz en doğru sonuca, en sağlıklı yöntemle nasıl ulaşılacağı sorusunun cevabına uygun hareket etmekle mümkün olacaktır.

EN GÜZEL ŞEKİLDE MÜCADELE ET!

Kur’ân bu konuda da insana yol göstericidir: “Sen Rabbinin yoluna, ilimle, hikmetli sözlerle, sağlıklı ve ahlâklı yaşayışınla, kurduğun örnek toplum düzeni ile, sünnetinle gönül alacak güzel öğütlerle, sorumluluklarını hatırlatarak, uyararak dâvet et, teşvik et, sevk et. Onlarla, en güzel mantıklı usûlleri kullanarak mücadele et. Rabbin, başına buyruk hareket ederek, yolundan uzaklaşanları, dalâleti, bozuk düzeni, helâki tercih edenleri iyi bilir. Hidayet rehberiyle gösterilen, öğretilen hak yola girmeye istekli olanları, İslâm’da sebat edenleri de iyi bilir.” (Nahl-125)

ZULÜM DEVAM ETMEZ

En sonunda zalimler zulümlerinin alevi içinde yok olur giderler; ama beraberlerinde birçok mazlumu da götürürler. Doğru hadisatı hikâye eden tarih bunun örnekleriyle doludur.

‘Ölüm sekeratı uyandırmadan evvel’ uyanıp, kendini sorguya çeken, nefis muhasebesi yapan, hata ve kusurlarını düzelterek yanlışlarından dönen insanlar ise bahtiyardır. Çünkü zerre kadar iyilikte kötülükte karşılıksız kalmaz.