Affet beni Allah'ım

ŞİİR

Dünyaya gönderildim. Hep imtihan edildim. Kötü nefse yenildim. Affet beni ALLAH’IM Günahlar cezbediyor. Girenler kaybediyor. Rabbim sakının diyor. Affet beni ALLAH’IM. Dünya ebedi sandım. Nefis şeytana kandım. Günahlara dadandım. Affet beni ALLAH’IM. Zaruret var diyerek. İsyan ettim bilerek. Tövbe, istiğfar gerek. Affet beni ALLAH’IM. Bu zamanda israfat. Herkeste var bu afat. Bunun için yok ruhsat. Affet beni ALLAH’IM. İktisadı terk ettim. Yok oldu bereketim. Nefsime de zulmettim. Affet beni ALLAH’IM. Ulema-us su’ bana, Helaldir der harama. Çare olmaz yarama. Affet beni ALLAH’IM Rabbim bilir kalbimi. Çok kusurlu halimi. Bu günahkâr nadimi. Affet beni ALLAH’IM. Günahlardan vaz geçtim. Dosdoğru yolu seçtim. Kulluk iksiri içtim. Affet beni ALLAH’IM

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