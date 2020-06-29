Neden “7 Temmuz’a dikkat!”

Siyasetçilerin, gazetecilerin ağzında hep “7 Temmuz’a dikkat” cümlesi var.

Peki, bu cümle nereden çıkıyor?

Meclis koronavirüs dolayısıyla 48 gün tatile çıkmıştı. Çalışmaya başladığı andan itibaren bekçilerle ilgili kanun torba kanunlar ve Yassıada ile ilgili kanun çıktı. Meclis’ten yeniden tatile girmeden önce siyasette önemli değişiklikler bekleniyor.

Temmuz ayında Meclis Başkanlığı seçimi var, TBMM başkanvekilleri, komisyon başkanları Grup başkanları değişecek kabine revizyonu da yapabilir. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı sayısı arttırılabilir.

Bunun yanında partilerin kongreleri var. Yani siyasette hareketli bir yaz olacak.

Şimdi baştaki sorunun cevabına bakalım.

24 Haziran 2018’de seçilen milletvekilleri mazbatalarını 7 Temmuz’da almışlardı. Yani bu tarihte milletvekillerinin özlük hakları doluyor. Kabineye, dışarıdan atanan bakanların özlük hakları süresi de 10 Temmuz’da dolacak. Malûm AKP içinden iki parti çıktı. DEVA ve Gelecek Partisi... 7 Temmuz’a dikkat çekenler bu tarihten sonra bu partilere milletvekillerinden katılanların olacağını söylüyorlar. Bunu söyleyenler kabinede bir revizyonun olacağını da ifade ediyorlar. Hatta değişecek ve gelecek bakanların isimlerini bile telâffuz ediyorlar. Cumhurbaşkanı yardımcısı sayısının 4’e çıkacağını söyleyenler, Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım’ın kesin Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağında ittifak halindeler!

Atalarımız ne demiş, “Ateş olmayan yerden duman tütmez…” 7 Temmuz’a dikkat çekenlerin dedikleri olacak mı, izleyip görelim.

Anlaşılan o ki, yaz aylarının harareti Temmuz ayından başlayacak?

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“MASKELİLERE KİMLİK DENETİMİ YAPIYOR MUSUNUZ?”

Türkiye’de alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliklerine gönderdiği talimat doğrultusunda, artık maske takma zorunluluğuna uymayanlara 900 lira para cezası kesiliyor.

Vatandaşların büyük çoğunluğu maske takarken, koluna, çenesine hatta başına takanlara rastlanınca maskenin, 49 ilde hayatın bütün alanlarında, 33 ilde ise alış veriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu iş yerlerinde takılması zorunluluğu getirildi.

Böyle olunca da yüzün yarısını kapatan maske yüzünden insanların tanınmakta zorlanıldığı anlar olabiliyor. Ama sağlığımız için maskeyi takmak gerekiyor.

Geçtiğimiz hafta içinde Bankalar Birliği Genel Kurulu’nda konuşan Maliye Bakanı Berat Albayrak bu konuda bir espri yaptı. Espri ciddiye alındı mı bilemiyorum, ama Albayrak, “Genel Kurul yapıyoruz. Kimlik kontrolü yapıyorsunuz değil mi? Başkasının yerine oy kullanan olmasın?” şeklinde yetkililere seslendi.

Albayrak’ın bu ifadesi duyulunca eski başbakanlardan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun Albayrak için söylediği, “Örtülü bir başbakan gibi hareket ediliyor” sözü akıllara geldi. Çünkü Albayrak Kabine’de önemli bir konumda… Bakanlar konuşurken Erdoğan’ın yanında Hazine’nin kontrolü onun elinde olduğu için kendisine de teşekkür etmeden geçmedikleri gözden kaçmıyor ve herkesin de dikkatini çekiyor. Sayın Albayrak’ın bu esprisi ciddiye alınıp her yerde kimlik kontrolü yapılacak mı, izleyip görelim…

Yazının burasında Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün’ün, “Koskoca Sağlık Bakanı diyor ki, ‘Allah razı olsun hastanelerin parasını Berat Bey verdi.’ Sanki cebinden vermiş gibi. Hiyerarşiye bakın, aynı seviyede olan bakanlar Berat Albayrak’a referans vermeden cümle kuramıyor” demesini de not düşelim.

Ne de olsa eski partileri, herkesten çok onlar AKP’deki işleyişi bilir…

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NİHAYET!

Koronavirüs salgını devam ederken, kafeler, lokantalar, berberler açılırken, toplu taşımada yüzde 50 sınırı kalkarken camilerde sabah, akşam ve yatsı ibadete açık değildi. Çok fazla dile getirilmesine rağmen camilerin bu vakitlerde neden açık olmadığına herhangi bir cevap verilemiyordu. Nihayet Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş attığı twitle camilerin her vakit açık olacağını duyurdu. Bu konuya dikkat çeken yazılarımız olduğu için “fikri takip” adına bu notu aktaralım.

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MİLLETİN SESİ!

Pandemi döneminde Meclis açılmasına rağmen AKP ve MHP grup toplantısı yapmazken, grubu bulunan CHP, İYİ Parti ve HDP ise grup toplantıları yapıp, milletin sıkıntılarını anlatıyorlar.

İYİ Parti grubunda, alışılagelmişin dışında kürsü “millete” bırakılıyor. Önceki hafta esnafa, bu haftada işsiz bir gence bırakıldı kürsü... İlk ağızdan esnafın ve işsiz gençlerin sorunlarının aktarılması güzel ve yerinde bir uygulama olduğu görülüyor. Bu uygulamanın başka kesimlere de açılması yerinde olacaktır. Darısı diğer partilere…

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NEDEN SESSİZ?

19 Haziran 2020 tarihli gazetemizin başlığı “Tefsir ve hadis kitabını suç delili yaptılar” olmuştu.

Bu konuya dikkat çekenlerden birisi de Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu oldu. “Geçen hafta bir polis baskını sonrası, kutsal kitabımız Kur’ân, tefsir, hadis ve fıkıh kitapları suç delili olarak sergilendi. Biz böyle acı manzarayı en son 28 Şubat’ta görmüştük” diyen Davutoğlu, “Daha düne kadar mitinglerde halka Kur’ân-ı Kerîm gösterenler neden şimdi sessiz?” diye sormuş.

Evet, gerçekten de neden sessiz?