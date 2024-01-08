"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 OCAK 2024 PAZARTESİ - YIL: 54

Emekli aç!

Mehmet KARA
08 Ocak 2024, Pazartesi
Türk-İş geçtiğimiz hafta sonu açlık ve yoksulluk rakamlarını açıkladı. Buna göre, açlık sınırı 14 bin 431 lira olurken yoksulluk sınırı 47 bin lirayı aştı. Bekâr bir çalışanın “yaşama maliyeti” de aylık 18 bin 796 liraya ulaştı.

TÜİK emekli ve çalışanın maaşlarını doğrudan ilgilendiren yıllık enflasyonu da 64.77 olarak açıkladı. 6 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklisine 37.57, memur ve emeklisine ise yüzde 49.25 oranında zam yapılacak. 

Geçtiğimiz Temmuz ayında memurlara seyyanen 8 bin lira zam yapıldı. Emeklilere bu zam yansıtılmazken, çalışan-çalışmayan ayrımı yapılarak sadece bir defaya mahsus 5 bin lira verilmişti. Sonrasında çalışana da büyük bir alây-ı vala ile 5 bin lira verildi! 

Emeklilerin büyük bir kısmı 7.500 lira maaş alıyor. Yeni zamla birlikte bu maaşları ancak 10.317 liraya çıkacak. Hükümet memur emeklisine verilen zam kadar verse de, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı 11 bin lirayı bile bulmayacak. Maaşlar zamla birlikte asgarî ücretin çok altında kaldı. En az asgari ücret kadar olsun taleplerine kulak tıkandı! 

Bu da açlık sınırının 14.500 lirayı bulduğu bir dönemde emeklinin bir yıl boyunca aç kalmaya devam edeceğini gösteriyor.  

Yani, emekli zaten açtı, aç kalmaya devam edecek… 

Aldıkları ücret artık “sefalet ücreti” dahi değil. Zamlar ardı ardına gelirken, maaşlar daha cebe girmeden erimeye başladı. 

Şimdi çıkıp kimse “Çalışanı ve emekliyi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz” masalları okumasın, zira kimse inanmıyor. Yıllardır enflasyonun altında inim inim inleyen emekli ve çalışanın durumu bu yıl daha da kötü olacak. Maliye Bakanı enflasyonun 2026’de tek hanelere ineceğini söylediğine göre, iki yıl boyunca asgari ücretli ve emekli enflasyonun altında ezilecek, millet geçim derdi çekmeye devam edecek. 

Bakalım geçim sıkıntısının altında ezilen milyonlarca insanın 31 Mart’ta tepkisi ne olacak? Sandıkta söz çalışan ve milyonlarca emekli ve yakınının da olacak… 

***

Yürekten temenni

Yeni yıl dolayısıyla herkes kendi cephesinden mesajlar yayınladı. Bu mesajlardan bazıları ülkenin bütün sorunlarını özetledi.  

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun, “Huzurumuz pek yoktu; huzur gelsin. Adalet hiç yoktu; adalet gelsin, hukuk alanına dönelim. Tolerans kayboldu; tolerans, hoşgörü, itidal gelsin. Biliyorum bunlar sadece temenni ile gelmez ama yine de yürekten temenni ediyorum” mesajını paylaşırken pek çok şeyi bünyesinde barındırması açısından örnek bir mesaj oldu. 

Aynı temennilere biz de katılıyoruz. Bu temenniler gerçekleşir mi? Çok zor, hatta imkânsız gibi… 

***

Yandaşlığın da bir seviyesi olmalı

Bu hükümet döneminde bazı medya organları el değiştirirken “yandaş” diye ifade edilen bir medya haline geldi.  

Bu medya çoğu zaman işi öyle ileri seviyelere götürüyor ki, iktidarı bile şaşkına çeviriyor! Doğruyu da alkışlıyor, yanlışı da… Bir gün ak dediğine ertesi gün pişkinlikle kara diyebiliyor. 

Haber kanallarından birisi Erdoğan konuşurken, “Satın alma paritesine göre Türkiye’nin dünyada birinci, Avrupa’da dördüncü” olduğunu ekranlara yansıtması da bunlardan birisi. Bu nasıl oluyor diye merak edilirken, meğer Erdoğan Türkiye’nin dünyada 11. olduğu söylemiş. 

Düzeltmişler ama özür dilemeden…  

Bu editoryal hata olarak kabul edilebilir mi?  

Yandaşlıkta bir yere kadar olmalı… 

Okunma Sayısı: 299
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'deki 8 binden fazla Filistinli kayıp

    Güney Kore: Kuzey Kore 90 top mermisi ateşledi

    Guterres’ten yeni rapor

    Filistin, Filistinlilerindir

    Gazze haberlerine İsrail sansürü

    Siber suçlar için Meclis göreve

    İsveçli Bakan: İsveç'te de savaş olabilir

    İstanbulspor'u 5-1 yenen Fenerbahçe haftayı averajla lider bitirdi

    Borrell'den Filistin Devleti ve bölgesel çatışmadan kaçınılsın vurgusu

    Hıristiyanlar da göç ediyor

    Kurumsal çöküş ikazı

    Galatasaray, Fenerbahçe'yi takibe devam ediyor

    Anayasanın değil, iktidarın değişmesi lazım

    Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'e fırtına uyarısı

    Demokrat Parti, kuruluşunu kutluyor

    “Gazze’de silahlar ve bombalar sussun”

    ABD Dışişleri Bakanı: Çok fazla Filistinli, özellikle de çocuk öldürüldü

    İsrail soykırım davasından çekiniyor

    Hollandalı annelerden dünyaya Gazze çağrısı: 'Filistin'in Batı'daki sesi olmak istiyoruz'

    Anayasa yok sayılamaz

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    AKP futbolu da istismar etti
    Süleyman KÖSMENE

    Gazze’de ölen çocuklardan gelen hayır
    Yeni Asya'dan Size

    Dünden bugüne Yeni Asya duruşu
    M. Latif SALİHOĞLU

    Galile’nin bitmeyen gailesi
    Ali FERŞADOĞLU

    Fazilet nedir, faziletfuruşluk nedir?
    Sebahattin YAŞAR

    Kardeşlerle görüşmek lezzeti
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Hiss-i havf kapısı - Kapanması gereken kapılar - 5
    Mehmet KARA

    Emekli aç!
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Hakperest olmak değişmeyen prensip

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.