"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 TEMMUZ 2022 PAZAR - YIL: 53

Erken seçim olur mu?

Mehmet KARA
24 Temmuz 2022, Pazar
Erdoğan, en küçük eleştiri de insanları partiden uzaklaştıran bir siyasetçi. Fakat seçimlere yaklaşıldığı bir dönemde sert eleştirenleri bile “şimdi küskün sayısını çoğaltmayalım” diyerek karşı çıkarken, diğer yandan eski belediye başkanlarıyla toplantı yapıyor.

Cumhur İttifakı erken seçim yok dese de Devlet Bahçeli’nin “Eğer seçim 18 Haziran 2023’te yapılırsa…” ifadesini kullanması, AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar’ın “Seçim süreçleri üzeri açık yara gibi her an enfeksiyon kapabilir. O sebeple provokasyonların en yoğun yaşandığı dönemlerdir. Süre uzadıkça risk artar. Uygun zamanda aziz milletin hakemliğine başvurmak gerek” demesi de bir erken seçimin habercisi.  

Erdoğan’ın üçüncü defa cumhurbaşkanlığına aday olup olamayacağı tartışmalarının şimdiden başlaması da bu iddiaları doğruluyor. Kasım sonu gibi bir erken seçim olursa sürpriz olmaz. Hele de ekonominin daha kötüye gideceği ortaya çıkmışken… 

*** 

AKLA ZİYAN AÇIKLAMALAR 

İktidar mensuplarının geçim sıkıntısı ile ilgili akla ziyan açıklamalarına her gün bir yenisi ekleniyor. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen’in yaptığı açıklama ise “yok artık” dedirtti.  

Eski bir siyasetçinin Turkovac aşısı ile ilgili eleştirisine Şen, “Turkovac’ın etkili olabilmesi için kanın bozuk olmaması lazım” diye cevap vermesi herkesi hayretler içinde bıraktı.  

Burada akla gelen ilk soru, “Kanın bozuk olup olmadığına kim karar verecek?” oldu. 

*** 

HAYAT PAHALILIĞININ SEBEBİ KİM OLA Kİ? 

AKP Elazığ Milletvekili Metin Bulut da akla ziyan açıklamalar yapanlar arasına katılmış. 20 yıldır iktidar olan bir partinin milletvekili olan Bulut, “Ekonomik bir zorluk yaşanıyor ama biz hep şöyle ifade ediyoruz diyoruz ki, her ne kadar sebebi biz olmasak da çözümünden kendimizi mesul tuttuğumuz bir dönem” demiş. 

Bu açıklamaya ne söylenebilir ki? Ekonomik zorlukların sebebini hangi tarihe kadar götürmek lazım? Bu sorunun çözümünün mesulünün iktidar değil mi?  

*** 

MECLİS LOKANTASINDAKİ YEMEKLERE ZAM GELMİŞ 

Maaşının yetmediğinden şikâyet eden, danışmanından borç aldığını söyleyen bir milletvekili vardı. Vekillerimizin maaşlarına zam geldi ama sevinçleri kursaklarında kaldı.  TBMM’de bulunan lokantanın yemeklerine yüzde 50 zam yapılmış! 

Lokantanın en pahalı yemeği olan kuzu kavurma, ciğer ve kuzu şiş fiyatı 18 liradan 25 liraya çıkarılmış. Tavuk yemeğinin porsiyon fiyatı 4 lira artarak 15 liraya, pide 15, sütlaç gibi tatlıların fiyatı da 10 liraya yükselmiş. 

TBMM’de halen milletvekilleri, gazeteciler, seçmenler ve personele hizmet veren 8 lokanta bulunuyor. Milletvekillerinin maaşları, yapılan zam ile birlikte temmuz ayında 40 bin liradan 56 bin liraya yükselmişti. 

Bakalım bayramdan önce maaşlarına 16 bin lira zam gelen vekillerimiz 1 Ekim’de Meclis açıldığında karşılaşacakları sürprize ne tepki verecek? 

Yemeklere yüzde 50 zamdan sonra “Vicdanı olan bir insan o milletvekili maaşıyla milletvekilliği yapamaz” diyen Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ’ın yapacağı yorumlar merak ediliyor.  

Bazı milletvekillerinin zam yapılmasına rağmen çok misafiri geldiği için fiyatı çok düşük olan meclis lokantasındaki yemeklere ödeyecekleri paralar yine bütçelerini oldukça sarsacağını da not düşmek gerekir.  

Okunma Sayısı: 328
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    “Özgür basının garantörüyüz” diyen BİK’e: İlan hakkını gasp ederek mi?

    Açlık sınırı 7 bin liraya dayandı

    Şiddet, sağlık sistemini tehdit ediyor

    "En faizci hükümet"

    2022 İstanbul Liseli Kız Okuma Programı yapıldı: Risale-i Nurları anlamak için buluştular

    "Erdoğan hayal kırıklığı oldu"

    "AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları başarısız oldu"

    Fransa'dan, Ukrayna'ya yapılan saldırılara ilişkin açıklama

    Ukrayna'dan 'liman' açıklaması

    BM Genel Sekreteri, Odessa'ya yapılan saldırıları kınadı

    215 bin yolcuyu ağırladı

    İçtikleri sudan zehirlendiler

    Esnafın kira stopajı tamamen kaldırılmalı

    Rusya, Ukrayna’da 4 bin 146 tank ve zırhlı araç imha etti

    Sıcak hava dalgası nedeniyle İspanya ve Portekiz'de bin 700 kişi öldü

    Türkiye hava yolu taşımacılığında Avrupa 2.'si oldu

    Ukrayna'dan 'Rus füzeleri Odessa limanını hedef aldı' iddiası

    Motorine indirim geliyor

    İdlib'deki saldırıda 5 çocuk öldü

    Mutfakta yangın var

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu hizmetin Sahibi, onu ortada bırakmaz
    Mehmet KARA

    Erken seçim olur mu?
    Cenk ÇALIK

    Tatlı zehir: Aspartam
    Ahmet BATTAL

    “Yasamayı yürütenden yargıya tal.” idi göçtü!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    “Özgür basının garantörüyüz” diyen BİK’e: İlan hakkını gasp ederek mi?
    Misbah ERATİLLA

    Rıfat Filizer ve Bediüzzaman
    Feyzullah ERGÜN

    Tıbb-ı Nebevî’den şifa kaynakları (4)
    Adnan NACİR

    Göz boyama
    Risale-i Nur'dan

    İman mükemmel olduğu ölçüde hürriyet de parlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.