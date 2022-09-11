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11 EYLÜL 2022 PAZAR - YIL: 53

Mesele HDP’ye bakanlık verilmesi mi?

Mehmet KARA
11 Eylül 2022, Pazar
Cumhur İttifakı 6’lı Masa’yı dağıtabilmek için elinden ne geliyorsa yapıyor.

İlk tur görüşmelerini tamamlayan 6’lı Masa Meclis’in açılışından bir gün sonra ikinci tur görüşmelere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde başlayacak. Kurulan komisyonlar çalışmalarını büyük oranda tamamlayıp genel başkanlara sundu. 

Altılı masa CHP, İYİ Parti, DP, SP, DEVA ve Gelecek Partisinden oluşmasına rağmen ilk günden beri “masanın altında başka parti var” deniyordu. Ancak bunun olmadığı görülmesine rağmen ısrarla HDP’nin de olduğu söylenegeldi. 

Son günlerde CHP’li Gürsel Tekin’in bir canlı yayında “İktidar olursanız HDP’ye bakanlık verecek misiniz?” sorusuna “Elbette HDP’ye bakanlık verilebilir” demesi Cumhur İttifakını ve destekçilerinin eline koz oldu.  

Bu cümle siyasetin gündeminde, açık oturumlarda günlerdir tartışılıyor. Her ortamda 6’lı Masa’yı oluşturan partilerin genel başkanlarına, yardımcılarını soruluyor. Genel başkanlar 6 defa yapılan 6’lı masa toplantılarında böyle bir şey olmadığını, bunu söyleyenlerin kendi şahsi görüşleri olduğunu söylese de bir takım kimseler mal bulmuş mağribi gibi bu sözün üzerinde tepiniyor. 

*** 

MECLİS’TE ÜÇÜNCÜ PARTİ 

Fazla yoruma girmeden durum tespiti yapalım. Başta şunu söyleyelim: HDP terör ile arasına mesafe koymalıdır. Nokta. 

HDP, 56 milletvekili ile Meclis’te temsil edilen AKP ve CHP’den sonra üçüncü parti konumunda.   

TBMM Başkanı adına Genel Kurul görüşmelerini yöneten ve yönettiği oturumlarla ilgili tutanak dergisi ile tutanak özetinin düzenlenmesini sağlayan 4 Meclis Başvekilinden birisi HDP’li Nimetullah Erdoğmuş. Ayrıca Meclis komisyonlarının tamamında temsil ediliyor.  

Şu ana kadar da ne HDP’li Başkanvekili Meclis’i yönetirken hiçbir parti ne Meclis oturumunu terk etti, ne de hiçbir parti komisyon toplantılarından çıkmadı. 

Öncelikle HDP’ye Bakanlık verilmesi için ittifak yapılması gerekiyor. Böyle bir durum da yok. Kaldı ki, HDP’nin başını çektiği 6-7 parti üçüncü bir ittifakta son aşamaya gelindi, bu ay içinde “yol haritalarını” açıklanacak. 

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İKİ HDP’Lİ 2015’TE BAKAN OLMUŞTU 

Başka bir konu da 2015 yılında AKP tek başına hükümet kuramayınca, partiler arasında görüşmeler başlattı. Bir hükümet kurulamayınca da “seçim hükümeti” kuruldu. Anayasa uyarınca TBMM Başkanlığı, partilerin milletvekili sayılarına göre seçim hükûmetindeki kontenjanlarını hesapladı. Buna göre, bağımsız olması gereken 3 bakan haricinde AKP 11, CHP 5, MHP ve HDP’ye üçer bakanlık düştü.  

CHP ve MHP bakanlıkları reddetti. MHP’li Tuğrul Türkeş bakanlık teklifini kabul etti, (sonra partisinden ihraç edildi ve AKP milletvekili oldu.) HDP’den bir milletvekili de bakanlık teklifini kabul etmedi. AKP hükümetinde HDP’li iki milletvekili Avrupa Birliği Bakanı ve Kalkınma Bakanı oldu. Bakanlar Kurulu listesini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 28.8.2015 tarihinde imzaladı. Ve seçime gidildi.  

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TEKLİF GİDERSE ŞAŞIRMAMAK GEREKİYOR 

Seçimlere yakın Cumhur İttifakından HDP’ye bir ittifak değil ama desteği istenirse hiç şaşırmamak gerekiyor. Geçen seçim öncesinde İmralı’da cezaevinde hapis yatan teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın mektubunu devletin televizyonunda okutulduğunu, kırmızı bültenle aranan kardeşinin TRT’ye canlı yayına çıkartıldığı düşünüldüğünde şaşırtıcı olmaz.  

Nitekim bir dönem ağza alınmayacak sözler söyleyenler şimdi can ciğer kuzu sarması olduğunu da unutmamak lâzım.  

Aslında bu tartışma boş bir tartışma. Asıl olan “HDP’lilere bakanlık” meselesi değil, 6’lı masayı dağıtmak… Önemli olan bu tuzağa düşüp, düşmemek... 

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