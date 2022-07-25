Aslında olması gereken budur

Demokrasilerde muhalefet olmazsa olmazdır. Muhalefet olmazsa zaten o sistemin adı da demokrasi olmaz. Muhalefet en tabii hak olarak, denetleme görevini yapar.

Muhalefetin görevi iktidarın yapamadığı, eksik bıraktığı konuları hatırlatmaktır. İktidar, muhalefetin bunları söylemesinden rahatsız olmak yerine bundan memnuniyet duymalıdır. Eleştirilere kulak tıkamak yerine “özeleştiri” yapması, “Bunlar bizim aklımıza neden gelmedi?” diye oturup düşünmesi gerekir. Hem iktidar hem de muhalefet milletin refahı, huzuru ve mutluluğu için çalışmak zorundadır. Bunlar hem ülkenin hem de milletin hayrına olur.

Bugüne kadar 20 yıllık AKP iktidarında muhalefet bir konuyu gündeme getirdiğinde ya “terörist” ya “hain” olarak suçlanarak meselenin üstü örtülmeye çalışılıyordu.

Bu durum değişti. Artık iktidar yapması gerekeni yapıyor ve muhalefetin gündeme getirdiği ve 20 yılda yapamadığı konuları seçimler yaklaşırken -geçte olsa- bir bir yapmaya çalışıyor.

İşte bunlardan bir kaçı: Taşerona kadro, emekliye bayram ikramiyesi, elektrik faturalarından alınan TRT payının kaldırılması, eksikte olsa 3600 ek gösterge, en olarak da KYK borçlarındaki faizlerin silinmesi. Bunlar neden bugüne kadar yapılmadığı merak edilirken, bakıldığında hepsi de milletin yararına olan konular.

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SIRADA EYT VAR

Hükümetin yıllardır gündeme getirdiği ama bir türlü çözmediği bir mesele de emeklilikte yaşa takılanların (EYT) durumu… İktidar bu konuyu da çalışmaya başlamış. Muhtemeldir ki bu sene sonuna kadar bir formülle bu sorun da çözülecek.

Bu mağduriyet de muhalefetin gündeme getirdiği bir konuydu. Muhalefet partileri memleketi karış karış gezerken bu konuyla ilgili çokça şikâyet alıyor. Ayrıca, milletinin ayağına gidince dert ve sıkıntılar görülebiliyor. Oysa iktidar partisi son günlerde olduğu gibi, milletin arasına karışınca ya tepki görüyor, ya da vatandaşla konuşmak yerine sağa sola bakıp “neden beni tanımadılar?” diye hareket ediyor.

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EMEKLİKTE İNTİBAK YASASI DA GÜNDEME GETİRİLMELİ

EYT kadar önemli olan bir mesele de İntibak Yasası. Çünkü EYT çıksa da aylık bağlama oranları yüzde 75’ten yüzde 35’e kadar düştüğü için emekli aylıkları çok düşük bağlanıyor.

Aylık bağlama oranları 2000 öncesi yüzde 75 iken, 2008’den sonra 63’e, 2010’dan sonra ise yüzde 48’e kadar düştü. Bu oran şu anda yüzde 35 olarak uygulanıyor. Bu yüzden muhalefetin bu konuyu da gündeme getirip intibak yasasının çıkartılıp mağduriyetlerin giderilmesine dikkat çekmelidir.

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SEÇİM GÜVENLİĞİ

Bir diğer meselede seçim güvenliği…

Geçtiğimiz seçimde mühürsüz oylar geçerli sayıldığı(!) için muhalefet seçim güvenliğinden endişeli. 6’lı Masa bu endişeden dolayı bir komisyon kurdu, çalışmalar devam ediyor. Demokrat Parti’nin gündeme getirdiği ve -ne kadar ilkel de olsa- seçimlerde parmak boyasına DEVA Partisi de destek veriyor. Keşke bu endişeler olmasa seçimlere gidilirken bu türlü metotlar konuşulmasa!

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Son aylarda şunu görüyoruz. Muhalefet gündeme getirmese iktidarın bunları yapacağı ve hatırlayacağı yok. Bu da 20 yılın verdiği yorgunluktan kaynaklanıyor. Bunlar muhalefetin hanesine yazılsa da asıl kazançlı çıkan millet oluyor. Kazanan demokrasi oluyor. Önemli olan da zaten bu değil mi? Olması gereken zaten bu.

Özetle, unutmamak gerekir ki, yanlıştan ve hatadan dönmek iyi bir şeydir. Bundan gocunmamak lazım.