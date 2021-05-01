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1 MAYIS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Kur’ân’ın düsturları ebedîdir

Mehmet ERBAŞ
01 Mayıs 2021, Cumartesi 00:08
KUR’ÂN’IN MU’CİZELİĞİ - Hazırlayan: Mehmet Erbaş

Kur’ân’ın düsturları, ezelden geldiğinden ebede gidecektir. Medeniyetin kanunları gibi ihtiyar olup ölüme mahkûm değildir; daima gençtir, kuvvetlidir. Meselâ medeniyetin bütün hayırlı cemiyetleri ile bütün şiddetli baskıcı nizamlarıyla, bütün ahlâkî terbiyecileriyle, Kur’ân’ı Hâkimin iki meselesine karşı muaraza edemeyip mağlûp düşmüşlerdir.

Meselâ, “Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin.”  (Bakara Sûresi: 43) “Alış verişi helâl, faizi ise haram kıldı.” (Bakara Sûresi: 275) Bu âyetlerde geçen Kur’ân’ın mu’cizeli üstünlüğünü Üstad Bediüzzaman Said Nursî şöyle açıklar: Bütün ihtilâlat-ı beşeriyenin) beşerdeki ihtilâllerin) madeni bir kelime olduğu gibi, bütün ahlâk-ı seyyienin (kötü ahlâkın) menbaı dahi bir kelimedir.

Birinci Kelime: “Ben tok olayım, başkası açlıktan ölse, bana ne.”

İkinci Kelime: “Sen çalış ben yiyeyim.”

Evet, hayat-ı içtima-i beşeriyede (toplum hayatında) havas ve avam, yani zenginler ve fakirler, muvazeneleriyle (dengeleriyle) rahatla yaşarlar. O muvazenenin esası ise, havas tabakasında merhamet ve şefkat, aşağısında hürmet ve itaattir. Şimdi, birinci kelime avamı kine ve hasede (kıskançlığa) mübarezeye (çekişmeye) sevk edip, rahat-ı beşeriyeyi (insanlığın rahatını) birkaç asırdır selbettiği (giderdiği) gibi; şu asırda sa’y (çalışma, emek), sermaye ile mübareze (çekişme) neticesi, malûm olan Avrupa hadisat-ı azimesi meydana geldi.

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