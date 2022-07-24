Erken seçim olur mu?

Erdoğan, en küçük eleştiri de insanları partiden uzaklaştıran bir siyasetçi. Fakat seçimlere yaklaşıldığı bir dönemde sert eleştirenleri bile “şimdi küskün sayısını çoğaltmayalım” diyerek karşı çıkarken, diğer yandan eski belediye başkanlarıyla toplantı yapıyor.

Cumhur İttifakı erken seçim yok dese de Devlet Bahçeli’nin “Eğer seçim 18 Haziran 2023’te yapılırsa…” ifadesini kullanması, AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar’ın “Seçim süreçleri üzeri açık yara gibi her an enfeksiyon kapabilir. O sebeple provokasyonların en yoğun yaşandığı dönemlerdir. Süre uzadıkça risk artar. Uygun zamanda aziz milletin hakemliğine başvurmak gerek” demesi de bir erken seçimin habercisi.

Erdoğan’ın üçüncü defa cumhurbaşkanlığına aday olup olamayacağı tartışmalarının şimdiden başlaması da bu iddiaları doğruluyor. Kasım sonu gibi bir erken seçim olursa sürpriz olmaz. Hele de ekonominin daha kötüye gideceği ortaya çıkmışken…

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AKLA ZİYAN AÇIKLAMALAR

İktidar mensuplarının geçim sıkıntısı ile ilgili akla ziyan açıklamalarına her gün bir yenisi ekleniyor. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen’in yaptığı açıklama ise “yok artık” dedirtti.

Eski bir siyasetçinin Turkovac aşısı ile ilgili eleştirisine Şen, “Turkovac’ın etkili olabilmesi için kanın bozuk olmaması lazım” diye cevap vermesi herkesi hayretler içinde bıraktı.

Burada akla gelen ilk soru, “Kanın bozuk olup olmadığına kim karar verecek?” oldu.

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HAYAT PAHALILIĞININ SEBEBİ KİM OLA Kİ?

AKP Elazığ Milletvekili Metin Bulut da akla ziyan açıklamalar yapanlar arasına katılmış. 20 yıldır iktidar olan bir partinin milletvekili olan Bulut, “Ekonomik bir zorluk yaşanıyor ama biz hep şöyle ifade ediyoruz diyoruz ki, her ne kadar sebebi biz olmasak da çözümünden kendimizi mesul tuttuğumuz bir dönem” demiş.

Bu açıklamaya ne söylenebilir ki? Ekonomik zorlukların sebebini hangi tarihe kadar götürmek lazım? Bu sorunun çözümünün mesulünün iktidar değil mi?

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MECLİS LOKANTASINDAKİ YEMEKLERE ZAM GELMİŞ

Maaşının yetmediğinden şikâyet eden, danışmanından borç aldığını söyleyen bir milletvekili vardı. Vekillerimizin maaşlarına zam geldi ama sevinçleri kursaklarında kaldı. TBMM’de bulunan lokantanın yemeklerine yüzde 50 zam yapılmış!

Lokantanın en pahalı yemeği olan kuzu kavurma, ciğer ve kuzu şiş fiyatı 18 liradan 25 liraya çıkarılmış. Tavuk yemeğinin porsiyon fiyatı 4 lira artarak 15 liraya, pide 15, sütlaç gibi tatlıların fiyatı da 10 liraya yükselmiş.

TBMM’de halen milletvekilleri, gazeteciler, seçmenler ve personele hizmet veren 8 lokanta bulunuyor. Milletvekillerinin maaşları, yapılan zam ile birlikte temmuz ayında 40 bin liradan 56 bin liraya yükselmişti.

Bakalım bayramdan önce maaşlarına 16 bin lira zam gelen vekillerimiz 1 Ekim’de Meclis açıldığında karşılaşacakları sürprize ne tepki verecek?

Yemeklere yüzde 50 zamdan sonra “Vicdanı olan bir insan o milletvekili maaşıyla milletvekilliği yapamaz” diyen Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ’ın yapacağı yorumlar merak ediliyor.

Bazı milletvekillerinin zam yapılmasına rağmen çok misafiri geldiği için fiyatı çok düşük olan meclis lokantasındaki yemeklere ödeyecekleri paralar yine bütçelerini oldukça sarsacağını da not düşmek gerekir.