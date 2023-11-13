7 Ekim’den bu yana İsrail’in bombardımanına ve katliamına maruz kalan Gazze halkı, zorla güneye sürülürken büyük acılar yaşanıyor.

İsrail zor şartlarda güneye gitmeye zorladığı halkın üzerine bomba atarak ölümlere, yaralanmalara neden oluyor.

Bütün dünyaya rağmen katliamlarını sürdüren İsrail’in hedefi belli: Gazze’yi insansızlaştırmak... İsrail’in göç etmeye mecbur bıraktığı Gazzelileri Mısır’daki Sina Çölü’ne ya da başka ülkelere göndermeyi düşündüğü de konuşulanlar arasında. Böylesi bir girişimi BOP’un bir adımı olarak görenler var. Yaklaşık 750 bin kişiyi kapsayan bu düşünce her ne olursa olsun büyük bir projenin varlığını gösteriyor.

Bölgede olaylar tüm dehşetiyle devam ederken iç siyasette de gündem sık sık bölgede yaşananlar üzerinden şekilleniyor. Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Biz İsrail’le diplomatik ilişkileri tümden kesemeyiz, kimse bizden bunu beklemesin” sözlerine, “Peki, söz konusu olan Suriye, Mısır olduğu zaman diplomatik ilişkilerinizi niçin toptan kesiyorsunuz? Müslüman ülkeler olduğu için, gücünüz yettiği için mi; bedeli daha az olduğu için mi toptan ilişkilerinizi kesiyorsunuz?” diye zor bir soru sorduktan sonra, “Siz, Suriye ve Mısır’la diplomatik ilişkileri toptan kesmeyi göze alan ama İsrail’le diplomatik ilişkileri toptan kesmeyi göze alamayan bir iktidarsınız” tespitini yapıyor.

İsrail ne BM kararlarını dinliyor ne de dünya halklarının “kınama” gösterilerini… Adım adım planlarını uyguluyor!

***

Gazze’yi insansızlaştırma projesi

Mecliste bu konuyu gündeme getiren SP Sözcüsü Birol Aydın da, Gazze’yi insansızlaştırma projesini gündeme getirip, AKP’ye “…hiçbir Filistinlinin Türkiye’ye gelmesine vesile olmayın ya da neden olmayın!” sözlerine, Giresun Milletvekili Nazım Elmas’ın, “Tamam, dediğini yapacağız(!) Rahat ol!” diye sataşmasına Aydın, “Bunu sakın yapmayın” diye cevap verdi.

AKP sıralarından “İsrail ve İngiltere’ye söyle” sataşmaları yapılırken, Aydın, “Aklımızı başımıza alalım, İsrail’e müeyyide ortaya koyacak adımlar atalım; sözden, mitingden, nutuktan artık feragat edelim” diye seslendi.

Konuşma karşılıklı sataşmalarla devam ederken, asıl konu olan “Gazze’yi insansızlaştırma” meselesine ise cevap veren olamadı…

***

Davul zurna çaldıracak

Seçimin üzerinden henüz 5 ay geçmişken İYİ Partili bir milletvekili partisinden istifa edip AKP’ye geçti. Genel Kurulda AKP Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu konuşmasında vekile “hoşgeldiniz” diye başlayınca İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta’nın “Mecliste ilk kez böyle bir şeyle karşılaştık” şeklindeki tepkisiyle karşılaştı. Yenişehirlioğlu’nun seremoni olmadığı söyleyince de Usta, “Daha başka ne yapacaksınız, burada davul zurna çaldıracak hâliniz filan yoktu herhâlde bir milletvekili kazandık diye!” diye cevap verdi.

AKP’nin en üst organlarında görev alan Şamil Tayyar’ın bu transferden sonra “Vekil transferi, sivil siyasetin itibarını zedeleyen eski Türkiye’nin kötü bir alışkanlığıdır. Gidene hain deyip geleni kutsallaştıran yaklaşım, milli iradeye haksızlıktır” dediğini de not düşelim.

***

Mahalli seçimlere doğru

Mahalle seçimler yaklaşırken bir taraftan belediye başkan adayları belli oluyor bir taraftan da partiler kongreleri yapıyorlar. İYİ Parti ve AKP’den sonra geçtiğimiz hafta sonu da CHP kurultayını yaptı ve 13 yıllık Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yerine Özgür Özel seçildi.

İYİ Parti ve AKP’de tek aday tek liste ile kongreler 5-6 saatte biterken, CHP’de hem aday yarışı yaşandı hem de yetkili organlar için listeler yarıştı. Kongre iki gün sürdü. Bir tarafta hiç konuşma olmazken bir tarafta saatler süren konuşmalar yapıldı.

Hangisi doğruydu derseniz?