Muhalefet erken seçimde ısrar ettikçe…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli muhalefet erken seçim dedikçe “erken seçim 2023’de yapılacak” demeyi sürdürürken bu hafta farklı bir şey daha yaptı.

Matematik ilmini kullanarak yaptığı ilginç hesaplamalarla dikkat çeken Bahçeli, son grup toplantısında, “Bugünden itibaren seçimlere 754 gün (bugün itibarıyla 748) kalmıştır” diyerek farklı bir değerlendirmede bulundu.

Diğer taraftan AKP seçim kanunu hazırlığı içinde. Taslak içinde daraltılmış bölge, seçim barajının yüzde 5’e düşürülmesi, grup kurmanın zorlaştırılması gibi konuların olduğu söyleniyor. Eğer seçim kanunu Meclis’ten geçerse bir yıl içinde seçim yapılamıyor. Tabiî normal olanı… Farklı bir yol bulunur mu, onu da bilemiyoruz.

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ÜÇÜNCÜ DEFA SEÇİLEBİLİR Mİ?

Aslında hep unutuluyor, ama önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye’nin en çok konuşacağı konuların başında referandumla getirilen “Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir” hükmü olacak.

Bilindiği gibi “Cumhurbaşkanını halkın seçmesini” onaylayan anayasa değişikliği referandumu sonrasında 2014 yılında gerçekleştirilen seçimle doğrudan halkoyuyla seçilen ilk cumhurbaşkanı Erdoğan olmuştur.

16 Nisan 2017’de gerçekleştirilen referandumda da yürürlükteki parlamenter sistemin kaldırılarak yerine Türk tipi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin getirilmiş, 24 Haziran 2018 yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde, yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olarak da Erdoğan seçilmişti.

İşte bu yüzden de “Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir” hükmü gereği yeniden aday olamayacağı ile ilgili tartışmalar şimdiden yapılıyor. Bir çok hukukçu Erdoğan’ın anayasa hükmü gereği tekrar aday olamayacağını söylüyor. Bunun aksini söyleyenler de elbette var…

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ERKEN SEÇİM İSTEDİ, PARTİSİ BARAJ ALTINDA KALDI

Bütün bunlar dikkate alındığında bu tartışmaların da önüne geçmek adına 2022 yılında cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi yapılabilir.

“Eğer erken seçime gidilecekse Bahçeli götürür” sözünü de yabana atmamak lâzım. Türkiye yakın dönemde iki kez erken seçime gitti. Biri 3 Kasım 2002 seçimleri, diğeri 24 Haziran 2018 seçimleri. Her ikisinde de erken seçim sandığını milletin önüne Bahçeli getirdi.

DSP-MHP-ANAP koalisyonu, Bahçeli tarafından ‘erken seçim çağrısı’ yapılarak bozulmuştu. “İşaret ettiği” gibi erken seçim 3 Kasım 2002 tarihinde yapılmış ve AKP iktidarının önünü açmıştı. O seçimde MHP barajnın altında kalarak Meclis dışı kalmıştı. Erken seçim çağrısı yapan ve partisi baraja takılan Bahçeli de seçim gecesi yaptığı açıklamada istifa ettiğini açıklamış, ancak partisinin bir sonraki kongresinde yeniden aday olmuş tekrar kazanmıştı.

Burada hatırlamakta fayda var. 2016 yılında Bahçeli, “Ya Erdoğan Anayasa’nın öngördüğü Cumhurbaşkanlığı yetkilerine çekilsin, ya da getirin Başkanlık sistemini Meclis’e oylayalım” çağrısı yaparken, dönemin Başkanı Binali Yıldırım, “Bahçeli’nin çağrısını kabul ediyoruz. Anayasa değişiklik önerisini Meclis’e getireceğiz” demiş ve böylelikle Türk tipi partili cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin önü açılmıştı. Bahçeli’nin yeni sisteme bu kadar sahip çıkmasının sebebi de kendisinin teklif etmiş olmasından kaynaklanıyor.

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ERKEN SEÇİM YOK DİYOR, AMA…

Bahçeli’nin bir süredir ısrarla erken seçimlerin olmayacağını savunuyor olması erken seçim olmayacağı anlamına da gelmiyor.

Son günlerde sık sık partisinin “kırmızı çizgileri”nden bahsediyor. Bu yüzden her an bu “kırmızı çizgileri”ne karşı “yanlış bir hareket” Bahçeli’nin tıpkı geçmişte yaptığı gibi ülkeyi erken seçime götürebilir.

Parlamentoda 48 milletvekili bulunan MHP’nin bu konumda olması da yeni sistemin getirdiği bir durum. 288 milletvekili bulunan AKP, 301 sayısını bulamadığı için adeta MHP ne derse onu yapmak durumunda kalıyor.

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BİR AÇIKLAMAYA BAKAR

Özetle; bakmayın şimdi “erken seçim yok” denildiği de erken seçimin kapısı Bahçeli’nin bir açıklamasına bakar. İçinde olduğu hükümeti bile seçime götüren Bahçeli, yeni sisteme sahip çıktığı için Erdoğan’ı destekliyor, ittifak ortağı, ama hükümette MHP’li kimse yok. Küçük ortak denilmesine bile artık “içerlemiyor.”

Bahçeli’nin açıkladığı “Kırmızı çizgileri”nden üzeri çizilenler var. “Andımız” bunlardan birisi… Bunu neden gösterip her an bir açıklama yapmayacağının garantisi de yok. Merhum Demirel ne demişti, “24 saat siyasette çok uzun bir süredir…”

Bekleyip görelim…

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“ERKEN SEÇİM KARARI NASIL ALIYOR?”

Bu sorunun cevabını şöyle verebiliriz. Yeni sisteme göre erken seçime gitmek için Cumhurbaşkanı kararı veya Meclis’in beşte üç çoğunluğu gerekiyor. Yeni, TBMM’de erken seçim kararı almak için en az 360 milletvekilinin desteği gerekiyor. Meclis’in mevcut aritmetiği hiçbir partiye bu imkânı vermiyor.

Cumhur ittifakının ortakları AKP ve MHP’nin milletvekili sayısı şu an itibariyle 336… Meclis’te CHP’nin 136, İYİ Parti’nin 36, HDP’nin 55, DP 2, TİP 3, SP, DEVA Partisi, DBP, SP, YP, Bağımsızlar 10, boş 17…

Bu tabloya bakıldığında erken seçim kararı almanın zor olduğu gözükse de olmaz da değil. Geçmişte yaşandığı gibi bir “açıklama”ya bakar.

