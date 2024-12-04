"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 ARALIK 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Said Ramazan Butî ve hizmetleri

Mehmet Emin Bozkuş
04 Aralık 2024, Çarşamba
Cizre ve çevresindeki bölge, tarih boyunca hayatın bütün alanlarına dokunmuş mümtaz şahsiyetler, büyük ilim adamlarını bağrından çıkarmış.

Bunlardan sadece birkaç tanesinin isimleri şöyle: Büyük tarihçi İbnü’l -Esir, Ebü’l-Hayr, Ebül’-İzz b. İsmail er- Rezzaz el- Cezerî, Muhammed Said el Cezerî…

İlmî feraseti cihana yayılmış bir âlimden söz edeceğiz. Güçlükonak ilçesine bağlı Dicle Nehri’ne nâzır Célega yeni adıyla Yağmurkuyusu Köyü’nde 1929 yılında dünyaya gelmiş. Adı Said Ramazan Butî. Butî, Botan bölgesinden demek, Cizre ve çevresine Botan denir. Said Ramazan Butî bir hâtırasında babasının Şeyh Seyda’nın talebesi olduğunu anlatır. Der ki ismimi Şeyh Seyda koymuştur. Babamın doğan erkek çocukları daha küçük iken ölürlerdi. Ben doğunca babam Şeyhi ve hocası olan Şeyh Seyda’ya gider benim için dua ister. Şeyh Seyda Molla Ramazan’a döner der ki, adını ne koydun? Fudayl adını ona verdim der. Şeyh Efendi ona der ki benim adımı verelim. (Şeyh Seyda’nın asıl ismi Muhammed Said’dir) Dua ederim umulur ki hayatta kalır. Said Ramazan Butî der ki ben hayatta kaldım ve babamın annemden kalan tek erkek evladıyım. 

Siyasi nedenlerden dolayı 1933 yılında doğuda âlimlerin büyük bir kısmının ülke dışına çıkması ile Ramazan Butî, Suriye’ye göç edince erkek evladı Said Ramazan Butî henüz dört yaşındadır. Önce Derik’e oradan da Şam’a giderler. Altı yaşında iken babası bir Kadı’nın yanına Kur’ân dersi için gönderir. Altı ay zarfında Kur’ân’ı hatim eder. Babası sonra dinî ağırlıklı özel bir okula gönderir. Altı yıl bu kolejde eğitim gördükten sonra Mısır’a gider ve oradaki Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi’nden mezun olur. Tekrar Şam’a döner öğretmenlik sınavını kazanır ve Humus’a öğretmen olarak atanır. 1960’ta Dımaşk Üniversitesi Şeriat Fakültesi’ne asistan olur. İslâm hukukunda maslahat isimli doktora tezini Mısır’da tamamlar ve Suriye’ye geri döner. 1970’te doçent, 1975’te profesör, 1977’de Şeriat Fakültesi’nin dekânı olur. 1993 yılına kadar bu görevine devam eder. Butî, ana dili Kürtçe’nin yanında Arapça, Türkçe ve İngilizce de bilirdi. Arap ve İslâm âlemine tanıtmak için Ahmed-i Hani’nin Mem-u Zin adlı meşhur destanını Arapça’ya çevirmiştir.

Akîdesi, soğukkanlılığı ve delillerinin kuvvetli olması nedeniyle onu Gazalî’ye benzetirlerdi. İslâmî ilimlerle ilgili yetmişe yakın eser yazdı. 2005 yılında Dubai Kur’ân’a Hizmet Kurulu’nun her yıl İslâm dünyasından bir âlime verdiği “Örnek İslâm âlimi” ödülüne lâyık görüldü. Akademik hayatı boyunca başlangıcından vefatına kadar hatip, vaiz ve yazar olarak her türlü iletişim aracında görüldüğü söylenebilir. 

Bediüzzaman Said-i Nursî Mufassal Tarihçe-i Hayat yazarı Abdulkadir Badıllı bir yazısında der ki: Şam’da Profesör Said Ramazan Butî’nin babası molla Ramazan Butî’yi ziyaret ettim. Kendisi Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerini ve yazmış olduğu Risale-i Nurları tanır, sever ve okur.

Prof. Dr. Said Ramazan Butî yıllar önce yazdığı Arapça eser ve makalelerle Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’ni Arap dünyasına tanıtmıştır. Meşhur Said Havva yazdığı bir kitabı Molla Ramazan Butî’ye ithaf etmiş.

Avrupalı araştırmacı Andreass Christmann ve diğer birçok batılı aydın Said Ramazan El Butî’yi dinlediklerini, onun diğer âlimlerden farklı özellikleri öğrenmek için çeşitli faaliyetlerine katıldıkları olmuştur.

Prof. Dr. Muhammed Said el Butî 21 Mart 2013’te İmam Mescidi’nde kürsüde vaaz verirken Esad’ın silahlı adamları tarafından şehit edildi. 

(Kaynak: Prof. Dr. A. Hadi Timurtaş. Irşad Seyda.)

Okunma Sayısı: 253
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    “Hani biz Filistin’in yanındaydık?”

    Aile hekimleri huzursuz

    Gündem gıda enflasyonu

    Gürcistan'daki gösteriler şiddetlenerek devam ediyor: 298 kişi gözaltına alındı, 143 polis yaralandı

    "Sıkıyönetim" ilan edilen Güney Kore'de son durum?

    "Aday olduğumu açıklıyorum"

    Gazze'de acil insani müdahaleye ihtiyacımız var

    Kasım ayı enflasyonu açıklandı

    İsrail, ateşkese rağmen Lübnan’a yeni saldırı başlattığını duyurdu - ABD: Ateşkesin bozulduğunu görmek istemiyoruz

    'Ukrayna'nın NATO'ya dahil olmasına izin vermeyeceğiz'

    İsrail, Lübnanlıları bir kez daha tehdit etti

    İsrail ateşkese uymayacak

    Silah şirketlerinin kârlı yılı

    Google Haritalarda polis noktaları da görülecek

    Gıda paketlerinde yanıltıcı görseller kullanmak artık yasak

    Demirel demokrat bir liderdi

    “Erdoğan, BOTAŞ’ın vanasını kapat”

    Anayasa Mahkemesi'nden eşitlik kararı

    Fenerbahçe, Galatasaray'la arasındaki puan farkını 3'e indirdi

    En Çok Okunanlar

    Risale-i Nur'dan

    Mustafa Sungur: “Köy enstitüsünde bize dinsizlik dersi verilmişti”
    Faruk ÇAKIR

    Kapıdaki tehlike
    Ahmet DURSUN

    Kemal’in Rüya’sıyla uyanmak
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ehem-mühim sıralaması
    Ali FERŞADOĞLU

    “Bir kısmınızı diğer bir kısmınıza imtihan vesilesi kıldık”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet Emin Bozkuş

    Said Ramazan Butî ve hizmetleri
    Mehmet KOVANCI

    Asya’nın bahtının miftahı
    Sümeyra Çevik

    Risale-i Nur Talebelerinin vasıfları
    Rafet Özcan

    Bediüzzaman’ın hürriyet ve adalet anlayışı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.