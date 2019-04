Zalimlerle mazlûmları ayıran turnusol: Adalet

Zulüm her yerde zulümdür.

Hak ve hürriyet ise, her yerde güzeldir. İnsanlık olarak hak ve hürriyeti doğru anlayıp, sahip çıkmamız lâzım. Bütün semavî dinler ve insanlığın mutluluğunu esas alan fikir akımları hak ve hürriyeti esas almış, zıddı olan zulüm ile mücadele etmiştir. İnsan fıtratına uygun olan ve Yaratıcının istediği adaleti ayakta tutmaktır. Kendi aleyhimize olsa bile, adaletten ayrılmamaktır. İslâm Allah’tan başkasına boyun eğmeyi yasaklayan bir dindir. Her türlü zulüm ve baskıya karşı çıkar. Bediüzzaman Hazretleri ‘şeriatın âleme, istibdadı kaldırmak için geldiğini’ söyler.

İnsan en dar daire olan kendi iç âleminde, nefsin istibdadına karşı savaşır. Akıl, kalp, ruh ve vicdan ona yüksek insanî hedefler gösterirken; nefis kör hissiyatla geleceği görmez, faydalı zararlı, helâl haram demeden hayvanî isteklerinin tatmin edilmesini ister. Beşeriyetten insaniyete geçiş işte tam burada başlar. Kendini tanıma, gerçekleştirme ve kendini aşma safhalarını geçerek; yaratılış gayesi doğrultusunda verilen duyu, duygu ve cihazları kullanarak ‘hazreti insan’ mertebesine çıkabilir veya tam tersine nefsin istekleri doğrultusunda giderek hayvandan daha aşağıya düşebilir.

***

Sosyal bir varlık olan insan topluma karıştığında; bu defa toplumun kendisinden istediği, teklif ettiği ve dayattığı kurallarla karşı karşıya kalır. Burada da hak, hürriyet, adalet, şefkât, merhamet, muhtaçlara yardım etmek, zayıflara ve mazlûmlara sahip çıkmak veya hakka bedel güç ve kuvvetle zayıf ve mazlûmu ezmek, kin ve nefretle ötekini yok etmeye çalışmak, menfaati için her türlü zulüm ve kötülüğü işlemek, kendi iktidar ve gücünün devam etmesi için her türlü haksızlığı mübah görmek seçenekleriyle karşı karşıya kalır. Hayat bir imtihandır çünkü.

***

Kimya derslerinde öğrencilere turnusol kâğıdından bahsederler. Bitkilerden çıkartılan bir çeşit boya olan turnusol, kimyada sıvıların asit veya alkali olup olmadığını anlamamıza yarar. Kimya derslerinden hatırladığımız turnusol kâğıdı, içerisinde turnusol maddesini barındırdığı için bu isimle anılır. Turnusol kâğıdı kimyada kullanılan ayıraçlardan bir tanesidir. Çözeltilerdeki asit ve bazları ayırt etmekte kullanılır. Turnusol, asitle temas ettiğinde kırmızı, bazla temas ettiğinde mavi renk verir.

Hayat derslerinden öğrendiğimize göre; toplum hayatında zalimlerle mazlûmları ayıran turnusol ise adalettir. Bir toplumda kimden ve nereden gelirse gelsin her türlü haksızlığa, yanlışlığa, zulme karşı çıkılıyorsa orada adalet şuuru gelişmiştir ve adil bir toplumdur.

Eğer kuvvetli zayıfı eziyor, elindekileri gasp ve garet ediyorsa, baskı, zulüm, menfaat ortalıkta kol geziyorsa, toplumun fertleri gerek menfaatleri icabı, gerek korktukları için bunlara seyirci kalıyorsa orada adalet yoktur, zulüm vardır. Halbuki insanlar, özelde Müslümanlar bir kötülük, bir zulüm gördüklerinde onu eliyle veya diliyle men edecek, buna gücü yetmiyorsa en azından içinden kızacak, taraftar olmayacak ve yüzünü ekşitecektir. Çünkü onlar inanır ki aldıkları her nefesten, attıkları her adımdan, işledikleri her fiilden hesaba çekileceklerdir. Ve yine inanırlar ki ‘zerre kadar iyilikte, kötülükte karşılıksız kalmayacaktır’.

***

Şimdi önce kendi nefsimizde bir muhasebe yapalım; nefsin istibdadı altında mıyız, yoksa ulvî, yüce hedeflere doğru mu ilerliyoruz?

Sonra içtimaî, sosyal yönden kendimizi gözden geçirelim; zalimden yana mıyız yoksa zalimden yana mı? Bir kötülük, bir zulüm ve haksızlık karşısında nasıl tepki veriyoruz? Kimseye kızmadan, bahane bulmadan, suçu başkasına atmadan güzel bir muhasebe; dünya hayatımız için de, ahiret hayatımız için de faydalı olacak.

Turnusol kâğıdımız adalet olsun!